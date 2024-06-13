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Минпромторг построит государственные полигоны, где будет тестироваться оборудование для выпуска электроники

Минпромторг определил направления создания государственных полигонов, на которых будут тестировать оборудования для производства электроники. Это опто- и СВЧ-электроника, силовая и микроэлектроника, фотошаблоны.

Минпромторг определился с направлениями

Минпромторг определился с направлениями, по которым планируется создание полигонов для тестирования оборудования и материалов для производства электроники. Таких направлений будет три, пишут «Ведомости». На полигонах будут проводится испытания в областях опто- и СВЧ-электроники, для силовой и микроэлектроники и для фотошаблонов.

Сколько именно объектов будет создано, в министерстве пока не решили. Летом 2024 г. должны появиться предварительные проекты и начнется подбор площадок. Комплектовать их будут «преимущественно российским оборудованием по мере его разработки», уточнил изданию представитель Минпромторга.

«Мы видим организационную структуру полигонов следующим образом: кооперация совместных усилий государства в лице Минпромторга, производителей и разработчиков оборудования, фабрик, а также научного сообщества. Очевидным, на наш взгляд, является то, что правовая форма специализированных площадок должна быть напрямую или опосредованно государственной», – заявил он.

Где могут появиться испытательные полигоны

О проекте по по строительству сети полигонов для тестирования оборудования, необходимого в производстве микроэлектроники, в котором участвуют Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные вузы, CNews писал и июле 2023 г.

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freepik
В России создадут государственные полигоны тестирования оборудования

Тогда планировалась реконструкция и оснащение инженерной инфраструктурой, на базе которой появится технологический полигон, одного из корпусов национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ). Речь шла о реконструкции завода «Протон», который был создан в 1972 г. как экспериментальный завод МИЭТ. Цеха завода расположены в Зеленограде. Подобные полигоны планировалось построить также в Санкт-Петербурге и на базе фрязинского АО «НПП "Исток" имени А. И. Шокина».

Представитель ГК «Элемент» (производитель микроэлектроники) считает логичным создание таких полигонов в непосредственной близости от предприятий, выпускающих микроэлектронику.

Как правило, когда речь идет о полигоне или лаборатории, имеется в виду тестовая производственная линия, в рамках которой можно проверять работу отдельных компонентов линии, разрабатывать или проверять техпроцессы, пояснил изданию автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. На каждый полигон следовало бы выделить несколько десятков миллиардов рублей на обустройство в течение 2–3 лет, а затем давать средства на поддержку их работы, оценивает эксперт.

Процесс импортозамещения

Все перечисленные Минпромторгом направления — это те, где у России есть реальное технологическое отставание, а кое-где и полное отсутствие номенклатуры продукции, отметил коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев.

Покупать оборудование за рубежом становится все дороже. Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам 2022 г. выросла на 40–50%. Российские производители тестируют китайское оборудование, но не уверены в его качестве.

Собственное производство доступно максимум по 65-нанометровай топологии, устаревшей почти 20 лет назад. Специалисты ИПФ РАН разрабатывают первый отечественный литограф, который сможет выпускать чипы по топологии 7 нм. Однако на это им потребуются годы – полноценную работу оборудование может начать не раньше 2028 г.

В марте 2023 г. CNews писал, что Минпромторг заказал разработку и освоение производства литографических материалов для микроэлектронного производства, в частности, фоторезистов. За эту работу министерство заплатит 1,1 млрд руб.

Анна Любавина

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