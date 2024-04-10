Росфинмониторинг закупает железо под PostgreSQL и Astra Linux

Модернизация под Linux

Как выяснил CNews, Росфинмониторинг закупает комплект совместимых с Astra Linux и PostgreSQL серверов, СХД и программное обеспечение к ним на 164,4 млн руб.

Закупка проводится с целью модернизации Единой информационной системы Росфинмониторинга. Информацию об этом удалось найти на сайте госзакупок. Тендер был опубликован 9 апреля 2024 г., заявки принимаются до 17 апреля того же года. Итоги будут подведены 18 апреля.

CNews уже писал, что Росфинмониторинг работает над переводом своих систем на отечественное ПО. В феврале 2024 г. на сайте госзакупок был опубликован соответствующий тендер. В техническом задании которого было указано, что Служба собирается разработать ПО, обеспечивающую лучший обмен данных между PostgreSQL и Astra Linux.

Что на этот раз

В техническом задании к тендеру Служба указала точные требования к закупаемому оборудованию и ПО. Так комплект расширений для СХД должен быть совместим с имеющейся у Заказчика СХД YADRO Tatlin.Unified. И иметь на «борту» не менее 512 ГБ кэш-памяти и не менее 34 NVMe накопителей объемом не менее 7,68 ТБ каждый. Помимо этого комплект не должен нарушать срок и условия существующей гарантии на уже имеющуюся у Заказчика систему хранения данных и иметь соответствующий срок гарантии.

Kandinsky Fusion Brain Ai Росфинмониторинг закупает совместимое с Astra Linux оборудование

Одними из главных требований Росфинмониторинга к закупке новых СХД стали совместимость с ОС Astra Linux и Windows Server, на которых работает информационная система Службы, и поддержка синхронной репликации данных с СХД Yadro Tatlin.Unified.

Помимо вышеперечисленного СХД должна иметь не менее 4 портов Ethernet с максимальной скоростью передачи данных каждого порта не менее 10 Гбит/с и не менее 8 портов FC с максимальной скоростью передачи данных каждого порта не менее 16 Гбит/с. В СХД должно быть установлено не менее 60 накопителей с интерфейсом SAS и объемом не менее 3.84 ТБ каждый (2.5 дюйма, не менее 1 DWPD) и минимум менее 34 накопителя с интерфейсом NVMe и объемом не менее 7.68 ТБ каждый (U.2, не менее 1 DWPD).

Требования к серверам и ПО

Закупаемые сервера должны быть совместимы с системами и гипервизорами Astra Linux SE 1.7, ECP VeiL 5/6, SpaceVM. Иметь 2 установленных процессора, каждый с не менее чем 24 ядрами, объемом кэш-памяти не менее 36 МБ, частотой не менее 2.8 ГГц и расчетной тепловой мощностью не более 230 Вт. Обладать объемом оперативной памяти не менее 8 ТБ с частотой модулей не менее 2933 МГц.

Оборудование должно также состоять из не менее 2 установленных твердотельных накопителей М.2 объемом не менее 480 ГБ каждый, и не менее 10 установленных твердотельных накопителей NVMe объемом не менее 3.2 ТБ каждый. Аппаратный модуль удаленного управления и мониторинга должен обеспечивать функции, такие как удаленное монтирование ISO-образов с возможностью их использования в качестве загрузочного устройства, поддержка протокола DHCP для автоматического получения IP-адреса и удаленный доступ к графической консоли.

Лицензия на использование СУБД должна обладать следующими характеристиками: Позволять расширять объем доступных вычислительных ядер на 1 вычислительное ядро в уже имеющейся у Заказчика СУБД Postgres Pro Enterprise. СУБД должна иметь сертификат соответствия требованиям по безопасности информации, установленным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) на 4 уровне доверия.