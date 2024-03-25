На сотовые глушилки в российских тюрьмах можно будет жаловаться в Минобороны

Госкомиссия по радиочастотам намерена заслушать доклад сотовых операторов о работе блокираторов сотовой связи, установленных на территориях исправительных учреждений. О фактах создания такими устройствами помех за пределами исправительных учреждений планируется сообщать в Минобороны.

Госкомиссия по радиочастотам проверит блокираторы сотовой связи

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)на своем ближайшем заседании намерена заслушать доклад Роскомнадзора и сотовых операторов о результатах выполнения решения комиссии о работе блокираторов радиосвязи, установленных на территории учреждений уголовно-исправительной системы (УИС). Об этом говорится в материалах комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) с начала 2000-х годов использует блокираторы сигналов радиосвязи для недопущения использования заключенными сотовых телефонов. До недавнего времени данный вопрос никак не регулировался, что создавало помехи в работе сетей сотовой связи за пределами исправительных учреждений.

В 2022 г. ГКРЧ сформировала рабочую группу по изучению данного вопроса из числа представителей ФСИН, Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), предприятие находится в подчинении Роскомнадзора) и сотовых операторов: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафона» и «Т2 Мобайл») (торговая марка Tele2).

Фото: Госдума ГКРЧ намерена предложить сотовым операторам сообщать в Минобороны о помехах, создаваемых блокираторами сотовой связи на территориях исправительных учреждений

В 2023 г. ГКРЧ выделила ФСИН частоты для установки блокираторов на территориях УИС в 463-467,4 МГц, 791-821 МГЦ, 925-960 МГц, 1805-1880 МГц, 2010-2025 МГц, 2110-2170 МГц, 2300-2400 МГц, 2400-2483,5 МГц, 2570-2620 МГц, 2620-2690 МГц, 5150-5356 МГц и 5650-6425 МГц. Данный спектр охватывает весь спектр частот для сотовой связи стандартов GSM, UMTS и LTE, а также для Wi-Fi.

Согласно решению ГКРЧ, блокираторы не должны создавать помех гражданским сетям связи за пределами уголовно-исполнительной системы. Частотные присвоения для блокираторов выделяет Минобороны по согласованию с ГРЧЦ.

На предстоящем заседании ГКРЧ намерена рекомендовать сотовым операторам оперативно реагировать на случаи нарушения прошлогоднего решения и сообщать об этом в радиочастотные органы. Роскомнадзор, со своей стороны, при выявлении случаев использования блокираторами не предназначенных для этого частот, сообщать об этом в Минобороны для принятия мер по устранению нарушений.

Кроме того, в I квартале 2025 г. ФСИН должен будет представить в ГКРЧ доклад о результатах применениям блокираторов на территориях УИС.

Как работают блокираторы сотовой связи

Основной принцип действия блокираторов радиосигналов – это воздействие на абонентские приемные устройства сотовой связи с частотным дуплексом (FDD) широкополосного шумоподобного помехового сигнала, создающего помехи во всей полосе радиочастот, выделенной для радиоэлектронных средств (РЭС) сотовой связи общего пользования (линия «вниз»), а также отдельных полос радиочастот, выделенных для РЭС сотовой связи и фиксированного беспроводного доступа с временным доступом (TDD, линии «вверх» и «вниз»).

Один блокиратор может состоять из 2-16 передатчиков с различными комбинациями полос радиочастот. При этом в ряде диапазонов (700 МГц, 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц) используются для подавления сигналов не только полосы радиочастот, выделенных для линии «вниз», но и по линии «вверх». По энергетическим характеристикам блокираторы можно классифицировать на три группы: маломощные (от 0 до 4,8 дБВт, 1-3 Вт), средней мощности (от 4,8 до 10 дБВТ, 3-10 Вт), большой мощности (от 10 до 21 дБВт, 10-125 Вт).

Сколько блокираторов используется в исправительных учреждениях

На начало 2023 г. на территориях учреждений уголовно-исправительной системы используется 1,04 тыс. блокираторов 162 типов. Из них 86,2% являются маломощными, 10,8% - средней мощности, 3% - большой мощности.

Блокираторы малой и средней мощности, в большинстве случае, являются устройствами иностранного производства, а блокираторы большой мощности, наоборот, в основном, отечественного производства. Наиболее вредное воздействие вне территории учреждений УИС возникает при несанкционированном применении блокираторов большой мощности, а также блокираторов средней мощности с применением направленных антенн.

Наибольшее вредное воздействие представляют блокираторы, создающие помехи приемным устройствам базовых станций (линия «вверх»), поскольку блокирование сигналов не ограничивается территорией учреждений ФСИН.

В связи с этим ГРКЧ в 2023 г. склонялось к тому, чтобы разрешить применением блокираторов в полосах радиочастот, выделенных сетям сотовой связи с FDD-дуплексом только на линии «вниз», и в полосах частот, выделенных сетями сотовой связи и фиксированного беспроводного доступа с TDD-дуплексом (текст данного решения не был опубликован).