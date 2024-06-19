Мультимиллионный конкурс Росреестра на закупку серверов и СХД остановили с помощью жалобы, но поставщика назначили все равно

Жалоба на закупку Росреестра

Как выяснил CNews, «Депо Электроникс» желает отменить крупный тендер Росреестра на закупку серверного оборудования и систем хранения данных (СХД). По мнению компании, в техническом задании были допущены ошибки, нарушающие текущие законы о государственных закупках.

Компания «Депо Электроникс» подала жалобу 13 июня 2024 г., за день до конца процедуры подачи заявок.

Как видно из журнала событий закупки, жалобу приняли к рассмотрению, и 17 июня определение поставщика было приостановлено. Однако, еще за три дня до этого тендер перешел на этап «Работа комиссии», и 18 июня все-таки состоялся выбор подрядчика.

Название компании-победителя на момент публикации этого материала не было раскрыто. Между тем известно, что он предложил сумму в 797,2 млн при начальной сумме торгов 937,95 млн руб.

Рассмотрением жалобы на тендер занимается Федеральная антимонопольная служба. В случае признания аргументов «Депо Электроникс» обоснованными, Росреестру могут выдать предписание на устранение ошибок, либо вовсе отменить закупку.

Подробности тендера Росреестра

Росреестру требовались отечественные сервера и СХД для реализации доступа к информационным системам и бесперебойного предоставления государственных услуг, а также осуществления централизованного учёта и обработки документов в электронном виде, Росреестру потребовались сервера и хранилища данных. Также необходимо было автоматизировать учет и контроль за документами в бумажном формате и процессы перекомплектования реестровых дел и перевода бумажных архивов в электронный формат.

В техническом задании к тендеру указано четыре типа необходимых серверов с разными техническими характеристиками. Например, Росреестр хотел закупить шесть стоечных серверов с двумя 26 ядерными и 48 поточными процессорами с частотой в два ГГц и 35 МБ кэш-памяти. Также на борту сервера данного типа должно быть установлено минимум 24 модуля восьми гигабайтной ОЗУ с тактовой частотой в 2933 Гц и Sata SSD с емкостью 1,9 ТБ каждый.

Закупка Росреестра приостановлена

СХД требуется всего одного типа, но в количестве двух единиц. Понадобились они Росреестру для хранения архивов реестровых дел, в том числе получаемых из территориальных управлений. В техническом задании указаны следующие характеристики: максимальное количество поддерживаемых SSD — 94, количество накопителей — 84 с объемом в 15,36 ТБ каждый. Также СХД должен поддерживать работу с ОС Astra Linux SE (версии 1.7.2 и выше), «Альт Сервер» (версии 10 и выше), «Ред ОС» (версии 7.3 и выше), CentOS, RHEL, Ubuntu, Windows Server / 2019 / 2022 и поддержка систем виртуализации «Базис.Digital Energy», «Базис.DynamiX», «Брест» и VMware ESXi.

В чем же ошибся Росреестр

В техническом задании указано, что поставляемые Росреестру СХД должны иметь в своем составе предустановленное ПО. По мнению «Депо Электроникс», данное требование нарушает постановление Правительства России о запрете на использование иностранного программного обеспечения при закупках для государственных нужд.

Закупку Росреестра приостановили 17 июня, но на следующий день был выбран поставщик

Это противоречит политике импортозамещения, направленной на снижение зависимости от иностранных технологий.



«Депо Электроникс» отправляла запрос для прояснения данного момента, однако, по мнению Росреестра, установленный запрет на использование иностранного программного обеспечения не распространяется на встроенное программное обеспечение описываемых систем, так как оно считается неотъемлемой частью оборудования и не передается по контракту.

В запросе на разъяснения Росреестр указал, что ограничения на программное обеспечение, установленные в закупочных документах, исключают необходимость применения указанного закона. Спор касается толкования требований законодательства при выполнении закупочных процедур.