Импортозамещение ПО на ТЭС с импортными турбинами грозит авариями

«Системный оператор», диспетчер энергосистемы, выразил обеспокоенность резким импортозамещением программного обеспечения на ТЭС с иностранными турбинами, так это может негативно сказаться на работе оборудования, в том числе противоаварийной автоматики.



Риски импортозамещения

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) обеспокоен резким импортозамещением программного обеспечения на ТЭС с иностранными турбинами, выяснил «Коммерсант».

В России с 31 марта 2022 г. запретили приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры, к которым относятся предприятия ряда стратегически важных отраслей, в том числе энергетики.

Запрет на использование иностранного софта на объектах КИИ начнет действовать 1 января 2025 г.

Мосэнерго На ТЭС в России продолжают работать иностранные турбины, обслуживание которых прекратилось из-за санкций

В СО опасаются, что установка сторонних систем может негативно отразиться на работе оборудования. Среди возможных рисков там назвали снижение скорости набора мощности турбины и ухудшение работы противоаварийной автоматики.

Наиболее остро стоит вопрос о замене систем автоматического регулирования (САР) импортных турбин, которые контролируют технологические параметры работы машины через сбор данных с датчиков, сообщили изданию источники в отрасли.

Массовый переход на отечественное ПО

СО предлагает менять САР постепенно. Одновременный массовый вывод геноборудования из работы невозможен.

Регулятор попросил генкомпании предоставить планы ремонтов и замены ПО и указал на экономическую целесообразномть производить замену вместе с другими ремонтными работами, чтобы не выводить мощности на более длительный срок.

В Минэнерго заявили, что все компании ТЭКа с критической инфраструктурой приступили к переходу на отечественные решения по всем классам ПО. Перед вводом в эксплуатацию ПО проходит тестирование. В «РусГидро» тоже сказали, что «интенсивно ведут работу по импортозамещению ПО».

Из российских разработчиков системами управления на ТЭС занимаются «Инконт», «Текон», «Элара» и «Прософт».

В чем проблема

Объем мощности энергоблоков с импортными турбинами в России, по оценкам СО, составляет около 25 ГВт. Всего в стране установлено более 250 газовых турбин марок Siemens, General Electric, Alstom и проч. Их обслуживание остановлено из-за санкций. Львиная доля машин продолжает работать.

САР отвечает за управление режимами работы установки в соответствии с текущей электрической нагрузкой, контролируются десятки параметров, в первую очередь частота вращения ротора, температура лопаток, давление масла и др., объяснил независимый аналитик Юрий Мельников.

При переходе на отечественные системы управления могут возникнуть трудности с обеспечением совместимости работы при сохранении качества управления и эксплуатационных характеристик турбины, считает Екатерина Артеменкова из Kept.

Собеседник издания назвал еще одну проблему — дефицит микроэлектроники российского производства.

В октябре 2023 г. CNews писал, что специалисты «К2 Кибербезопасность» провели исследование готовности субъектов КИИ к исполнению закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Выяснилось, 35% респондентов еще находятся на старте реализации проекта и только 7% компаний полностью завершили его. 71% российских компаний заявил о различных сложностях с исполнением этого законодательства.