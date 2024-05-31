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Минкультуры переводит сотрудников на российский Astra Linux

Минкультуры намерен до конца 2024 г. перевести на отечественный Linux всех сотрудников центрального аппарата. Министерство закупает софт у «Группы Астра».

Импортозамещение в Минкультуры

В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Минкультуры России переводит свой центральный аппарат на ОС Astra Linux и систему управления доменом ALD Pro от «Группы Астра».

Первые лицензии были закуплены уже в 2023 г., а к концу 2024 г. ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства. Стоимость закупок не уточняется. Вся программа цифровизации ведомства рассчитана до 2030 г.

Масштабный проект

Проект назван в сообщении министерства масштабным. Для его реализовать сотрудники Центрального аппарата, Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) Минкультуры и команда «Группы Астра» ведут активное сотрудничество. Вендор оказывает помощь в пилотировании и внедрении софта, а также проводит специальное обучение пользователей в авторизованных учебных центрах.

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Минкультуры
Минкультуры переводит сотрудников на отечественное ПО

«Современные технологии играют значимую роль в сохранении культурного наследия для будущих поколений. Нам важно уже к концу этого года обеспечить качественный переход с привычных многим зарубежных решений на российские аналоги, чтобы избежать санкционных рисков и минимизировать расходы. Для этого нам необходимо не просто закупить лицензии и установить софт, но и иметь доступ к методологическим консультациям, расширенным услугам технической поддержки, обучению и комплексному ИТ-сопровождению», — заявил заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Алексей Наймушин.

Наймушин рассказал также о планах создания совместного с «Группой Астра» центра компетенций, «для наиболее эффективной работы с отраслью культуры».

В «Группе Астра» отметили, что будут поддерживать ведомство на протяжении всей программы цифровизации и уже взаимодействуют не только с центральным аппаратом, но и с некоторыми учреждениями культуры — театрами, музеями, библиотеками, киностудиями и т. д.

Требования к переходу на российское ПО

Госорганам и госкомпаниям, в соответствии с указом Президента, подписанным в марте 2022 г., запрещается использовать иностранное ПО на объектах КИИ с 1 января 2025 г.

В марте 2024 г. CNews писал об ужесточении правил перехода на отечественные ПО и «железо» в госорганах и важнейших отраслях. В Госдуму был внесен законопроект об изменениях в Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Он наделяет Правительство России полномочиями определять по каждой отрасли типы информсистем, которые будут отнесены к значимым объектам КИИ. Всем объектам КИИ установят сроки перехода на российские продукты, а контролировать сроки будут отраслевые ведомства.

Группа «Астра» активно участвует в проектах импортозамещения в КИИ. В госорганах Astra Linux начали устанавливать еще с 2019 г. В 2023 г. выручка ГК «Астра» выросла на 76% до 9,54 млрд руб. Валовая выручка выросла на 56% до 7,13 млрд руб., операционная прибыль – на 46% до 2,09 млрд руб.

Анна Любавина

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