В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок

На платформе «Гостех» планируется запустить пять экологических сервисов для региональных органов госвласти: «Кадастр отходов», «Эконадзор», «Эконмоинторинг», «Туризм на особо-охраняемых природных территориях» и «Экокарьер». Предполагается использование технологий искусственного интеллекта с целью поиска незаконных карьеров, свалок и анализа результатов экологического мониторинга воздуха.

Цифровизация госуправления в сфере экологии

На платформе «Гостех» планируется реализовать для региональных властей пять сервисов в сфере экологии: «Кадастр отходов», «Эконадзор», «Экономониторинг» (в части выбросов в атмосферу), «Экотуризм на ООПТ (особо-охраняемые природные территории)» и «Экокарьер». Об этом было сообщено на форуме «Цифровая эволюция».

Сервисы будут взаимодействовать с федеральной государственной информационной системой (ФГИС) «Экономоторинг», создание которой предусмотрено принятым в августе 2023 г. законом. Система будет работать с четырьмя видами информации: результаты экологического контроля, обращение с отходами, экотуризм в ООПТ и лесные пожары.

У ФГИС «Эконмониторинг» будет 16 направлений работы: объекты животного мира, экосистема озера Байкал, водные объекты, радиационная обстановка, охотничье ресурсы, исключительная экономическая зона, лесопатолог.мониторинг, воспроизводство лесов, атмосферный воздух, состояние и загрязнение окружающей среды, состояние недр, многолетняя мерзлота, внутренние морские воды и территориальное море, водные биоресурсы, континентальный шельф, Земля.

Image by freepik На платформе « Гостех » будут запущены пять экологических сервисов, которые будут, в частности, использовать искусственный интеллект для поиска незаконных карьеров и свалок

Пилотные проекты ФГИС «Экомониторинг» должны реализоваться с августа 2023 г. по ноябрь 2024 г. Первая очередь системы должна быть сдана в эксплуатацию в начале 2025 г.

Управление отходами

Сейчас ИТ-решения в сфере управления отходов для регионов разрабатывает компания «Большая тройка». Продукт «Электронная модель ТСОО (территориальная схема обращения с отходами)» используется в 52 регионах, продукт «Управление отходами» - в 22 регионах, продукт «Кадастр отходов» - в 7 регионах.

Проблемой является отсутствие единого подхода к ведению регионального кадастра отходов: в различных регионах утвержден различный порядок ведения регионального кадастра отходов, говорит гендиректор «Большой тройки» Артем Седов. При этом, в соответствие с приказом Минприроды от 2022 г., все предприятия, образующие отходы, должны вести журналы учета и сдавать отчетность в Росприроднадзор по форме 2-ТП.

Вендоры, поставляющие решения в сфере управления экологией для регионов

Компания - разработчик Продукт Количество регионов, использующих решение ООО "Большая Тройка" 1. Кадастр отходов 7 регионов 2. Электронная модель ТСОО 52 регионов 3. Управление отходами (Совместно с ППК РЭО) 22 региона ООО "Урус - Умные Цифровые Сервисы" 1. Программно-аппаратный комлпекс для непрерывного экологического мониторинга 12 регионов 2. Платформа Экономон.Облако 3. Платформа Экономон.Сервер 4. Экомон.Контроллер ООО "Инфоком-С" 1. Цифровая платформа управления геопространственными данными 4 региона 2. Платформа "Плато" ООО "СитиЭйр" Система мониторинга качества атмосферного воздуха: Малогабаритные посты мониторинга, газоанализаторы (G1/G2/G3), Платформа сбор и аналитики данных CityAir.Basic, Модули прогнозирования CityAir.Forecast, CityAir.Plume 23 региона

Источник: CNews Analytics

В результате отходообразователей ложится избыточная нагрузка по предоставлению отчетности, а формы сбора данных не позволяют сформировать корректную картину об обращении с отходами. Кроме того, есть риск встречных проверок и наложения штрафов на организации.

Предлагается обеспечить: ведение журнала учета отходов в электронном виде; автоматическое формирование сводного отчета за выбранный природопользователем отчетный период; автоматическое формирование отчетности 2-ТП на основании данных из журнала учета отходов; интеграцию с личным кабинетом природопользователя Росприроднадзора для передачи сформированных отчетов. Кроме того, должно быть обеспечено предоставление оперативной аналитики путем построения интерактивных аналитических панелей по балансу отходов, по получению и передаче отходов, по транспортированию, по мощностям и технологиям, по утилизации отходов.

Также должна быть реализована возможность выявления потенциальных нарушений путем проведения встречных проверок по данным, предоставленным различными организациями, для выявления возможных противоречий в поданных данных. «Большая тройка» готова доработать существующее решение за 1 млн руб., внедрить его в одном регионе за 2 млн руб. и осуществлять поддержку в одном регионе за 1 млн руб. Пилотными регионами готовы выступить Московская, Калужская, Курская области и Республика Крым.

Экологический надзор

В сфере экологического надзора проблемами являются отсутствие единого сервиса регионального надзора и высокая нагрузка на природоохранных инспекторов в связи со сложностью сбора и анализа разнородной информации необходимой для проведения мероприятий, говорит начальник аналитического отдела Природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.

Проблему разрозненности информации планируется решить за счет формирования реестров данных о субъектах, объектах, мониторинге, разрешениях, отчетности и формирование архива контрольно-надзорных мероприятий с геопривязкой. Повышение эффективности надзорных мероприятий планируется осуществить за счет поддержки процессов построения риск-ориентированной модели.

Функциональность существующих ИТ-решений в сфере управления экологией

Функционал Компания - разработчик Масштабы внедрения (от 1 до 5) Ведение регионального кадастра отходов ООО "Большая Тройка" 2 Моделирование территориальальных схем обращения с отходами ООО "Большая Тройка" 4 Комплексная автоматизация деятельности региональных операторов по обращению с отходами ООО "Большая Тройка" (совместно с ППК РЭО, АПРО) 4 Ведение кадастра ООПТ, электронная Красная книга ООО "Инфоком-С" 2 Инвестиционая карта региона ООО "Инфоком-С" 1 Обнаружение объектов на космоснимках с применением технологий ИИ "Инфоком-С" 2 Географичсекие веб-порталы региональных органов власти "Инфоком-С" 2 Интеллектуальные сервисы "инфоком-С" 2 Подсистема приема, хранения и обработки данных ООО "Урус - Умные Цифровые Сервисы", ООО "СитиЭйр" 2 Модуль управления поставщиками данных и интеграция во внешние системы (ГИС, АСУ) ООО "Урус - Умные Цифровые Сервисы", ООО "СитиЭйр" 2 Подсистема аналитики и отчетность ООО "Урус - Умные Цифровые Сервисы", ООО "СитиЭйр" 2 Модуль информирования ООО "Урус - Умные Цифровые Сервисы", ООО "СитиЭйр" 2 Настраиваемый публичный портал ООО "Урус - Умные Цифровые сервисы" 2

Для повышения эффективности планирования предлагается создать модуль планирования надзорных мероприятий и обеспечить формирование автоматических планов мероприятий по субъектам/объектам и территориям. Для обеспечения качества принимаемых решений предлагается создать конструктор аналитических отчетов и формировать интерактивные аналитические панели по результатам надзорных мероприятий.

«Барс-Групп» готова реализовать требуемое решение за 70 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 1 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе – 300 тыс. руб. Пилотными регионами готовы выступить Липецкая и Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Экологический мониторинг

В сфере экологического мониторинга Компания «Урус - Умные Цифровые Сервисы» поставляют свои решения в 12 регионов: это программно-аппаратный комплекс для непрерывного экологического мониторинга, платформы «Экомон.Облако», «Экомон.Контролер», «Экомон.Сервер» и «Экономон.Контроллер». также компания «Ситиэйр» поставляет в 21 регион свою систему мониторинга качества атмосферного воздуха, включающую малогабаритные посты мониторинга, газоанализаторы, платформу сбора и аналитики данных CityAir.Basic и модули прогнозирования CityAir.Forecast и CityAir.Plume.

Сейчас проблемами в данной сфере являются отсутствие своевременной и непротиворечивой информации по экономониторингу, понятной гражданам и позволяющим предприятиям и инвесторам принимать решения, а также необходимость разработки платформы сбора данных, адаптации методик и инструментов интерпретации результатов с применением искусственного интеллекта.

Как объясняет замгубернатора Челябинской области Александр Козлов, вопросы мониторинга качества воздуха сильно волнуют жителей крупных городов. При этом существуют различные источники данной информации: посты Росгидромета, посты субъектов федерации и посты предприятий.

Необходимо объединение данной информации в единый центр мониторинга, предоставление данных из него гражданам, возможность экстренного доведения информации до предприятий с целью принятия мер реагирования, определение Росприроднадзором источника загрязнения. Кроме того, информация об экологической обстановке должны быть доступна инвесторам и застройщикам.

С этой целью планируется создать: сервис предоставления достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха (на следующем этапе – водных объектов) из единого официального источника; сервис для органов власти с целью принятия оперативных решений, разработки методик и инструментов интерпретации результатов и рекомендаций с применением искусственного интеллекта; сервис для предприятий с целью оперативного реагирования и проведения природоохранных мероприятий; сервис определения экологической привлекательности территорий для потенциальных инвесторов.

Компании «Урус - Умные Цифровые сервисы» и «СитиЭйр» готовы реализовать требуемые доработки существующих решений за 1,5 -2,5 млн руб. каждая. Внедрение системы в одном регионе обойдется в 4 – 6 млн руб., поддержка в одном регионе – в 1 млн руб. В работе также готовы принять участие госпредприятие НИИ «Восход» и компания «Планар». Пилотными регионами готовы стать Калужская, Тульская и Кемеровская области.

Экологический туризм

В сферах «Экотуризм на ООТП» и «Экокарьер» компания «Инфоком-С» для четырех регионов поставил решения Цифровая платформа управления геопространственными данными и платформа «Плато».

Данные продукты обеспечивают такие функции, как введение кадастра ООПТ, электронную Красную книгу, инвестиционную карту региона, обнаружение объектов на космических снимках с применением технологий искусственного интеллекта и географические веб-портал региональных органов власти.

Проблемой являются низкие темпы развития инфраструктуры особо-охраняемых природных территорий: в настоящее время отсутствуют понятные потенциальным инвесторам инструменты для развития ООПТ, а привлекательные места часто остаются без предложений. Как объясняет Артем Седов, инвестору необходимо дать информацию о потенциальных территориях и помочь со сбором требуемых документов. В то же время нельзя допустить антропогенного воздействия на окружающую среду.

Предлагается: повысить вовлеченность граждан в развитие ООПТ путем обсуждения и голосования за предложенные проекты; создать понятный механизм для инвестирования в развитие ООПТ и рассмотрения заявок на согласование концепции инвестиционных проектов; выявить посещаемые места по имеющимся данным сотовых операторов и из публикаций в социальных сетях для активного приглашения инвесторов; обеспечить мониторинг негативного воздействия на ООПТ с целью обеспечения баланса антропогенной нагрузки и эффективности использования инфраструктуры.

Компания «Инфоком-С» готова доработать существующее решение «Кадастр ООПТ» в части подачи заявлений на реализацию инвестиционных проектов, работу с обратной связью и мониторингом негативного воздействия на ООПТ за 12- 18 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 2 – 4 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе – 1 млн руб. В проекте также готова участвовать компания «Большая тройка». Пилотными регионами готовы выступить Ставропольский край, республики Коми и Чувашия.

Экокарьер

Незаконные карьеры создают целый ряд неприятностей, рассказывает главный специалист Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Ринат Назиров: проблема для экологии, незаконные свалки, недополучение налогов, социальная напряженность. При этом незаконные карьеры, как правило, находят благодаря обращениям граждан.

В этой связи необходимо: выявлять незаконные карьеры и иные виды горных работ с помощью применения технологий искусственного интеллекта; организовать прием заявлений об объектах незаконной добычи полезных ископаемых; осуществлять геопространственный анализ данных о местах добычи; автоматически распределять нарушения по поднадзорности; поддерживать несколько каналов информирования о нарушениях с гарантированным поступлением информации о нарушениях в органы власти; автоматически формировать документы для принятия решений.

Это приведет к кратному сокращению времени на обнаружение таких карьеров и росту числа обнаруженных карьеров. В свою очередь, это увеличит поступления в бюджет, сократит количество несанкционированных свалок и позволит проверять выполнение лицензий (когда деятельность ведется за пределами указанной в лицензии территории).

Министр цифрового развития Максут Шадаев отмечает, что ранее решений для цифрового мониторинга карьеров не предлагалось, хотя в данной области существует большое число нарушений.

Компания «Инфоком-С» готова доработать существующий сервис мониторинга недропользования (выявление незаконных агентов) за 20 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 8 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе – 4 млн руб. Калужская область готова реализовать данный проект за один год, затраты составят 32 млн руб. По результатам пилота возможно масштабирование решения на всю территорию страны. В проекте также готов участвовать Ставропольский край.