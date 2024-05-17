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Поставки новейших американских истребителей F-35 два года подряд срываются из-за «кривого» софта

Поставки в армию США новейших истребителей F-35 откладываются второй год и не начнутся до 2025 г. Это самый дорогой проект Министерства обороны по созданию систем вооружения. Одна из важнейших причин срыва поставок — сохраняющиеся проблемы с модернизацией софта.

Доклад Счетной палаты США

Счетная палата США (GAO) опубликовала на своем официальном сайте отчет о новом исследовании срыва поставок новых американских истребителей F-35. Установка модернизированного ПО на самолеты отстает от плана на два года и не начнется до 2025 г., пишет ТАСС со ссылкой на текст доклада.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в марте 2024 г. программа F-35 завершила разработку испытательного симулятора и провела окончательные моделируемые испытания. Она продемонстрировала приемлемый уровень производительности и надежности. Несмотря на это, программа модернизации самолета, известная как Block 4, продолжает отставать от графика.

«Программное обеспечение TR-3 с новыми возможностями не будет поставлено до 2025 г., что на два года отстает от сроков. Это означает, что истребитель продолжит ожидать эти критически важные возможности», — указано в опубликованном докладе.

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Lawrence Hookham / unsplash.com
Программа модернизации софта для новейших американских истребителей F-35 все еще не завершена

В январе 2024 г. CNews писал об очередном переносе военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin даты начала поставок армии США модернизированной версии многострадального истребителя F-35. Генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет (Jim Taiclet) обещал тогда начать поставки оснащенных TR-3 истребителей во втором, максимум третьем квартале 2024 г.

Самая дорогая программа Министерства обороны США

GAO называет разработку объединенного ударного истребителя F-35 самой дорогой программой Министерства обороны по созданию систем вооружения.

По оценкам министерства, усилия по разработке, а также затраты на обслуживание и эксплуатацию запланированных почти 2,5 тыс. самолетов до 2088 г. превысят $2 трлн.

Стоимость TR-3, пакета обновлений аппаратного и программного обеспечения, имеющего решающее значение для Block 4, составляет $1,8 млрд.

Обновленная платформа TR-3 включает улучшения, затрагивающие кибербезопасность, а также системы хранения и обработки информации воздушного судна, элементов управления, обеспечивающих взаимодействие пилота с машиной при выполнении процедур зондирования, постановки помех, распознавания целей, использования дополнительных возможностей боеприпасов.

У проблем с F-35 длинная история

Вся программа разработки F-35 длится уже 20 лет, а модернизацией аппаратного и программного обеспечения Block 4 Министерство обороны занимается шестой год, как указано в сообщении GAO.

В июле 2023 г. Lockheed Martin объявила о намерении начать поставки первых F-35, оборудованных системами на основе платформы TR-3, до конца 2023 г. Не позднее сентября 2023 г. стало известно, что TR-3 будет готова лишь к апрелю-июню 2024 г.

В январе 2024 г. гендиректор Lockheed Martin заявил, что «более 90% функциональности TR-3 в настоящее время проходит проверку в ходе летных испытаний», то есть ПО в это время все еще не было полностью готово.

«Военные не будут принимать самолеты до тех пор, пока аппаратное и программное обеспечение TR-3 не будет установлено и работать стабильно», — цитирует ТАСС текст нового доклада GAO.

Анна Любавина

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