Самописный софт окажется вне закона. Компаниям запретят разрабатывать свое ПО и заставят покупать стороннее

В ближайшей перспективе госкомпаниям могут запретить разрабатывать софт для собственных нужд, без его дальнейшей продажи, если у него уже есть аналоги на рынке. Новые ограничения готовит Минцифры, чтобы госсегмент нес свои деньги разработчикам ПО. Частный бизнес тоже ожидают неприятные нововведения.

Разработка ПО – удел избранных

Российские госкомпании по воле Минцифры в скором будущем могут лишиться возможности разрабатывать программное обеспечение для дальнейшего внутреннего использования. По задумке министерства, этот запрет коснется ПО, аналоги которого уже есть на российском рынке. Об этом сообщил лично Максут Шадаев – глава Минцифры – в рамках конференции TAdviser SummIT 2024.

Ждать нововведений долго не придется – вся необходимая для их запуска документация, включая нормативные акты, будет готова до конца 2024 г. Такие сроки озвучил Максут Шадаев.

Министр связи подчеркнул, что запрет коснется лишь самописного софта, который госкомпании создают исключительно для собственных нужд, и который они в дальнейшем не намерены коммерциализировать, то есть продавать.

Минцифры велело делиться

По словам Максута Шадаева, нововведение связано с «концентрацией финансовых ресурсов», пишут «Ведомости». Эти ресурсы можно было бы «эффективнее направлять на разработку конкурентных продуктов», которыми в дальнейшем будет пользоваться не всего лишь одна компания, создавшая их, а весь рынок.

В дополнение к нормативным актам, которые Минцифры разработает до конца 2024 г., в стране также появятся правила внутренней разработки софта, если у него уже имеются ранее созданные отечественные аналоги. Вернее, это будут не правила, а запреты, уточнил Шадаев.

У всего есть причина

Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор ИТ-разработчика CodeInside Максим Семенкин, в разрезе двух последних лет в России было создано более 200 «ИТ-дочек» госкомпаний, которые занимаются разработкой многочисленных программ для внутренних нужд.

Это негативно влияет на рынок, считают представители российской ИТ-отрасли. К примеру, как сказал CNews генеральный директор компании «Базис» Давид Мартиросов, подобная практика хоть и позволяет возникнуть конкуренции, но также приводит к тому, что «решения идут примерно в одном направлении, разрабатывается одна и та же функциональность, то есть время и ресурсы рынка в целом тратятся неэффективно, а это замедляет достижение технологического суверенитета».

«На развитие российского ИТ-рынка влияет наличие на нем большого количества игроков, создающих схожие решения», – сказал CNews Давид Мартиросов.

Тем не менее, если госкомпания (как и любой другой бизнес) берется за разработку собственного программного продукта вместо того, чтобы купить и внедрить уже имеющийся на рынке, то у нее, с высокой степенью вероятности, есть на то причины. Одну из таких назвал «Ведомостям» заместитель технического директора Innostage Данияр Исхаков.

По его словам, выбор в пользу создания собственного приложения с нуля делается компанией, если готовое решение сторонних разработчиков не удовлетворяет ее ожидания или потребности.

В то же время директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов видит в происходящем совсем другие мотивы. Он сообщил изданию, что госкорпорации располагают ресурсами «на собственный штат программистов, который занимается инновационной деятельностью и перспективными разработками и плодит копии существующих решений для внутреннего пользования».

Зарплаты программистов в госкомпаниях нередко могут быть выше рыночных, сказал изданию Максим Семенкин. Как следствие, рынок сталкивается с «вымыванием экспертизы» и стремительным ростом средних зарплат, что в итоге приводит к росту стоимости разработки ПО, добавил он.

Давид Мартиросов привел CNews в качестве примера сферу виртуализации. «В области виртуализации в реестре отечественного ПО представлено порядка 50 компаний», – сообщил он редакции.

Поделить рынок между своими

По прогнозам Давида Мартиросова, в течение следующих трех лет «должна произойти консолидация рынка» разработки ПО. В результате, считает Мартиросов, в стране останется лишь несколько сильных компаний-разработчиков, развивающих свои экосистемы и способных конкурировать с мировыми гигантами.

«Оптимальным, на мой взгляд, было бы существование не более четырех крупных игроков в каждом сегменте, которые консолидировали бы рынок и направили свои усилия на повышение качества продуктов вместо борьбы за место под солнцем», – добавил Давид Мартиросов.

Частному сектору тоже не поздоровится

Будущий запрет на самописный софт к моменту выхода материала распространялся исключительно на госкомпании – частный бизнес этой участи пока избежал. Однако ограничения, которые готовит Минцифры, их его стороной все же не обойдут.

В конце мая 2024 г. CNews писал, что министерство хочет обложить частные компании поборами за использование иностранного программного обеспечения вместо российского. Требовать от них отказа от зарубежного софта Минцифры не может – в законодательстве нет соответствующей нормы – поэтому применяются другие методы принуждения к импортозамещению ПО для частных компаний.

Это будет своего рода кнут. Также Минцифры рассматривает возможность налоговых послаблений тех компаний, которые решились на переход на отечественное ПО. Но пока не факт, что будут реализовываться оба метода одновременно.