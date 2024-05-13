ЕГЭ переводят на отечественные ОС Linux

На ЕГЭ в этом году начнут тестировать ПО, адаптированное под российские ОС Linux. Пока только в шести регионах и только по одному предмету. Российские разработчики считают, что денег на импортозамещении в школах не заработаешь.



ЕГЭ на отечественных ОС

Рособрнадзор, Федеральный центр тестирования (ФЦТ) и разработчики отечественных ОС на основе Linux начали тестировать для сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) адаптированное под российские операционные системы ПО, пишет «Коммерсант».

По словам источника издания, в 2024 г. тестовая сдача на отечественном ПО проходит в шести регионах — в Ленинградской, Мурманской и Владимирской областях, Коми, Мордовии и Севастополе.

В ФЦТ подтвердили, что в некоторых пунктах проведения экзамена можно сдать ЕГЭ по математике на российской ОС на базе Linux и добавили: «На 2025 г. запланированы дополнительные доработки ПО для проведения ЕГЭ по информатике и иностранным языкам на АРМ, оснащенных ОС отечественной разработки».

freepik На едином госэкзамене в школах начнут тестировать отечественные ОС

Средства для выполнения работ выделяются из федерального бюджета, уточнили в ФЦТ, но объем выделенных средств не уточнили.

Импортозамещение в российских школах

В Рособрнадзоре пояснили, что работают над адаптацией софта для проведения ЕГЭ с российскими ОС с 2023 г. Эксперты считают проект важным этапом вытеснения из школ продуктов Microsoft.

Российские разработчики предлагали Минцифры и Минпросвещения полностью заменить в школах Microsoft на отечественные ОС и ПО в 2022 г.

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (входят VK, «1C», Softline и др.) Николай Комлев сказал изданию, что школы до сих пор используют Windows, потому что не весь образовательный софт поддерживает работу на отечественных системах.

Весной 2021 г. CNews приводил результаты исследования «Академии АйТи»: использование Windows в качестве основной ОС школьной инфраструктуры отметили 88,8% респондентов; лишь в 6% школ имеют ПО российского происхождения.

В 2022 г. ситуация начала постепенно меняться. Количество поставленных лицензий российских ОС образовательные организации за шесть месяцев 2022 г. выросло в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021 г.

Совместимость школьных ИT-систем и ПО для госэкзамена является одним из главных рисков проводимого эксперимента, считает гендиректор Cyberok Сергей Гордейчик.

Вторым риском он назвал компетентность персонала: «Сотрудники школ, которые не являются ИT-специалистами, привыкли запускать программы на Windows. Соответственно, если на местах не будет должной подготовки, могут возникнуть технические проблемы с ходом экзаменов”.

В то же время, уточнил эксперт, системы на Linux «при корректной совместимости можно считать более защищенными, так как работающие в школах западные продукты не обновляются, а значит, более уязвимы для кибератак».

Кто от бизнеса участвует в эксперименте

«Группа Астра» и «Базальт СПО» подтвердили «Коммерсанту», что принимают участие в адаптации ПО для ЕГЭ к российским ОС.

Источники издания на рынке утверждают, что в этом направлении уже наметился лидер. По их данным, «в контексте проведения ЕГЭ» Рособрнадзор выбрал «Базальт СПО».

Впрочем на рост прибыли в этой связи в компании не рассчитывают. По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, объем рынка в деньгах по продаже ОС в российские школы «незначителен, поскольку разработчики передают ПО по низкой цене». «Главная цель — формирование привычки школьника к использованию отечественной ОС на основе Linux, чтобы в будущем все умели пользоваться ею, как в госсекторе, так и в коммерческом», — подчеркнул он.