Против экс-главы информации и связи Управделами Президента завели уголовное дело за махинации при закупках ПО

В суд поступили материалы второго дела, возбужденного в отношении бывшего начальника управления информации и связи управления делами президента России Виталия Надраги. Его уже приговорили в 2022 г. к пяти годам колонии общего режима за неисполнении госконтрактов по обеспечению ведомства новым ПО.



Еще одно злоупотребление полномочиями

Материалы нового уголовного дела в отношении бывшего начальника управления информации и связи управления делами Президента России (УДП) Виталия Надраги, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при закупках ПО (ч. 1 ст. 285 УК РФ), поступили судье Тверского суда Алексею Криворучко, выяснил «Коммерсант».

В сентябре 2022 г. Мещанский суд Москвы уже приговорил Надрагу к пяти годам лишения свободы за злоупотребление в 2018 г. при исполнении госконтрактов на закупку ПО.

Это решение прошло апелляционную и кассационную инстанции, но Верховный суд его отменил по жалобе осужденного и направил на новое рассмотрение.

wirestock / FreePik Еще одно дело о злоупотреблениях начальника управления информации и связи УДП Виталия Надраги передано в суд

Сам экс-чиновник Надрага настаивает на своей полной невиновности по обоим делам.

Контракт по развитию сайта УДП

Оба уголовных дела в отношении Надраги были возбуждены по материалам одной проверки деятельности должностных лиц УДП, но в суды материалы по выявленным эпизодам почему-то поступали поочередно.

По второму делу в качестве обвиняемых вместе с бывшим начальником управления информации и связи УДП проходят учредитель петербургского ООО «Диаком» Игорь Дыба и экс-сотрудница ООО «Лаборатория творчества» Рина Мазурова, которым вменяется в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Петербургскому предпринимателю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, Мазуровой — в виде подписки о невыезде.

В новом деле фигурирует еще один контракт 2018 г., который касался развития сайта УДП и оценивался более чем в 1,95 млн руб. По нему работы выполняла выигравшая тендер компания «Диаком», в которой числилось всего два сотрудника — Игорь Дыба и его жена, а к деятельности была привлечена Мазурова.

Адвокаты Надраги утверждают, что все работы и в этом случае были проведены, но по какой-то причине разработки не «залили» на сам сайт.

Контракты на поставку ПО

Первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено первого апреля 2020 г., когда Следственный комитет России взялся за проверку не исполненного, но оплаченного контракта на поставку ПО в Управление по делам Президента. Надрага стал единственным фигурантом.

Затем дело о мошенничестве закрыли, но в январе 2021 г. Следственный комитет завел дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Надраги, и Басманный суд отправил экс-чиновника под стражу.

Следствие было уверено, что на преступление Надрага пошел «движимый карьеризмом и желанием скрыть свою некомпетентность». Сам Надрага утверждал, что эксперты, чьи выводы использовали обвинители, не разобрались в сути контрактов. Так, адвокаты экс-чиновника настаивают на том, что контракт был не исполнен, но лишь потому, что фирма не предоставила банковских гарантий. В то же время по тому контракту, что был заключен вместо этого, работы выполнили. И программным обеспечением, установленным тогда, госструктура пользуется по сей день.

Защита предполагает, что решение Верховного суда о возвращении дела на повторное расследование, было связано с выявленными процессуальными нарушениями. Например, ранее пленум Верховного Суда давал разъяснение, что злоупотребление не может рассматриваться в отрыве от того, куда ушли потраченные в результате должностного преступления деньги. Получившие государственные деньги предприниматели к уголовной ответственности тогда привлечены не были, значит, правоохранительные органы посчитали, что они закона не нарушали.

Надрага в декабре 2023 г. был этапирован в кирово-чепецкую ИК-5 для бывших сотрудников судов и правоохранительных органов. Там он провел всего около полутора месяца и в феврале 2024 г. опять оказался в столичном СИЗО-4 («Медведь»).