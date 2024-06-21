США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК

«Лабораторию Касперского» выгнали из США. Вводится запрет на ее ПО по всей стране и для каждого пользователя – частного и государственного. Американцам больше нельзя будет пользоваться разработками компании – даже устанавливать их на свой домашний компьютер. Причина – якобы в угрозе нацбезопасности США.



Антивирус нон грата

Американское Министерство торговли по распоряжению Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) вводит полный запрет на любое использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в стране. Реализовано все будет в два этапа и в очень сжатые сроки. Власти США объясняют это не новыми санкциями а тем, что ПО российской компании может напрямую угрожать национальной безопасности США.

Первый этап начнется 20 июля 2024 г. с этого дня всем без исключения американцам будут запрещены абсолютно все транзакции с «Лабораторией Касперского». Другими словами, даже купить лицензию на ее антивирус легально они больше не смогут, но, по крайней мере, у них пока останется возможность пользоваться ранее приобретенным и установленным ее софтом.

Но и это продлится недолго – с 29 сентября 2024 г. будет введен полный запрет на пользование услугами компании. Нельзя будет даже скачивать обновления. Впрочем, как пишет ТАСС, исключения все же будут.

wirestock / FreePik Антивирусное ПО «Касперского» запрещают в США

Так, по информации агентства, за «Лабораторией Касперского» все же будет сохранена возможность продавать и продвигать на территории США сервисов Threat Intelligence, а также тренингов по информационной безопасности.

Стоит отметить, что случившееся является прецедентом. До этого ни одна другая страна мира не вводила тотальные санкции против российского ПО и компании, его разработавшего.

Шансов почти не было

Вероятность полного запрета ПО «Лаборатории Касперского» на территории США с конца февраля 2022 г. была максимально высокой. Американские власти и раньше пытались это сделать, но всякий раз оттягивали момент последней точки в этом вопросе.

Первым под удар попал американский госсектор – здесь софт «Лаборатории Касперского» уже давно под запретом, но власти США до последнего старались не трогать частный бизнес и тем более обычных потребителей. Тем не менее, в начале апреля 2024 г. ситуация резко изменилась в худшую сторону – как сообщал CNews, администрация Байдена заявила о готовности запретить американским гражданам и частному бизнесу устанавливать на свои ПК разработки «Лаборатории Касперского».

На тот момент точных сроков вступления новых ограничений в силу не было, хотя многие аналитики полагали, что все случится в считанные недели. Но, как в итоге оказалось, все растянулось на пять с половиной месяцев.

Мнение «Лаборатории Касперского»

Российский разработчик антивирусного ПО уже прокомментировал решение американских властей. «Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено, – заявили представители «Лаборатории Касперского» (цитата по «Известиям»). – Более того, пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам».

Также в компании подчеркнули, что из-за столь резкого ввода ограничений американские клиенты «Лаборатории Касперского» окажутся перед лицом масштабных трудностей из-за внезапной необходимости искать замену софту компании. Отдельно было отмечено, что сдаваться компания не собирается – вместо этого она намерена задействовать все доступные ей юридические меры с целью сохранить не только свою деятельность на территории США, но и отношения с клиентами и партнерами.

«Несмотря на предложение «Лаборатории Касперского» провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, министерство торговли США приняло решение, вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов» – добавили представители «Лаборатории Касперского».

Семь лет на подготовку

Едва ли новый запрет стал неожиданностью для «Лаборатории Касперского» и ее клиентов, с учетом того факта, что власти США на протяжении последних семи лет думали, как бы поскорее изгнать компанию из страны. Еще в 2017 г. Министерство внутренней безопасности США опубликовало запрет на использование ПО компании в американских федеральных органах власти, прикрывшись, как и сейчас, заботой о национальной безопасности страны. На тот момент было объявлено, что «Лаборатория Касперского» подозревается в связях с российскими спецслужбами.

В начале осени 2017 г. экс-Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) выступил с требованием о полном удалении всех существующих продуктов компании. На это госсектору США было выделено ровно 90 дней.

В ответ «Лаборатория» сразу же обратилась в федеральный суд округа Колумбия с иском об отмене решения Трампа. Однако в мае 2018 г. иск был отклонен, равно как и последовавшая за этим апелляция.

Сразу после 24 февраля 2022 г. «Лаборатория Касперского» вновь оказалась в центре внимания американских властей. Уже в конце марта 2022 г. компанию по решению Федеральной комиссии по связи США (FCC) внесли в список организаций, представляющих угрозу национальной безопасности США.