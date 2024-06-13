CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

США ввели запрет на оказание ИТ-услуг и предоставление облачных сервисов российским компаниям. Также в новой волне санкций оказались виртуальный банк для предпринимателей «Точка», разработчик телекоммуникационного оборудования «Микран» и разработчик дронов «Геоскан». Кроме того, власти США утверждают, что якобы вскрыли ряд созданных россиян сетей международных компаний по поставке микроэлектроники в обход санкций.

Запрет на оказание ИТ-услуг и облачных сервисов для россиян

Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против России, вызванных проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Санкции приурочены к предстоящему саммиту лидеров стран G7 («Большая семерка») в Италии и совпали с празднованием Дня России.

В первую очередь, власти США решили запретить оказывать россиянам услуги по ИТ-консалтингу и разработке, а также предоставлять облачные сервисы в области ПО для управления предприятия и производством. Данная мера вступает в силу с 12 сентября 2024 г.

В Минфине США подчеркнули, что целью является запрет доступа российского военно-промышленного комплекса к ПО и ИТ-сервисам. При этом власти США продолжают поддержать свободу распространения информации и коммуникаций и не намерены создавать проблем для гражданских коммуникаций и гражданских телекоммуникаций.

st6.jpg

Фото: wirestock / FreePik
На каждый запрет найдется своя лазейка. Nvidia нашла ее почти год назад

Подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами OFAC намерено и далее выдавать отдельные лицензии для поддержания определенных телекоммуникационных и интернет-сервисов, связанных с гражданским обществом в России и свободным доступом к информации.

Санкции против финансовой инфраструктуры и банка «Точка»

В первую очередь санкции были введены в отношении российской финансовой инфраструктуры: Московской бирже, «Национального расчетного депозитария» (НРД) и «Национального клирингового центра» (НКЦ). В результате Московская биржа уже приняла решение о прекращении биржевых торгов долларами и евро. Также санкции были введены в отношении фабрики «Гознак», занимающейся выпуском денежных банкнот и государственных документов.

Санкции были введены в отношении виртуального банка для предпринимателей «Точка». Он начинался как проект уральского «Банк 24», затем принадлежал банку «Открытие» и платежной системы Qiwi. В 2023 г., после серии перепродаж, он был продан консорциуму инвесторов, в котором участвуют группа «Интеррос», «» и VK.

Санкции против разработчиков телекоммуникационного оборудования и военных средств связи

Санкции были введены в отношении научно-производственной фирмы (НПФ) «Микран» - производителя радиоэлектроники, работающего в сфере телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности. Под санкции попала «Ситроникс-КТ», «дочка» «Ситроникса», входящего в АФК «Система», разработчик систем управления морскими кораблями и геоинформационных систем для вооруженных сил. Также санкции был введены в отношении научно-производственного объединения

Из структур РАН (Российская академия наук) под санкциями оказались Объединенный институт высоких температур и Институт сильноточной электроники сибирского отделения РАН.

Из структур госкорпорации «Ростех» санкции были введены в отношении «Концерна радиостроения «Вега», Воронежского центрального конструкторского бюро (ВЦКБ) «Полюс» (входит в концерн «Созвездие) и научно-производственного центра (НПЦ) «Вигстар» (входит в концерн «Системы управления»). Также санкции были введены в отношении разработчиков радиолокационной техники научно-производственного объединения (НПО) «Стрела» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и ПАО «Радиофизика».

Из числа разработчиков военных средств связи и управления под санкции попали НПО Автоматики им. Н.А. Семихатова (разработчика систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, систем управления для автоматизации технологических процессов), «Сепо Зем» (разрабатывает электронные системы управления для военной авиации), «Институт сетевых технологий» (разрабатывает ПО и защищенные сети для Минобороны), НПО «Развитие инновационных технологий» (разрабатывает ПО и системы управления для военной авиации), «Прибой» (средства связи для подводных лодок) и «Калужский приборостроительный завод» (разрабатывает радиосистемы для вооруженных сил).

Среди других научно-производственных предприятий санкции были введены в отношении Нижегородского исследовательского института радиотехники, научно-производственного предприятия (НПП) «Инжект» (производит оптоэлектронные компоненты), Объединенного института высоких температур, Пермской научно-производственной приборостроительной организации, Центрального научно-исследовательского института «Курс» (производит судовые и корабельные радионавигацонные системы), «Микроэм» (занимается производством кабелей и соединителей для компьютеров и серверов), ООО «Прикладная механика» (работает в сфере радиоэлектроники), «Лифорс» (разработка литиевых батарей), НПО АБС (разрабатывает оптико-тепловизионные комплексы) и «Валком» (разрабатывает интеллектуальные датчики и системы автоматики)

Под санкциями оказались разработчик лазерного и оптического оборудования - «Ленинградские Лазерные Системы» (ЛСС) и поставщик криогенного оборудования «Криотрейд Инжиниринг». Из-за сотрудничества с ними санкции были введены в отношении китайских компаний Gker Laser technology и Jivan Kewei Optics. Санкции были введены в отношении «Группы компаний Астрокупол» (разработчик астрономических куполов и роботизированных астрономических обсерваторий) и разработчика телескопов «Астросиб».

Санкции в отношении разработчиков и поставщиков микроэлектроники

В сфере микроэлектроники и электронных компонентов санкции были введены в отношении научно-производственного центра (НПЦС) «Спецэлектросистемы» (расположен на территории Технополиса «Москва», разрабатывает 3D-структуры и микромодули), научно-иследовательского центра «Вингстар», «Файн Лайн» (разрабатывает печатные платы), Владимирского завода «Электроприбор», «Завода СВТ» (разрабатывает электронные устройства на заказ), ООО «Ротор» и «Ксеопром» (занимается производством материалов для радиоэлектронной аппаратуры и микроэлектроники).

Также санкции были введены в отношении производителя полупроводников и танталовых канденсатов «Северная звезда» и его поставщика – компании ARP Investments из Британских Виргинских островов. Также санкции были введены в отношении производителя микроэлектроники «Элеком» и его китайских поставщиков – Pako International Trading и Valetudo.

Среди импортеров микроэлектронной продукции санкции были введены в отношении компаний «Дизайн-партнер «Микрочип» (дистрибьютор Microchip Technology), «Тимком», «Золотой шар» и «Реомакс». Из-за сотрудничества с «Дизайн-Партнер «Микрочип» под санкции попали турецкая Platform Endustries Gida Insaat Elektronik Ve madencilik Dis Ticaret и китайская Yiwu Xinglu Import and Export.

Под санкции попал и дистрибьютор «Элекком Логистик», который, по утверждению Минфина США, организовал сеть международных компаний по поставке в Россию компонентов для создания микропроцессора ATXMEGA2563-AU (применяется в дронах). Партнером «Элекком Логистик» является китайская Shenzhen Youxin Technologe.

Санкции в отношении разработчиков дронов и роботов

В сфере робототехники санкции были введены в отношении Российского государственного научного центра робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) и «Тризроботикс» (разрабатывает ПО для роботов и симуляторы для обучения работе на станках с ЧПУ).

В сфере беспилотных авиационных систем (БАС) санкции были введены в «Технопарк «Мордовия», «Геоскан», (разработчик БАС), КБ «Луч» (разработчик разведовательного дрона «Корсар»), крымской «Беспилотные системы «Робоавиа» и «Тайбер» (разрабатывает дроны-камикадзе). ООО «Беспилотные авиационные системы» попали под санкции вместе со своими китайскими поставщиками – Infinite Force Cargo Service (поставляет объектив видеокамер) и Shanghai Transit International Forwarding Agency. Под санкции попали разработчики компонентов для дронов - «Протон Импульс», «Росизолит» и «Фарад».

Кроме того, под санкциями оказались разработчики антидроновых комплексов - «Прайм радар технологии», Омский научно-исследовательский институт приборостроения, НПО «Горизонт» и «СР Спейс» (разработчик систем обнаружения дронов), Также санкции были введены в отношении разработчика беспилотных катеров «Кингисеппский машиностроительный завод».

Кроме того, санкции были введены в отношении хабаровской «Аэро-Хит», которая разрабатывает роторы для FPV-дронов «Велес», ее гендиректора Андрея Анисимова, китайского поставщика компании Shenzhen Huasheng Insurty и сборщика дронов «Велес». Также под санкциями оказался белорусский разработчик дронов «Кванд ИС» и ее совладелец Сиархей Туцук (Siarhei Tytsyk), а также болгарская Freeshvale (якобы поставляет компоненты для российских военных дронов).

Из ИТ-компаний под санкции попали «Банковские инновационные технологии» (ИТ-интегратор для банков), ООО «Паритет» (продажа компьютеров и электроники и обработка данных) и «Револэмс» (информационная безопасность). Под санкции попал инкубатор старт-апов «Бизнес-проекты».

Санкции в отношении зарубежных компаний, сотрудничающих с россиянами

Помимо российских компаний, США ввели санкции в отношении предприятий стран ближнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и Молдавии – а также из стран Дальнего Зарубежья: Китая, Турции, Таиланда, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сербии, Болгарии, Лихтенштейна, Кипра, Британских Виргинских островов.

Так, из-за поставок в России станков с числовым программным управлением (ЧПУ) под санкции попала турецкая SSGCTM CNC Takim Tezgahlari Makine Sanayi Ve Tiracet. Из-за поставок в Россию электронных компонентов под санкциями оказалась турецкая Kamilhan Lojistik Dis Tiracet, а турецкая RMB Yapi Insaat Taahhut Sana Yi Ve Caret – из-за поставок компонентов для дронов. Из-за сотрудничества с подсанкционными российскими структурами санкции были введены в отношении китайских поставщиков микроэлектроники Analog Technology, ChongqingXinaofugeluode International Trade, Enka Trading, Nicest Electric Technology и Daytek Chongqing International.

«Тайные сети» по поставке микроэлектроники в Россию

Также в Минфине США утверждают, что раскрыли несколько сетей по поставке в России параллельным импортом электронных компонентов и других материалов. Одну из них якобы возглавляет Николай Левин. Туда входит российские ООО «Маяк» и ООО ТАВ, сербская Bassire Group, таиландская NAL Colutions Company и турецкая Expert Machinery Kimysal Urunler Ticaret. Партнерами данного проекта якобы выступает Александр Танчев и принадлежащая ему китайская компания Tavit Hong Kong.

Другая схема по поставке микроэлектронной продукции якобы создана Алексеем Чиченевым и состоит из зарегистрированных в Гонконге (Китай) компаний Supechip, Kvantek, Olax Finance, Saril Overseas и Bargawine. Еще одна схема якобы была создана Максимом Ермаковым.

В 2022 г. США уже вводили санкции в отношении российского технологического консорциума «Остек Групп», якобы поставляющего продукцию для оборонного комплекса. Сейчас власти США утверждают, что «Остек Группы» якобы наладил новую цепочку поставок. В ней участвует российская компаний «Фабцентр», имеющая общих владельцев, руководство и локации с «Остек Групп». Партнерами компании являются производитель электронных компонентов «Ксеопром», дистрибьюторы электронных компонентов «Ниайсберг» и «Павертех», казахстанская «КБР Технологии» (принадлежит Евгению Костюку), турецкая Alptech Makina Sanayi и китайская New Horizons Trading.

В 2023 г. США ввели санкции против российской АК «Микротех» АКМ), занимающей поставками микроэлектроники, ее владельца Андрея Хохлуна. Сейчас Минфин США ввел санкции против ее международных партнеров – китайских компаний Hangzhou Keming Intelligent Technology, Shenzhen C S Im Export (Shenzhen CIS) и Kekotech Equipment. Также под санкции попали китайские граждане Лап Шун (Lap Shun) и Тинг Чем (Ting Chem, владелец Shenzhen CIS и Way Good Technology).

Также в Минфине США утверждают, что вскрыли схему, созданную Андреем Судаковым по поставкам золота из России в обмен на фиатные валюты и криптовалюты через компании в ОАЭ и Китае. Якобы в этой схеме участвуют китайские компании Holden International Traiding, Taube Precious HK и Vpower Finance Security Hong Kong, а также Red Coast Metail Trading из ОАЭ. Партнером схемы якобы является китайский гражданин Му Ксиалу (Mu Xiaolu) .

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Девять лет получил экс-глава «Оборонэнергосбыта» за фиктивные контракты на ПО

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Минцифры тестирует на «Госуслугах» технологию GPT

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024