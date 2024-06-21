США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК
«Лабораторию Касперского» выгнали из США. Вводится запрет на ее ПО по всей стране и для каждого пользователя – частного и государственного. Американцам больше нельзя будет пользоваться разработками компании – даже устанавливать их на свой домашний компьютер. Причина – якобы в угрозе нацбезопасности США.
Антивирус нон грата
Американское Министерство торговли по распоряжению Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) вводит полный запрет на любое использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в стране. Реализовано все будет в два этапа и в очень сжатые сроки. Власти США объясняют это не новыми санкциями а тем, что ПО российской компании может напрямую угрожать национальной безопасности США.
Первый этап начнется 20 июля 2024 г. с этого дня всем без исключения американцам будут запрещены абсолютно все транзакции с «Лабораторией Касперского». Другими словами, даже купить лицензию на ее антивирус легально они больше не смогут, но, по крайней мере, у них пока останется возможность пользоваться ранее приобретенным и установленным ее софтом.
Но и это продлится недолго – с 29 сентября 2024 г. будет введен полный запрет на пользование услугами компании. Нельзя будет даже скачивать обновления. Впрочем, как пишет ТАСС, исключения все же будут.
Так, по информации агентства, за «Лабораторией Касперского» все же будет сохранена возможность продавать и продвигать на территории США сервисов Threat Intelligence, а также тренингов по информационной безопасности.
Стоит отметить, что случившееся является прецедентом. До этого ни одна другая страна мира не вводила тотальные санкции против российского ПО и компании, его разработавшего.
Шансов почти не было
Вероятность полного запрета ПО «Лаборатории Касперского» на территории США с конца февраля 2022 г. была максимально высокой. Американские власти и раньше пытались это сделать, но всякий раз оттягивали момент последней точки в этом вопросе.
Первым под удар попал американский госсектор – здесь софт «Лаборатории Касперского» уже давно под запретом, но власти США до последнего старались не трогать частный бизнес и тем более обычных потребителей. Тем не менее, в начале апреля 2024 г. ситуация резко изменилась в худшую сторону – как сообщал CNews, администрация Байдена заявила о готовности запретить американским гражданам и частному бизнесу устанавливать на свои ПК разработки «Лаборатории Касперского».
На тот момент точных сроков вступления новых ограничений в силу не было, хотя многие аналитики полагали, что все случится в считанные недели. Но, как в итоге оказалось, все растянулось на пять с половиной месяцев.
Мнение «Лаборатории Касперского»
Российский разработчик антивирусного ПО уже прокомментировал решение американских властей. «Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено, – заявили представители «Лаборатории Касперского» (цитата по «Известиям»). – Более того, пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам».
Также в компании подчеркнули, что из-за столь резкого ввода ограничений американские клиенты «Лаборатории Касперского» окажутся перед лицом масштабных трудностей из-за внезапной необходимости искать замену софту компании. Отдельно было отмечено, что сдаваться компания не собирается – вместо этого она намерена задействовать все доступные ей юридические меры с целью сохранить не только свою деятельность на территории США, но и отношения с клиентами и партнерами.
«Несмотря на предложение «Лаборатории Касперского» провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, министерство торговли США приняло решение, вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов» – добавили представители «Лаборатории Касперского».
Семь лет на подготовку
Едва ли новый запрет стал неожиданностью для «Лаборатории Касперского» и ее клиентов, с учетом того факта, что власти США на протяжении последних семи лет думали, как бы поскорее изгнать компанию из страны. Еще в 2017 г. Министерство внутренней безопасности США опубликовало запрет на использование ПО компании в американских федеральных органах власти, прикрывшись, как и сейчас, заботой о национальной безопасности страны. На тот момент было объявлено, что «Лаборатория Касперского» подозревается в связях с российскими спецслужбами.
В начале осени 2017 г. экс-Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) выступил с требованием о полном удалении всех существующих продуктов компании. На это госсектору США было выделено ровно 90 дней.
В ответ «Лаборатория» сразу же обратилась в федеральный суд округа Колумбия с иском об отмене решения Трампа. Однако в мае 2018 г. иск был отклонен, равно как и последовавшая за этим апелляция.
Сразу после 24 февраля 2022 г. «Лаборатория Касперского» вновь оказалась в центре внимания американских властей. Уже в конце марта 2022 г. компанию по решению Федеральной комиссии по связи США (FCC) внесли в список организаций, представляющих угрозу национальной безопасности США.