Росреестр объявил мегатендер, чтобы купить Linux, умеющий работать с процессорами «Эльбрус» и «Байкал»

Росреестр потратит 861,95 млн руб. для обеспечения телефонной и ВКС связи и серверные ОС на Linux, которые совместимы с отечественными процессорами «Байкал-М» и «Эльбрус-8С».



ПО для Росреестра

Как выяснил CNews, Росреестр закупает программное обеспечение почти на миллиард рублей для своей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИТИ).

Предметом закупки является предоставление неисключительных лицензий на использование ПО и сертификатов технической поддержки для внедрения ИТИ, включающей в себя ведомственную сеть передачи данных (ВСПД), ведомственную телефонную сеть (ВТС) и систему видеоконференцсвязи (СВКС) и локальную вычислительную сеть (ЛВС).

Цель предоставления неисключительных прав (лицензий) для внедрения системы ИТИ — создать условия для доступа сотрудников и граждан к информации из баз данных Росреестра и других систем для обеспечения непрерывного предоставления государственных услуг, включая электронный формат, и нормального функционирования технологических и административных процессов в Росреестре.

Telegram-канал Росреестра Росреестр ищет Linux для работы с «Байкал-М» и «Эльбрус-8С», а также ПО для работы ВКС

Тендер на приобретение ПО был опубликован на сайте госзакупок 29 мая 2024 г. Заявки на конкурс принимались до 18 июня. На момент написания этого материала, а именно 20 июня, идет процедура выбора поставщика. На данный момент, начальная сумма закупки составляет 861,95 млн руб.

Подробности закупки

Всего Росреестр закупает две лицензии ПО для узла СВКС, 172 лицензии ПО регионального узла ВТС, две лицензии ПО центрального узла ВТС и 188 лицензий серверной ОС.

При этом в техническом задании не было указано требование об отечественном происхождении данных ПО.

Требования к серверной ОС

Серверная OC должна работать на ядре Linux 5.15 и иметь сертификат соответствия требованиям нормативных документов ФСТЭК России: «Требования безопасности информации к операционным системам» и «Профиль защиты операционных систем типа «А» не ниже 4 класса.

ОС должна включать в себя сертифицированные инструменты виртуализации, которые гарантируют безопасную загрузку виртуальных машин, проверку целостности, логирование событий, управление доступом и другие основные функции безопасности, а также обеспечивать создание резервных копий виртуальных машин и аутентификацию пользователей.

Наиболее важное требование, указанное в техническом задании, это — поддержка российских микропроцессорных архитектур «Байкал-М» и «Эльбрус-8С», но допустимо ограничение функционала ОС в зависимости от аппаратных возможностей этих микропроцессоров.

К данным требованиям подходят «Ред ОС» и Astra Linux Special Edition.

Требования к ПО узла СВКС

ПО узла СВКС должно поддерживать 300 одновременных подключений участников к видеоконференции с разрешением от 720p. Должна быть возможность динамического распределения портовой емкости для подключения участников с разным качеством видео. Например, для разрешения 1080p должно утилизироваться не более двух с половиной портов 720p, а для 360p — половина порта.

Программное обеспечение не должно иметь ограничений на количество зарегистрированных абонентов и конференций. Необходимо наличие функции записи до 10 одновременных конференций без снижения качества изображения, звука и частоты кадров.

ПО СВКС должно обеспечивать веб-трансляцию в режиме Unicast с минимальным качеством изображения 1080p для 200 одновременных зрителей.

Требования к ПО узлов ВТС

Росреестр закупает два типа ПО для региональных узлов ВТС и один тип для центрального узла.

Программное обеспечение для региональных узлов нужно для того, чтобы гарантировать, что система телефонной связи в офисах Росреестра будет надежно работать даже при сбоях. Оно также имеет функции контроля сеансов Session Border Controller (устройство или программа, которая контролирует и обеспечивает безопасность передачи телефонных разговоров через разные сети), которые позволяют соединяться с другими операторами связи через протокол SIP (протокол передачи данных, который используется для установки, управления и завершения телефонных вызовов через интернет).

Центральный узел ВТС предназначен для централизованного обслуживания абонентов телефонной сети Росреестра.

ПО центрального узла ВТС должно поддерживать реализацию Центрального узла ВТС на базе восьми серверов. Из них четыре сервера предназначены для функций программного коммутатора пятого класса и объединены в отказоустойчивый кластер «горячего» резервирования — два сервера в режиме Active и два сервера в режиме StandBy.

Оставшиеся четыре сервера обеспечивают функции SBC контроллера и также объединены в отказоустойчивый кластер «горячего» резервирования — два сервера в режиме Active и два сервера в режиме StandBy.