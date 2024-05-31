Госархив России строит ЦОД за миллиард

Государственный архив России построит центр хранения и обработки данных в Обнинске для хранения и обработки электронных документов.



Новый ЦХОД для архивов

Как выяснил CNews, «Государственный архив Российской Федерации» (ГАРФ) построит центр хранения и обработки данных (ЦХОД) в Обнинске (Калужская область) за 1,33 млрд руб. ЦХОД должен обеспечивать хранение и обработку электронных документов при помощи программно-аппаратного комплекса, который гарантирует безопасное и долгосрочное сохранение электронных документов (ЭД) и образцов документов (ЭОД), а также обеспечивать доступ пользователей к этим ЭД/ЭОД.

Строительство и поставка оборудования завершатся 20 ноября 2024 г. Информация о том, когда планируется запуск самого ЦХОД не раскрывается.

Сам тендер был опубликован на сайте госзакупок 22 мая 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 7 июля, а выбор поставщика состоится 11 июля того же года.

Какие сервера будут стоять в ЦХОД

Для обеспечения работы ЦХОД ГАРФ закупает комплект отечественных сервера Depo Storm 3470A2R. Это высокопроизводительный универсальный двухпроцессорный сервер на процессорах Ice Lake третьего поколения. Предназначен для виртуализации серверов и рабочих мест, хранения и обработки данных.

Точные характеристики закупаемого оборудования в техническом задании приведены не были, но на сайте производителя серверов указаны следующие характеристики: Сервер поддерживает один или два процессора Gen.3 с максимальным TDP до 270 Вт, оснащен чипсетом C621A. Количество слотов DIMM для системной памяти составляет 32, поддерживается тип памяти DDR4 3200 ECC REG с напряжением 1,2 В. Высота сервера в стойке 2U, размеры шасси без выступающих элементов составляют 770 × 438 × 87 мм. Размеры упаковки – 1104 × 574 × 300 мм, масса сервера до 45 кг. В комплекте идут два блока питания мощностью 1200 Вт каждый, возможна установка блоков питания мощностью 1600 Вт. Набор для монтажа в стойку также включен в комплект поставки.



Требования к СХД

Для хранения данных ГАРФ закупает СХД Depo Storage 3536G3. Это двухконтроллерная система хранения данных на базе процессоров x86 с высокой производительностью для ресурсоемких приложений. Точные технические характеристики также не были указаны в техническом задании. На сайте производителя указаны следующие: Каждый контроллер оборудован двумя процессорами. Оперативная память представлена DDR4 ECC Reg объемом до 256 ГБ. Режим работы контроллеров установлен как "активный — активный". Система поддерживает до 24 накопителей HDD/SSD SAS или HDD NL-SAS LFF/SFF, а также возможность расширения с помощью опциональной дисковой полки на 24 накопителя. Для эффективного охлаждения установлена избыточная система, что обеспечивает нормальную работу, даже при выходе из строя одного вентилятора. Блок питания состоит из двух модулей мощностью 1200 Вт (1+1) с горячей заменой. Это устройство предназначено для установки в 19-дюймовую стойку, имеет высоту 4U и комплектуется рельсами. Размеры системы составляют 705,3 × 174,2 × 449,5 мм, а ее масса до 55 кг. Гарантийный срок обслуживания варьируется от одного года до трех лет с возможностью выполнения работы на месте эксплуатации.