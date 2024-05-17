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Минюст покупает отечественные сервера, СХД и ПК на 245 миллионов, чтобы заменить иностранные

Министерство юстиции закупает сервера, СХД, ПК и ОС от отечественных производителей с целью обновления своей инфраструктуры и импортозамещения старого оборудования. Сумма закупки составила 245 млн руб.

Импортозамещение в сфере юстиции

Как выяснил CNews, Министерство юстиции России закупает сервера, СХД, компьютеры и ПО от отечественных производителей с целью обновления инфраструктуры в федеральный центре судебной экспертизы при Минюсте России, импортозамещения компонентов комплекса, расширение возможностей и замены устаревшего ПО. Какое именно зарубежное оборудование импортозамещается, министерство не уточнило.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 15 мая 2024 г. Заявки на конкурс будут приниматься 23 мая, а поставщик будет выбран 27 мая того же года. Начальная сумма аукциона составляет 245 млн руб.

В техническом задании к тендеру написано, что Минюст желает закупить «железо» от таких российских компаний, как: Yadro, OpenYard и Depo. Закупка аналогов от других отечественных производителей также допускается.

Технические характеристики серверов

Для обеспечения работы вычислительной инфраструктуры требуется не менее восьми серверов, которые будут разделены на группы для эффективного распределения нагрузки и уменьшения влияния различных информационных систем друг на друга. Каждая группа серверов будет иметь определенную функциональную роль, а также будет способствовать созданию отказоустойчивой системы и равномерному распределению нагрузки.

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Telegram-канал Минюста
Минюст закупает отечественное оборудование

В техническом задании указаны характеристики закупаемых серверов. Так они должны содержать в себе не менее двух процессоров с 24 ядрами и частотой от 2 ГГц, с кэш памятью L3 не менее 35 Мб и поддерживаемой архитектурой набора команд x86-64. На серверах должно стоять минимум 384 ГБ оперативной памяти, скорость которой должна быть не менее 3200 Гц.

Помимо обычных серверов Службой закупается медиасервер (специализированный сервер, обрабатывающий аудио и видеосигналы, медиа-потоки и файлы). Данный сервер также должен быть отечественного производства и соответствовать следующим характеристикам: Не менее двух процессоров с 24 ядрами и объемом кэша L3 в 32 МБ. Оперативная память с объемом не менее 128 ГБ и частотой 3200 ГГц. Помимо вышеперечисленного медиасервер должен содержать не менее двух SSD с объемом каждого в минимум 480 ГБ.

Требования к СХД

Минюст желает закупить оборудование системы хранения данных, которые произведены на территории РФ и входят в реестр Минпромторга. объем установленных накопителей должен быть не менее 3.84 ТБ каждый, доступ к созданным томам для внешних хостов должен быть обеспечен одновременно через каждый из пары контроллерных модулей СХД в режиме Symmetric active-active. Это необходимо для обеспечения отказоустойчивости работы, минимизации рисков задержек при доступе к данным и обеспечения оптимальной производительности. Режим ALUA не допускается, все пути доступа от логических томов до хостов должны быть равнозначными и активными, чтобы также обеспечить отказоустойчивость, минимизацию рисков задержек и оптимальную производительность.

Для уменьшения времени восстановления после выхода из строя диска подрядчику необходимо настроить распределенное резервирование пространства в рамках пула хранения. Использование выделенных резервных дисков не допускается. При отказе одного из дисков в хранилище данных должна автоматически происходить перераспределение данных внутри пула без применения дополнительных выделенных резервных дисков. Это гарантирует отказоустойчивость работы системы, минимизацию рисков задержек при доступе к данным и обеспечивает оптимальную производительность.

Требования к ПК

АРМ администратора должны быть построены на базе стандартных ПК или, при необходимости, на базе ноутбуков для обеспечения доступа к интерфейсам управления системами в целом. Оборудование для АРМ должно быть произведено на территории Российской Федерации и включено в реестр Министерства промышленности и торговли.

Программное обеспечение, устанавливаемое на АРМ, должно быть включено в Единый реестр отечественных программ для вычислительных машин и баз данных, а также соответствовать требованиям по замещению импортных продуктов. При этом точных технических характеристик не уточняется.

Требования к ПО

Для серверной операционной системы стандартного узла Системы Электронного Управления (СЭУ) необходимо обеспечить поставку ОС Astra Linux Special Edition для 64-разрядной платформы, совместимой с процессорной архитектурой x86-64, предназначенной для серверов с количеством сокетов до 2. Требуется уровень защищенности «Усиленный» (кодовое название «Воронеж») или более высокий, либо альтернативная ОС, включенная в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи и обладающая аналогичным функционалом.

ОС должна обладать действующим сертификатом соответствия от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России). Лицензия должна предоставляться в электронной форме. Срок действия личного права на использование, включая обновления, должен составлять 36 месяцев.

В ОС должна поддерживать следующие компоненты: Службы доступа к файлам (Samba, FTP, vsftpd, NFS), системы управления базами данных (PostgreSQL, MariaDB, Redis), сетевые службы (Squid, Iptables, SSH, DHCP, OpenVPN), системы виртуализации (Qemu/KVM, VirtualBox, Docker, Kubernetes, LXC).

На установленных ПК — АРМ администратора также должна быть установлена ОС Astra Linux Special Edition, либо альтернативная ОС, включенная в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи и обладающая аналогичным функционалом.

Антон Мушинский

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