Правительство Москвы закупает СХД бежавшей из России HPE на 665 миллионов

Что собираются закупать

Как выяснили CNews, Правительство Москвы собирается модернизировать городскую интеллектуальную транспортную систему. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок. Инициатором закупки стал Департамент города по конкурентной политике.

Под модернизацию попала структура хранения данных транспортной системы Москвы (ИТС). В документах к контракту указано, что для улучшения ИТС будут закупать СХД от ушедшей из России американской компании HPE. В марте 2022 г. HPE приостановила все поставки в Россию. О прекращении всех операций в нашей стране головной офис HPE заявил, представив квартальный отчет 31 мая 2022 г. Таким образом компания полностью покинула российский рынок.

На закупку было выделено 665 млн руб. Сам тендер был опубликован 28 марта 2024 г. Заявки будут приниматься до 15 апреля того же года. А итоги будут подведены 16 апреля.

Почему не российское оборудование

В техническом задании к контракту указаны модели систем хранения данных (СХД) от американского производителя Hewlett Packard Enterprise (HPE) — две СХД HPE NS AF80 All Flash CTO Base Array на сумму 131 млн руб. и шесть HPE NS AF All Flash AFS3 CTO Exp Shelf на сумму 534 млн руб.

Обе модели примечательны своими характеристиками. HPE NS AF80 All Flash CTO Base Array предлагает высокую производительность и эффективность благодаря технологии All Flash, обеспечивая быструю скорость чтения и записи данных, большой объем хранения и отказоустойчивость. HPE NS AF All Flash AFS3 CTO Exp Shelf является дополнительным расширением к основной системе хранения данных HPE NS AF All Flash, предоставляя возможность быстро увеличивать емкость хранения без прерывания работы основного хранилища. Обе модели обладают высокой скоростью передачи данных и надежной архитектурой на уровне All Flash, что делает их неплохим решением для предприятий, нуждающихся в мощной и надежной инфраструктуре хранения данных.

Хоть на российском рынке и есть отечественные аналоги этих СХД, Правительство Москвы оправдывает закупку американских решений тем, что им необходимо обеспечить интеграцию с уже существующим у них серверным оборудованием, которое было получено в рамках государственного контракта от 16 декабря 2021 г.

О системе

В апреле 2011 г. стало известно, что Правительство Москвы под руководством Сергея Собянина начало создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы с целью разгрузить город от пробок. Тендер тогда выиграла компания «Ситроникс».

Система представляет из себя комплекс интеллектуальных решений, предназначенных для эффективного управления транспортными потоками, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, предотвращения автомобильных заторов, уменьшения задержек в движении транспорта, повышения безопасности дорожного движения. Она также служит для информирования участников движения о складывающейся дорожно-транспортной ситуации и предложении оптимальных вариантов маршрутов движения, а также обеспечивает бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта.

В 2018 г. Холдинг «Швабе», входящий в состав «Ростеха», заключил контракт на обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы. Об этом сообщило издание РБК 8 августа 2018 года, ссылаясь на информацию, опубликованную на сайте госзакупок. Сумма контракта составляла 17,5 млрд руб.