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Бюджет на покупку российских планшетов для госчиновников сократили на 17 миллиардов

На совещании рабочих групп по разработке нацпроекта «Экономика данных» обсуждалось приобретение для госслужащих больше миллиона планшетов на базе ОС «Аврора». Бюджет на покупку гаджетов для учителей и врачей должен составить около 50 млрд руб., тогда как в версии нацпроекта от ноября 2023 г. звучала сумма в 67 млрд руб. На обеспечение техникой с российской ОС учителей и врачей тогда планировалось выделить 62 млрд.

Совещание по нацпроекту

На мартовском совещании рабочих групп по разработке нацпроекта «Экономика данных» обсуждалось приобретение на бюджетные деньги 1,1 млн планшетов на базе ОС «Аврора» за 2025-2030 гг. для нужд Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС, пишет Forbes со ссылкой на свои источники.

Разработчиком ОС «Аврора» является «Открытая мобильная платформа», 99,9% которой владеет «Ростелеком».

Закупать устройства планируется у нескольких производителей.

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Минздрав России
У врачей и учителей в России появятся планшеты с ОС «Аврора»

На заседании присутствовали представители «КНС Групп» (производитель вычислительной техники и электроники, бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»), «Аквариус» (разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений), «Байтерг» (разработчик и производитель радиоэлектронной продукции) и Fplus (производит серверное и сетевое оборудование, смартфоны, планшеты, принтеры и др).

Сумма закупки изменилась

На приобретение планшетов на «Авроре» для учителей и врачей будет выделено почти 50 млрд руб., эта сумма включает в себя затраты на обслуживание, сказал источник издания, близкий к Минцифры.

Сумма 67 млрд руб. на обеспечение учителей, врачей, полицейских и пожарных планшетами с российской операционной системой была указана в версии нацпроекта «Экономика данных», представленной министром цифрового развития Максутом Шадаевым в ноябре 2023 г.

Как писал тогда CNews, на гаджеты для учителей планировалось потратить 42 млрд руб., для врачей — 20 млрд руб., для сотрудников скорой помощи, пожарных бригад и мобильных нарядов полиции и ГИБДД — еще 5 млрд.

Сколько именно планшетных компьютеров власти намерены закупить, не уточнялось. Не было и информации и о том, у каких производителей будут их покупать и какая именно операционная система будет на них установлена. Говорилось только, что ОС должна быть отечественной.

Российские планшеты

В настоящее время в России есть несколько вендоров, выпускающих планшеты — это в первую очередь «Аквариус», «Байтэрг», Yadro и Fplus, как раз те компании, представители которых присутствовали на совещании рабочих групп по нацпроекту «Экономика данных».

С 2016 г. в России продано 500—600 тыс. устройств на ОС «Аврора» по оценке генерального директора «Открытой мобильной платформы» Павла Эйгеса, которую он дал в ноябре 2023 г.

ОС «Аврора» была разработана на основе ОС Sailfish, созданной выходцами из Nokia. В 2015 г. компании разработчиков Sailfish начал контролировать бизнесмен Григорий Березкин. Спустя три года «Ростелеком» выкупил контрольный пакет в организациях «Открытая мобильная платформа» (занимается разработкой «Авроры») и «Вортон», владеющих правами на Sailfish. А в 2019 г. произошел ребрендинг — ОС «Аврора» начали развивать и продвигать как отечественную мобильную операционную систему.

В августе 2023 г. стало известно, что госструктуры начали тестировать смартфоны и планшеты на базе ОС «Аврора». Несколько десятков устройств было поставлено в Совет Федерации.

В октябре 2023 г. CNews сообщил о проведении таких тестов в Минпромторге, Минцифре, Минфине, Министерстве экономики, Министерстве энергетики, Минтрансе, Минпросвещения, Минбороны, МВД и других российских министерствах.

«Аэрофлот» тоже переходит с iPad на российские устройства, как сообщили «Ведомости» в марте 2024 г. Компания заключила контракт на поставку 11,5 тыс. планшетов от Fplus на ОС «Аврора» и уже приобрела 9 тыс. Из максимальной суммы контракта следует, что за один планшет авиакмпания могла заплатить свыше 50 тыс. руб.

Анна Любавина

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