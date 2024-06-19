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Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской

Россияне смогут привязывать социальную карту к любой банковской карте, чтобы получать право на льготу быстрее. Об этом на CNews FORUM Кейсы сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. Сейчас в ведомстве уже работают над унифицированным решением, которое упростит жизнь социально незащищенным категориям граждан.

Единая социальная карта

Дебетовую карту любого банка скоро можно будет привязать к социальной карте гражданина. О разработке решения, которое упростит идентификацию человека в цифровом поле и поможет быстрее получить льготную услугу, на CNews FORUM Кейсы объявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

«Отдельное направление — единая социальная карта гражданина. Что имеется в виду? Понятно, что социальных карт много, есть региональные проекты: карты москвича, Московской области, петербургская, татарстанская и так далее. Их много, но хочется сделать некое унифицированное решение, которое позволит привязывать к нему абсолютно любую банковскую карту и использовать ее в качестве социальной».

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Правительство Республики Крым
Единая социальная карта будет предоставлять льготу в момент оплаты

Качанов объяснил, что карту можно будет применять не только для начисления полагающихся пособий и льгот — она должна подтверждать право на льготу непосредственно в момент транзакции. Например, когда студент, человек с инвалидностью или многодетная мать расплачиваются за проезд в транспорте.

Качанов уточнил, что единую социальную карту создадут в рамках национального проекта «Экономика данных».

Миграционная карта

Также замглавы Минцифры упомянул, что ведомство намерено развивать мобильное приложение для мигрантов и связанные с ним социальные сервисы.

«Тема очень сильно подогретая, мы это понимаем. Государству важно иметь высокий уровень контроля за миграционным потоком и соблюдением миграционного законодательства — это первое. И второе — этим людям мы должны обеспечить удобство пользования. Чтобы не просто стоять с бумажкой в очереди по три часа, а иметь определенных набор сервисов для иностранных граждан», — отметил Качанов, добавив, что перед въездом в Россию мигранты должны будут сдавать биометрию.

В приложении можно будет пользоваться электронной миграционной картой, регистрироваться по месту проживания, заключать трудовые договоры, оформлять договоры на предоставление услуг мобильной связи и т.д.

Согласия и пропуска

Олег Качанов назвал и другие федеральные платформы, которые будут развиваться в ближайшее время — они также связаны с аутентификацией граждан.

Среди них замглавы Минцифры упомянул платформу согласия на предоставление доступа к персональным данным. Она уже существует на портале Госуслуг — и человек может дать согласие на предоставление доступа к своим данным в государственных информационных системах. На новой платформе же будет осуществлена интеграция этих согласий с какими-то коммерческими информационными системами. Человек сможет отследить, кто и как их использует, корректны ли данные — и в случае чего отозвать свое согласие.

Еще одна платформа будет связана с электронными пропусками — решение на базе биометрической идентификации, которое позволит выписывать разовые и постоянные пропуска при проходе в определенные здания.

Про единые цифровые платформы

Напомним, на пленарном заседании Петербургского экономического международного форума 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявил о том, что стране предстоит сформировать цифровые платформы во всех отраслях к 2030 году. Сделать это необходимо в рамках национального проекта «Экономика данных».

Саму программу должны утвердить летом 2024 г., а запустить — в 2025-м. Программа, как заявляли представители ведомства, должна будет решать как прикладные, так и научные задачи. К первым относится все, что связано с инфраструктурой – беспилотниками, «умным» транспортом, видеонаблюдением. Ко вторым – квантовые вычисления в том числе.

Анжела Патракова

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