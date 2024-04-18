Минцифры подумывает отложить создание национального репозитория открытого кода

Минцифры России готовится пересмотреть стратегию развития российского репозитория открытого кода. Вместо создания новой платформы специалисты ведомства собираются обратить внимание на уже существующие сервисы в этой сфере и использовать их в качестве базы для дальнейшего развития.

Смена курса

В середине апреля 2024 г. издание «Коммерсант» сообщило о том, что в ходе обсуждения планов Минцифры России. В ведомстве выразили предпочтение использовать уже существующие российские репозитории открытого программного обеспечения (ПО), вместо создания новой платформы. Данное изменение подхода может привести к возобновлению эксперимента в течение ближайших месяцев после утверждения предложения и создания аналога github. Список участников текущего эксперимента уже опубликован, в него вошли компании, такие как «Ред Софт» и «Базальт СПО». На 18 апреля 2024 г. крупные игроки российского ИТ-рынка, вроде «Яндекса» и «VK», не участвуют в проекте.

Ключевым фактором успешного развития репозиториев открытого кода является строительство эффективных механизмов привлечения разработчиков и формирования активных сообществ вокруг проектов. Это способствует снижению зависимости от иностранных платформ и уменьшению рисков связанных с уязвимостями программных компонентов.

Для успешного развития проектов с открытым исходным кодом в России необходимо создать эффективные сообщества разработчиков и установить ясные правила взаимодействия. Это включает возвращение доработок от тех, кто использует код из репозитория для своих целей, что способствует более тесным связям и успешному развитию проектов открытого кода.

Unsplash - Mohammad Rahmani Минцифры предложило отложить создание нацрепозитория открытого кода и использовать уже готовое решение

По информации «Коммерсант», важно создать эффективную систему механизмов для формирования сообществ и стимулирования взаимодействия инженеров-разработчиков в рамках проектов с открытым исходным кодом. Эксперты выделяют необходимость установить четкие правила по возвращению доработок разработчиками, использующими код из репозитория для своих ИТ-целей. Все эти аспекты считаются ключевыми для успешного развития проектов открытого кода в стране.

18 апреля 2024 г. в ходе совещания президента России с членами правительства обсуждался вопрос отказа российских компаний от зарубежного ПО.

«Дополнительные экономические стимулы, которые бы сделали дополнительные затраты наших предприятий, которые будут отказываться от зарубежных решений и переходить на российские. Это фактически дополнительные затраты. Для того чтобы эти затраты были для них менее обременительные, мы предложили целый набор мер», - сказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

Шадаев также сообщил Правительству России и о том, что стоимость на российский софт в 2023 г. выросли на 10-20%, однако с учетом подписанной в 2023 г. хартии, ограничивающей рост, подорожание на апрель 2024 г. не является критическим.

Минцифры России на апрель 2024 г. решило не создавать новый репозиторий за 1,39 млрд руб. Обязательным условием для получателей бюджетных денег будет размещение продуктов в российских репозиториях открытого ПО.

Отсутствие финансирования

20 марта 2024 г. «Ведомости» уже сообщали о том, что запуск проекта российского аналога github от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и Минцифры России отложен на неопределенный срок в связи с отсутствием финансирования.

Ведомство выяснило, что на счетах фонда «Росинфокоминвест» с 2007 г. находится без движения нужная для создания отечественного аналога github сумма. Но эти деньги так и не были переданы в РФРИТ, ответственный за реализацию проекта российского аналога github.

По данным источников СМИ, на 18 апреля 2024 г. продолжается работа с экспертным сообществом по уточнению подходов к реализации ранее запущенных проектов, в том числе таких, как репозиторий. Акцент проекта сместился на вопросы более активного использования искусственного интеллекта (ИИ) в процедурах обработки данных и работы с кодом, а также широкого привлечения ИТ-сообщества для решения этих задач. По словам собеседника, результаты этой работы будут доступны для ознакомления в ближайшее время.

Краткая история

В ноябре 2022 г. стартовал эксперимент по созданию государственного репозитория ПО от Минцифры России. Сам эксперимент должен был продлиться до 30 апреля 2024 г.

В начале апреля 2023 г. РФРИТ завершил прием заявок от активных разработчиков Open Source на участие в эксперименте по развитию использования открытого ПО в рамках создания национального репозитория. Основным критерием отбора на этом этапе был опыт работы с открытым кодом. Об этом ранее сообщало СNews.

Согласно постановлению Правительства России от 10.10.2022 № 1804 «О проведении эксперимента по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе исключительное право на которые принадлежит России, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого ПО». Предусматривается создание национального репозитория ПО с открытым кодом, размещение в нем ПО, созданного, в том числе, за бюджетные средства, для переиспользования в других проектах, а также формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом.

Постановление № 1804 содержит форму открытой лицензии, на условиях которой ПО будут публиковать государственные органы и корпорации. По информации издания ТАСС, данная лицензия очень похожа на «Государственную открытую лицензию» версии 1.1. Права на текст лицензии принадлежат Минцифры России, она действует в рамках законодательства в государстве.