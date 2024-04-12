В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту

СПБГУТ разработал модем для установки на беспилотники, который позволит идентифицировать их через сигналы сотовой связи. Для идентификации предлагается использовать глобальный регистр DOA, в котором за Россией закреплен суффикс «77». Предлагается к 2026 г. оснастить все беспилотники подобными модемами и запретить полеты без их использования.

Для чего России нужна система идентификации беспилотников

Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. профессора М.А.Бонч-Бруевича разработал предложения по созданию в России системы идентификации беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом ректор вуза Руслан Киричек рассказал в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Спутниковая связь».

«Сейчас в сфере управления БАС в России полный бардак, а само появление беспилотника вызывает у населения страх, - констатирует Киричек. – Необходимо создание решения для идентификации БАС по типу «свой – чужой».

В сфере производства БАС необходимо решить следующие задачи: контроль оборота произведенной продукции БАС, их идентификации и маркировки, включая комплектующие; обеспечение уникальных идентификаторов для бортовых устройств идентификации БАС; регистрация БАС в реестрах Росавиации; обеспечение уникальной и защищенной идентификации и контроля БАС при организации полетов с обеспечением доступа к регистрационным данным БАС.

В настоящее время в сфере БАС отсутствует единая система идентификации и маркировки продукции. Как следствие, отсутствует сетецентричность – разные БАС используют разные технологии и частоты и несовместимы друг с другом. ЦРПТ (Центр развития прогрессивных технологий, занимается маркировкой продукции) использует технологию штрих-кодов GS1, которая несет в себе санкционные риски (теоретически возможно отключение России от адресного пространства), предупреждает Киричек.

kjpargeter на Freepik Университет телекоммуникаций им. профессора М.А.Бонч-Бруевича предлагает идентифицировать БПЛА через сигналы сотовой связи с помощью специальных модемов и запретить полеты без них

Необходимо решение с единым адресным пространством, позволяющее предприятиям управлять маркировкой и идентификации по унифицированным правилам без переделки процессов производства. При этом бортовые устройства идентификации должны содержать два идентификатора – идентификатор изделия и полетный идентификатор.

Почему для идентификации беспилотников нужна технология DOA

Технологии, которые исторически применялись для идентификации устройств связи – MAC, IMEI – несовершенны, так как позволяют осуществлять их подмену, говорит Киричек. Вместо этого основой для идентификации БПЛА предлагается использовать технологию DOA, разработанную Международным союзом электросвязи (МСЭ) в 2014 г. для идентификации цифровых объектов и устройств интернета вещей.

DOA работает поверх классических IP-сетей. В основе технологии лежат открытая архитектура, независимость от конкретных технологий реализации и минимизация сложности для конечного пользователя. В DOA осуществляется двухуровневый резолвинг объектов, благодаря чему исключается подмена адреса. В качестве аналогии Киричек приводит ситуацию, когда два устройства с одинаковым MAC-адресом не могут подключаться к одному коммутатору.

В основе DOA лежит глобальный реестр. В нем для России зарезервирован префикс «77». Далее идут локальные реестры, например, Минтранса. Они осуществляют взаимодействие с отраслевыми информационными системами, например, системами производителей БПЛА. Предполагается создать несколько реестров: реестр компаний-участников программы БАС; реестры выпускаемой продукции; реестр идентификаторов бортовых устройств.

Какие будут созданы реестры БАС

Предполагается, что регистрация БАС в реестре Росавиации будет осуществляться путем добавления в соответствующую ГИС ID БАС из реестра произведенного оборудования. В реестр регистрации полетного задания дополнительно может заносится идентификатор бортового устройства.

Дополнительно может использоваться локальный реестр бортовых устройств БАС, который находится на этапе планирования полета или выполняют полетное задание. Этот реестр нужен для контроля полетов БАС в регионе определенными бортовыми устройствами.

В качестве метаданных могут хранится: текущий статус (полет, ожидание, не используется); идентификатор полета в системе регистрации полетов, ссылка на информационную систему, ведущую контроль; ID борта, регистрационный номер борта в реестре БАС Росавиации и часть информации из реестра Росавиации; информация по ID в сетях связи (спутниковые и мобильные сети и др).

Какие сети использовать для идентификации БАС

Помимо маркировки, существует проблема инфраструктуры связи. Существующая система Автоматического зависимого наблюдение-вещание (АЗН-В) осуществляет обнаружение летательных средств на высоте 250 м над Землей. Для БАС этого недостаточно, поэтому предлагается использовать сети сотовой связи, которые смогут обнаруживать БАС на высоте до 800 м.

СПБГУТ разработал модем для установки на БАС с целью их идентификации. Изначально планировалось, что модем будет работать в сетях четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE в диапазоне 450 МГц. Сети в данном диапазоне строит компания «Скай Линк», они обладают наибольшей зоной обслуживания.

Однако сети LTE-450 построены только в нескольких регионах, включая Московскую и Ленинградскую области. В итоге модем были добавлены другие диапазоны LTE; 900 МГц, 1800 МГц, 2,1 ГГц и 2,6 ГГц. Модем обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/c.

В модеме используется SIM-карта, разработанная Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А.Лебедева, осуществляющая шифрование данных по алгоритмам «Кузнечик» и «Магма» (соответствуют ГОСТ). Устройство имеет контроллер с идентификатором DOA, акселерометр, барометр, гироскоп и датчики ГЛОНАСС/GPS.

Необходимость использования спутниковых систем

Но сотовая связь покрывает лишь 30% территории России, в связи с чем ведутся переговоры с производителями спутникового оборудования об использовании для идентификации БПЛА низкоорбитальных спутниковых систем: Бюро 1440, ИСС. им. М.В.Решетнева, «Спутникс» («дочка» «Ситроника») и др.

СПБГУТ разработал 50 модемов и готово их испытывать в тестовой зоне, создаваемой на базе собственного научно-технического полигона. В дальнейшем тестовую зону предполагается развернуть на территории новых российских регионов (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области). До конца 2026 г. планируется оснастить все БАС бортовыми приборами системы идентификации (БПСИ) и разработать механизмы принуждения к посадке БАС, не имеющих БПСИ.