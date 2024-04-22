CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы
CNews приглашает на секцию «Цифровизация госсектора» в рамках CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров, который состоится 19 июня 2024 г.
CNews приглашает на секцию «Цифровизация госсектора» в рамках CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров, который состоится 19 июня 2024 г.
Основные темы:
- Государство продолжает инвестировать в цифровизацию.
- От «Цифровой экономики» к «Национальной экономике данных».
- Как повысить эффективность госуправления.
- Цифровые муниципалитеты.
- Региональные цифровые проекты.
- Цифровизация федерального уровня.
- Оптимизация госрасходов на ИТ.
- Цифровые платформы для госведомств.
- Облачные технологии в госсекторе.
- Зачем госсектору искусственный интеллект.
- Информационная безопасность госинформсистем.
Приглашаются для выступления с докладом:
Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта России;
Татьяна Матвеева, начальник Управления ИКТ, Администрация Президента России;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Сергей Чирков, председатель Социального фонда России;
Вячеслав Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства;
Андрей Артемов, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области;
Ирина Раскина, начальник управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт;
Сергей Кирюшин, независимый эксперт, модератор;
Артем Шейкин, сенатор Российской Федерации;
Антон Немкин, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Государственной Думы;
Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;
Артем Булатов, руководитель управления Ситуационного центра, Аналитический центр при Правительстве России ;
Сергей Сергиенко, директор Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Виктор Журавлев, заместитель директора Департамента цифровой трансформации и стратегического развития, Министерство спорта России.
Дополнительная информация о Форуме и докладчиках на сайте cases.cnews.ru.
Ежегодно в Форуме принимают участие владельцы, топ-менеджеры и ИТ-директора известных российских и зарубежных компаний. Общее количество участников Форума – более 1000 человек.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 25000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.