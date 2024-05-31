Извещения о строительных работах бизнес сможет подавать через Госуслуги

В конце мая 2024 г. подписано постановление о направлении извещений о строительных работах через портал «Госуслуги». Это позволит тысячам предпринимателям быстро получать и отправлять электронную документацию в Ростехнадзор. Правительство России сократило срок выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации в электронном виде через портал «Госуслуги».

Внедрение цифровых технологий в документооборот ведомства

Председатель Правительства России подписал постановление, согласно которому с 1 сентября 2024 г. извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уведомления о консервации или о возобновлении строительства, о внесении изменений в проектную документацию можно будет направлять в Ростехнадзор России через Единый портал госуслуг (ЕПГУ).

Извещение в Ростехнадзор о начале стройки, реконструкции или внесении изменений в проект с 1 сентября 2024 г. с сентября можно будет подавать через портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам Марата Хуснуллина, нововведения сделают работу территориальных органов Ростехнадзора в 2024 г. эффективнее, ускорит работу строительного надзора и в конечном счете позволит людям быстрее получить востребованные для комфортной жизни объекты в России. Это постановление - еще один шаг на пути к повышению прозрачности инвестиционно-строительного цикла и сокращению его сроков, резюмировал Хуснуллин.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 сентября 2024 г. извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уведомления о консервации или о возобновлении строительства, о внесении изменений в проектную документацию можно будет направлять в Ростехнадзор через ЕПГУ», - привели слова вице-премьера в сообщении на сайте кабмина России.

В рамках постановления правительство сократило срок выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС) в электронном виде через портал «Госуслуги» с десяти до двух рабочих дней. Информация обо всех ЗОС, а также отказах в их выдаче будет храниться в реестре Ростехнадзора.

Цифровизация государственных услуг

Цифровая трансформация стала реальностью во всех сферах нашей жизни. Люди требуют все больше цифровых решений не только в личной жизни, но и при взаимодействии с организациями государственного сектора. Несмотря на многочисленные преимущества, цифровая трансформация государственного сектора многих стран происходит медленно. Препятствия для перехода на цифровые технологии варьируются от опасений по поводу защиты данных и нежелания пользователей до нехватки специалистов.

Для того чтобы использовать преимущества цифровизации в государственных услуг, первым ключевым шагом должно стать укрепление цифрового доверия. Ведомствам должны участвовать в укреплении цифрового доверия, чтобы преодолеть существующие барьеры на пути к цифровизации государственных услуг и для преодоления существующих барьеров.

Граждане требуют гибкости, скорости и индивидуальных решений в своей повседневной жизни. Однако государственный сектор на 2024 г. не спешит адаптировать свои услуги для удовлетворения этих потребностей. Средний визит к поставщику государственных услуг занимает около 2,5 часа. Кроме того, в крупных городах на прием в государственные учреждения необходимо записываться не менее чем за три месяца, а административные учреждения часто имеют ограниченный часы работы. Личные обстоятельства, социально-экономическое положение и конкретные услуги, в которых они нуждаются, по-разному определяют потребности граждан различными способами.

Ряд проблем

Существуют и ряд проблем, с которыми сталкивается государственный сектор по организации услуг в цифру. В среднем большинство сотрудников государственного сектора старше своих коллег в частном секторе, причем сотрудники в возрасте 60 лет и старше составляют лишь 7% от общего числа работников частного сектора, но 11% от общего числа работников государственного сектора. По данным Минфина России, на каждые 10 тыс. россиян приходится 163 государственных и муниципальных служащих, а также иных работников государственных и муниципальных органов. Нехватка кадров ощущается повсеместно, главным образом потому, что недостаточное количество молодых людей претендует на открытые вакансии, предлагаемые государственными органами. Речь именно не в количественном выражении, а качественном.

Экономически неблагополучные и небольшие муниципалитеты особенно страдают от этого дефицита. В связи с волной выходов на пенсию в ближайшие несколько лет ожидается дальнейший дефицит кадров. В то же время объем работы в государственном секторе возрастает в связи с увеличением объема и сложности нормативно-правовой базы и сложности. Другой проблемой является наличие современных систем в государственных организаций, где передовые технологии инфраструктура и цифровые системы данных не хватает. Это означает, что большинство внутренних процессов остается аналоговой: факсы, письма, телефоны и электронная почта сосуществуют с небольшим количеством цифровых предложений, что делает доступ к государственным услугам гораздо медленнее и дороже. Как следствие, внутренние процессы требуют больших затрат ресурсов и зачастую не рационализированы.

По данным РБК, доля «настоящих» чиновников в России т.е. государственных гражданских и муниципальных служащих, примерно вдвое меньше — это (на 1 июля 2019 г.) 603 тыс. федеральных государственных гражданских служащих, 252 тыс. региональных гражданских служащих и 395 тыс. муниципальных служащих в органах местного самоуправления. При этом доля служащих в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного соцобеспечения в общей численности занятых в экономике России примерно такая же, как в странах Европы - от 7 до 10%.