Московская медицина защитит себя 55 тысячами антивирусов «Касперского»

Защитное ПО для московского здравоохранения

Как выяснил CNews, мэрия Москвы закупит 54,7 тыс. лицензий антивирусного программного обеспечение сроком на один год от поставщика «Лаборатория Касперского» на сумму 86,2 млн руб.

Целью данной закупки является обеспечение учреждений здравоохранения Московской области необходимыми средствами защиты информации. Это позволит реализовать меры по защите информации в эксплуатируемых информационных системах Московской области в сфере здравоохранения. Кроме того, планируется провести подтверждение соответствия требованиям по защите информации в форме аттестации.

Причиной закупки является государственная программа «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 гг, утвержденная Правительством Московской области, в рамках которой предусмотрено дооснащение учреждений здравоохранения необходимым компьютерным, сетевым и телекоммуникационным оборудованием для внедрения и эксплуатации информационных систем в этой сфере.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок, 8 мая 2024 г. Прием заявок продлится до 23 мая, а поставщик будет выбран 27 мая того же года.

Предмет закупки

Антивирусное ПО поставляется для Единой медицинской информационно-аналитической системы Московской области (ЕМИАС). ЕМИАС аттестована по требованиям защиты информации. Одним из компонентов, включенных в комплекс программных средств и продукции для защиты информации, является программное обеспечение Kaspersky Total Security, обязательное для установки на АРМ Службы и серверы ЕМИАС.

У заказчика установлен сервер безопасности Kaspersky Security Center (KSC), который используется для мониторинга и контроля состояния АРМ Конечных пользователей, обеспечения централизованного обновления программного обеспечения и баз данных САВЗ. KSC размещен на вычислительных ресурсах службы здравоохранения.

База программного обеспечения, установленная на объектах информатизации службы здравоохранения, была сформирована в период с 2019 по 2023 гг. в результате реализации государственных контрактов. В рамках данных контрактов оказывались услуги по предоставлению прав на программное обеспечение средств антивирусной защиты информации для учреждений здравоохранения Московской области, поставке автоматизированных рабочих мест медицинских работников учреждений здравоохранения и другие услуги, связанные с информационной безопасностью и автоматизацией работы медицинских организаций.

Учитывая вышеперечисленную информацию, заказчик не рассматривает аналогичные защитные ПО, закупается только Kaspersky Total Security. В техническом задании указано, что версия ПО на момент закупки должна являться самой актуальной сертифицированной по требованиям ФСТЭК России версией. В комплекте с самими ПО, исполнитель контракта должен будет предоставить набор лицензионных ключей (в печатном и в электронном виде), дистрибутивы на ПО, методические материалы и копии сертификатов соответствия ФСТЭК России, заверенные Исполнителем на бумажном носителе.

ЕМИАС Москвы

Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы была разработана ДИТ Москвы совместно со столичным департаментом здравоохранения в 2013 г. в рамках программы «Информационный город».

Система предоставляет возможность управлять потоками пациентов, выписывать электронные рецепты, вести консолидированный управленческий учет, а также персонифицированный учет медицинской помощи. Кроме того, в нее встроена амбулаторная медицинская карта.

На медицинском портале отмечается, что более 9 млн москвичей воспользовались ЕМИАС. Ежедневно через систему записывается к врачу 200 тыс. человек, а 50 тыс. получают электронный рецепт.

Среди задач ЕМИАС входит организация первичной медико-санитарной помощи, управление направлениями к специалистам, а также контроль лабораторных исследований и инструментальной диагностики.

В 2018 г. система была признана лучшей в мире по мнению американской консалтинговой компании McKinsey & Company по показателю проникновения мобильных и веб-сервисов в сфере здравоохранения среди жителей крупнейших мегаполисов мира.