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Госзакупки Microsoft в России почти обнулились: С 2022 г. они сократились более чем в 70 раз

Госзакупки ПО от Microsoft за пять месяцев 2024 г. сократились более чем в 70 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., когда импортозамещение в госсекторе уже шло достаточно активно. Американская корпорация теряет бизнес в России, из которой не спешит полностью уходить, несмотря на все угрозы и заверения.

Microsoft нам больше не нужна

Госзакупки ПО от Microsoft за пять месяцев 2024 г. сократились более чем в 70 раз по количеству тендеров по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Такими данными поделились с «Известиями» специалисты поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

За пять месяцев 2024 г. состоялось всего две госзакупки ПО Microsoft (без учета части тендеров, в которых присутствует антивирусное программное обеспечение) на общую сумму 30,4 тыс. руб.

За аналогичный период 2023 г. прошло 11 госзакупок ПО Microsoft на общую сумму 721,5 тыс. руб.

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Tawanda Razika / Pixabay
За пять месяцев 2024 г. в России состоялось всего две госзакупки ПО Microsoft

Тогда как в 2022 г. за такой же период было объявлено 149 гостендеров на закупку ПО Microsoft на общую сумму 615,8 млн руб., а фактические госзакупки в этот период превысили 100 млн руб.

Импортозамещение набирает обороты

«Мы уже давно наблюдаем стремительное снижение доли госзакупок Microsoft в пользу российского ПО. В середине прошлого года президентом России Владимиром Путиным было озвучено распоряжение о том, что к началу 2025 г. российские госкомпании должны перейти на отечественные операционные системы и офисные пакеты. Вероятно, это могло стать важным сигналом для Microsoft о возможности полной потери российского рынка, которую в будущем уже не удастся восстановить», — сказал генеральный директор компании «Тендерплан» Максим Кузнецов.

О миграции на отечественный Linux российских госструктур и компаний с госучастием CNews писал с 2021 г. В конце декабря 2021 г. Департамент информационных технологий Москвы вопреки директивам Правительства по импортозамещению закупил Microsoft Office 365 на 25,8 млн руб., но Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ) вознамерился обжаловать закупку.

В октябре 2021 г. Минцифры запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение Microsoft. Запрет стал следствием жалобы на закупку тоже со стороны ЦКИКТ.

Министерство заблокировало покупку ПО Microsoft более чем на 600 млн руб. Как сообщили CNews представители Минцифры, глава министерства Максут Шадаев подписал письмо в адрес президента «Транснефти» Николая Токарева «о недопустимости такой закупки».

В 2022 г. начался бум импортозамещения. «Росатом», «Атомфлот» и МВД, например, приобретали тогда Astra Linux. В 2023 г. было проведено 50 сделок по закупке Astra Linux на 57 млн руб., а по «Ред ОС» – 3 сделки на 11,9 млн руб. Astra Linux и «Ред ОС», как и большинство отечественных ОС, построены на основе ядра Linux, а также иного системного и прикладного ПО с открытым исходным кодом.

Нерешительное бегство из России

На данный момент все указывает на то, что Microsoft по-прежнему работает в России, несмотря на все угрозы, и даже получает прибыль.

В начале марта 2022 г. на фоне событий на Украине компания объявила о бессрочном прекращении продаж ПО и услуг клиентам на территории России. Однако менее чем через месяц стало известно о намерении корпорации продолжить сотрудничество с российскими организациями, не попавшими под международные санкции.

В июне 2022 г. президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) в интервью The Washington Post заявил о планах полностью свернуть бизнес в России. А в апреле 2023 г. стало известно о том, что Microsoft решила не торопиться с ликвидацией своего российского представительства.

В мае 2024 г. корпорация внезапно разрешила россиянам скачивать и устанавливать обновления ОС Windows. Эту возможность она отняла у них осенью 2022 г.

Анна Любавина

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