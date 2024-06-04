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В России создадут специальные центры для исследования ИИ. К 2030 доход от него должен составить 11 триллионов

В России начнут создавать исследовательские центры для развития ИИ в России. По словам Дмитрия Чернышенко, к 2030 г. это пополнит бюджет России примерно на 11,2 трлн руб.

Совещание о будущем ИИ в России

В России начнут отбирать ученых для открытия исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта для достижения технологического лидерства страны в этой области и улучшения качества жизни людей. Это стало известно в ходе обсуждения будущего ИИ в России, в рамках стратегической форсайт-сессии (стратегическая встреча, цель которой заключается в прогнозировании и планировании будущего развития какой-либо области или сектора) по фундаментальным исследованиям в сфере искусственного интеллекта.

После проведения беседы были выявлены 11 направлений исследований, включая разработку архитектур и алгоритмов для машинного обучения, использование вычислений и данных в области искусственного интеллекта, создание фундаментальных и генеративных моделей, изучение взаимодействия между человеком и искусственным интеллектом, а также проведение прикладных исследований в области науки, образования и социальной сферы.

Открытие ИИ центров в России

По словам Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, реализация обновленной в феврале этого года национальной стратегии развития ИИ, к 2030 г. позволит получить эффект от внедрения этой технологии до 11,2 трлн руб. для экономики России. «Сейчас искусственный интеллект является драйвером отраслей, призванных обеспечить развитие экономики предложения. Вместе с тем с появлением больших языковых моделей мы все больше концентрируемся на поддержке фундаментальной науки».

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Правительство России
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл стратегическую форсайт-сессию по ИИ

В частности в стране были открыты исследовательские центры в сфере ИИ. На их на базе начнут готовить ученых, которых будут привлекать к адаптации генеративного ИИ под запросы отраслей. «Такая кооперация позволит достичь технологического лидерства, а также улучшить качество жизни людей, создавая новые рабочие места и повышая конкурентоспособность экономики», – отметил Дмитрий Чернышенко.

А по словам председателя Правительства Михаила Мишустина финансирование фундаментальной и прикладной науки в сфере ИИ увеличатся до пяти процентов, а на исследования, в которых используются технологии ИИ, до 15 и более процентов в рамках госпрограммы научно-технологического развития.

Заместитель министра экономического развития России Максим Колесников подчеркнул, что результаты проведенного форсайта должны лечь в основу при формировании единой программы исследований и разработок в сфере ИИ. «Ключевым должен стать отбор исследовательских центров третьей волны, в основу работы которых должны лечь приоритетные темы по итогам беседы, проведение прикладных исследований по заказу индустриальных партнеров, подготовка научных специалистов. При этом будет именно новый отбор, а не автоматическое продление работы действующих центров»

Всего планируется отобрать шесть исследовательских центров с продолжительностью работы в три года.

Итоги форсайта

Подводя итоги встречи, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев упомянул, что в 2022 г. в мире, когда все осознали принципиально новые возможности технологий искусственного интеллекта, произошел большой технологический рывок, который привел к большой технологической гонке между компаниями и странами в скорости инноваций и создания передовых решений.

По его словам подобное невозможно реализовать в России без опоры на ведущие исследовательские и образовательные центры для фокусировки отечественной науки на передовых направлениях в области ИИ. «Поэтому в рамках форсайт-сессии мы пытались спрогнозировать, как будет развиваться наука в области искусственного интеллекта, а также определить наиболее приоритетные и перспективные направления, которые будут способствовать тому, чтобы российские компании могли иметь возможность создания ИИ-решений мирового уровня».

На основе результатов форсайта были сформированы 11 направлений исследований, включая архитектуры и алгоритмы машинного обучения, вычисления и данные для искусственного интеллекта, фундаментальные и генеративные модели, взаимодействие человека с ИИ, а также прикладные исследования в области науки, образования и социальной сферы.

Минобрнауки совместно с Российской Академией наук (РАН) получили поручение разработать план-график внесения всех необходимых изменений в государственную программу НТР с целью обеспечения минимального уровня финансирования исследований в области искусственного интеллекта и реализации заявленных приоритетов на основе единой программы исследований по ИИ. Минэкономразвития России должно оказать методическую поддержку указанным мероприятиям.

Антон Мушинский

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