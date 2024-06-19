«Почте России» выписали грандиозный штраф за нарушение договора с Минцифры

Мировой судья приняла решение, что «Почта России» не выполнила обязательства по договору с Минцифры о ремонте и модернизации больше тысячи своих отделений и должна заплатить 100 млн руб. штрафа.



Штраф на 100 миллионов

Мировой судья судебного участка №419 Хорошевского района Москвы Галина Глотова назначила АО «Почта России» штраф в размере 100 млн руб. по делу о нарушении условий бюджетных инвестиций (ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП), пишет «Коммерсант».

Речь идет о перечислении в 2021 г. пяти млрд руб. на ремонт и модернизацию почтовых отделений по договору с Минцифры. Положение КоАП, по которому было возбуждено дело, предусматривает штраф в размере от двух до 12% от суммы бюджетной инвестиции. Судья определила минимальный размер штрафа в 2%.

Истцом по этому выступает Счетная палата. Она начала аудит почтового оператора в ноябре 2023 г. по предложению Госдумы.

Роскомнадзор «Почта России» не выполнила условия договора о модернизации отделений

В «Почте России» сообщили изданию, что будут обжаловать решение суда.

Причина разбирательства

По данным Счетной палаты, «Почта России» не закончила в срок работы в 279 отделениях, что составляет 23,3% от количества, которое она должна была отремонтировать и модернизировать в 2022 г. по договору с Минцифры. Суд отметил и другие нарушения договора — отправка отчета в бумажном вместо электронного виде и «ненадлежащее ведение учета затрат по договору».

В отчете почтового оператора другие данные. «Почта» отчиталась перед Минцифры, что не отремонтировала только два отделения из 1,1 тыс., за что заплатила 8,4 тыс. руб. штрафа. По словам ее представителя, разбирательство касается «сроков оформления закрывающих документов с подрядчиками и подачи отчетов», а модернизированные отделения были открыты своевременно, что «подтверждают извещения о поступлении и выдаче писем и посылок, чеки об оказании услуг и т. д.».

Финансирование ремонта и модернизации почтовых отделений в сельской и отдаленной местности за счет докапитализации «Почты России» проводится по поручению Владимира Путина, данному им в 2021 г. Предполагалось, что Правительство будет увеличивать капитал «Почты России» на пять млрд руб. ежегодно до 2025 г. Позже финансирование ограничили сроком до 2024 г. включительно, а сумма в ходе принятия бюджета на 2024–2026 гг. была сокращена до 4,24 млрд руб.

У «Почты» проблемы

За 2023 г. компания выплатила 603 млн руб., пишет издание. В августе 2023 г., например, «Интерфакс» сообщал о штрафе 120 тыс. руб., наложенном на филиал на проспекте Вернадского в Москве за потерю посылок. А в июле «Почта» была оштрафована на 360 тыс. руб. за нарушение сроков пересылки международных отправлений. По данным проверки, проведенной московской прокуратурой, выяснилось, что в столичных аэропортах скопилось неотправленных почтовых грузов общим весом более 300 тонн.

Проблемы у российского почтового оператора начались раньше. Его убыток за 2022 г. по МСФО составил 30,4 млрд руб. Сократить сеть отделений компания, согласно законодательству, не может, а ее содержание обходится в соответствии с утвержденными государством нормативами в 29 млрд руб.

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву весной 2023 г. предложил механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений через взимание инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции. Согласно этой инициативе, участники рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет один млрд руб. и выше, должны будут уплачивать почтовому оператору инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров.

Маркетплейсам и интернет-магазинам идея не понравилась. Они предлагали «неденежную» альтернативу — обеспечить «Почту» заказами на сопоставимую сумму на оказание сервисных услуг.