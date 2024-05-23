Таможенная служба защитит свои системы при помощи «Касперского»

Федеральная таможенная служба закупает лицензии антивирусного программного обеспечения от поставщиков «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies на 610 млн руб.



Таможенная служба закупит антивирусы на 610 миллионов

Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) закупает лицензии антивирусного программного обеспечения сроком на два года от поставщиков «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies на 610 млн руб.

Целью покупки является поддержка и защита от вредоносного ПО информационно-вычислительных ресурсов таможенных органов, предоставление лицензионной поддержки программного обеспечения для защиты таможенных органов от вирусов, обеспечение безопасности внутренней системы электронной почты и расширение функционала программного обеспечения для защиты от вирусов таможенных органов являются задачами данного проекта.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 15 мая 2024 г. Заявки на конкурс будут приниматься до 31 мая, а поставщик будет выбран 31 мая того же года.

Предмет закупки и требования к ПО

Согласно техническому заданию, будет приобретено 43 тысячи лицензий антивирусного ПО Kaspersky Total Security для бизнеса и 36, 5 тысяч лицензий Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред.

Freepik Таможенная служба закупает лицензии антивирусного ПО

Касательно продукции Positive Technologies, закупается лицензия ПО MaxPatrol Security Information and Event Management (система комплексного мониторинга информационной безопасности как всей ИТ-инфраструктуры предприятия, так и отдельных подразделений, узлов и приложений) и ее компонентов: SIEM Server, Incident Management и Network Attack Discovery Sensor.

Аналоги данных ПО таможенная служба закупать отказывается, ссылаясь на наличие у нее подсистемы, построенной на сертифицированных продуктах российских производителей — «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies.

Предыдущие закупки защитного ПО

В конце декабря 2022 г. ФТС опубликовала похожий тендер на закупку различного защитного ПО. Среди него MaxPatrol Security Information and Event Management, Secret Net Studio (комплексное решение для защиты рабочих станций и серверов на уровне данных, приложений, сети, операционной системы и периферийного оборудования), R-Vision IRP (автоматизированный центр мониторинга, обработки и реагирования на инциденты информационной безопасности) и Zecurion DLP ( комплексная система защиты от утечек корпоративной информации).

Интегрировались ПО почти в отделения таможни почти во все регионы России. А на закупку лицензий было потрачено 340 млн руб.