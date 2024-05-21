Минфин и Минпромторг не могут договориться, что такое АРМ. Это позволит госзаказчикам искусственно ограничить конкуренцию

У Минфина и Минпромторга возникли разногласия по поводу конкретизации определения автоматизированного рабочего места в законе о госзакупках. Минфин считает, что существующего описания отдельных частей достаточно. Эксперты говорят, что отсутствие четкого перечня позволяет искусственно ограничивать конкуренцию.



Разногласия в Правительстве

У Минфина и Минпромторга возникли разногласия о том, нужно ли конкретизировать определение автоматизированного рабочего места (АРМ) в законе о госзакупках, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников заседания рабочей группы по формированию позиций каталога товаров, работ и услуг (КТРУ) по радиоэлектронной продукции, на которой обсуждался этот вопрос.

В работе группы принимали участие представители Минфина, Минцифры, Минпромторга, департамента информтехнологий (ДИТ) Москвы, компаний — производителей электроники и профильных ассоциаций.

Минфин считает, что в добавлении АРМ в КТРУ нет необходимости. так как в нем есть описания отдельных частей АРМ (системного блока, монитора, мыши, клавиатуры и др.). Заказчики при описании объекта закупок могут пользоваться ими, отметил представитель ведомства. Но законом сейчас не закреплена обязанность заказчика при описании объекта закупки использовать отдельные позиции КТРУ для описания АРМ, пояснил главный инженер и совладелец «Бештау электроникс» (производитель компьютеров и комплектующих) Олег Осипов. Поэтому на практике компании составляют описание объекта закупки не по каталогу, отметил он.

Зачем определять АРМ

Из-за отсутствия четкого перечня позиций госзаказчики могут искусственно ограничивать конкуренцию, прописывая излишне детализированную информацию, под которую подходит товар только одного конкретного производителя, считает Осипов. Например, указывают определенный цвет монитора или конкретные технические характеристики, которые есть только у одного производителя. ФАС не расценивает это как ограничение конкуренции, потому что четкого описания АРМ в каталоге нет.

Если заказчик прописывает в закупке специфические требования, которые не может выполнить ни один из отечественных поставщиков, такая закупка может быть признана несостоявшейся, сказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. А это, по его словам, открывает дорогу к закупке у единственного поставщика, то есть к способу, при котором контракт заключается с конкретным лицом без формальной процедуры выбора поставщика.

«По закону если в КТРУ нет четких ограничений, то заказчик должен сам указать характеристики, — добавил независимый аналитик, автор Telegram-канала Abloud62 Алексей Бойко. — Это дает возможность заказчикам "разгуляться" и купить то, что им хочется или необходимо, но при этом это не проходит по законодательству о госзакупках».

Минусы конкретизации

Представитель Минпромторга сказал изданию, что Министерство работает над формированием четкого определения состава АРМ, но это не просто: «Процесс формирования такого описания осложняется тем, что АРМ — это многосоставный продукт, в который могут входить самостоятельные виды продукции, такие как системный блок, мышь, клавиатура, телефон. Их перечень и функциональная, техническая и качественная вариативность практически не ограничены».

Такая ситуация несет риски избыточного регулирования, считает Бойко, например, описания товаров в КТРУ могут устареть: «В случае с АРМ, возможно, имеет смысл обрисовать в общих чертах, что такое АРМ, чтобы в эту категории не попадали, например, смартфоны, но важно оставить для закупающих предприятий свободу маневра».

Изменение КТРУ — процесс не быстрый и он сильно отстает не только от скорости внедрения инноваций в российской радиоэлектронной отрасли, но и от регистрации новых изделий в реестре Минпромторга, добавил первый вице-президент группы «Аквариус» Дмитрий Титов.