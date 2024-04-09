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Россиянам выдали фиктивные документы об ИТ-образовании по госпрограмме. Возбуждено уголовное дело

Во Владимирской области расследуют дело о мошенничестве бюджетного колледжа, взявшегося обучить шесть предпенсионеров на операторов ЭВМ. Прокурорская проверка выяснила, что учреждение присвоило 400 тыс., а людей оставило без образования, но с липовыми свидетельствами.

Мошенничество с ИТ-образованием

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту нарушений, выявленных в ходе проверки целевого расходования бюджетных средств при реализации программы дополнительной профессиональной подготовки граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», сообщила Прокуратура Владимирской области на своем официальном сайте.

Граждане предпенсионного возраста, направленные в ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж» для получения навыков по работе оператором электронно-вычислительных и вычислительных машин, обучение не проходили, при этом получив свидетельства, содержащие заведомо ложные сведения.

Прокурор направил в суд иски об аннулировании документов, подтверждающих прохождение обучения.

Колледж с 90-летней историей

Прокуратурой установлено, что в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» шесть граждан предпенсионного возраста были направлены на обучение в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кольчугинский политехнический колледж».

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Предпенсионеров должны были обучить на операторов ЭВМ, но вместо этого выдали липовые документы

Образовательное учреждение получило денежные средства в размере более 411 тыс. руб., фактически обучение граждан не проводило, заказчикам предоставило документы, содержащие заведомо ложные сведения, а граждане получили соответствующие свидетельства.

Дата создания образовательной организации, как указано на ее сайте, 28 мая 1930 г. Находится колледж в небольшом живописном городе Кольчугино Владимирской области.

Проект «Содействие занятости»

Проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» имеет целью содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

«Обучение проходит на базе образовательных организаций, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием», — заявлено на информационном портале проекта.

Регистрация участников программы осуществляется в цифровом формате — с помощью учетной записи «Госуслуг».

Можно выбрать очную или дистанционную форму обучения.

Любавина

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