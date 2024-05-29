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Китайская Alibaba больше не принимает рубли и не оформляет доставку в Россию

Китайская Alibaba перестала принимать рубли и оформлять поставки в Россию. Проблемы российского бизнеса, вызванные китайскими опасениями вторичных санкций, нарастают.

Оплата в рублях не проходит

Китайская Alibaba перестала принимать платежи в рублях. С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков. Об ужесточении условий для российского бизнеса сообщил «Коммерсант».

Ранее перечисленные средства обещают вернуть. Отдельно сообщается, что изменения вводятся не только в платежную политику, но и в политику отправки товаров. Оформить поставку в Россию Alibaba тоже не позволяет.

Банки Белоруссии и Центральной Азии могут проводить платежи на площадках китайской корпорации в прежнем режиме.

Причина в санкциях

Ужесточение политики Alibaba и проблемы с переводами в банки Китая вызваны угрозой вторичных санкций, отметил экономический эксперт Семен Новопрудский: «Решение площадки может быть связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, о которых Китай довольно открыто говорит».

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© rafapress / Фотобанк Фотодженика
Alibaba больше не хочет принимать российские рубли

Российские производители электроники начали получать письма от китайских поставщиков о том, что оплата от российского юрлица через китайские банки не проходит, с конца марта 2024 г.

В феврале 2024 г. США, Евросоюз, Великобритания и Канада обрушили новый поток санкций на российские ИТ-компании. В том числе санкции США были введены против «Национальной системы платежных карт» (НСПК, обслуживает карты «Мир» и транзакции в России по картам Visa и Mastercartd). В новый пакет вошли также меры против десятков иностранных компаний из третьих стран, которые якобы помогают России обходить ограничения — вторичные санкции.

Проблема с трансграничными платежами пока не решена. «В гигантском по объему совместном заявлении по итогам визита президента Владимира Путина в Пекин есть третья глава, в которой содержатся принципы экономического сотрудничества. Один из них гласит, что стороны будут прилагать усилия для организации бесперебойных взаиморасчетов, при этом не прописан механизм того, как именно это будет делаться», — отметил Новопрудский.

Альтернативные варианты

Ограничения, введенные компанией Alibaba, могут затронуть большое число поставщиков в России, подчеркнул эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов: «Alibaba — излюбленный источник товаров для многих так называемых перекупов: это оптовые рынки, магазины, продавцы на маркетплейсах. Очевидно, что для этих игроков теперь наступили те же времена, что и для более крупных экономических контрагентов, которые под санкциями уже живут больше двух лет и учатся обходить их всевозможными способами».

Новопрудский рассказал изданию, что знает о попытках КНР переводить платежи от российских контрагентов на небольшие так называемые региональные сельские банки. Из-за того, что таких трансакций много, а кредитные организации небольшие, компаниям из России приходится иногда ждать прохождения переводов чуть ли не месяц и больше. В случае с Alibaba так сделать гораздо сложнее, потому что у банковских платежей больше вариантов, чем у покупок на конкретном маркетплейсе, считает эксперт.

Одним из возможных альтернативных вариантов Бобцов назвал схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, но в этом случае не совсем понятно, как физически товар будет отправляться в Россию. В любом случае это приведет к удорожанию.

Российские производители электроники в поисках выхода начали привлекать работающие в России китайские компании в качестве посредников при закупке компонентов для своей продукции в КНР, как писал CNews в мае 2024 г. А некоторые российские сырьевые компании ввиду проблем с осуществлением финансовых операций в Китае стали использовать для расчетов криптовалюту, тогда же сообщил Bloomberg.

Анна Любавина

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