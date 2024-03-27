Все обвиняемые по делу ГИС ТЭК, включая бывших вице-президентов «Ланита», отпущены на свободу в зале суда. Всем назначены грандиозные штрафы

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего чиновника, который возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго России к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о хищении 603 млн руб. Ранее обвинение запрашивало этот срок, лишение госнаград, штраф в полмиллиарда рублей и запрет занимать должности на госслужбе в течение 15 лет. Анатолий Тихонов был арестован в 2020 г. и уже отбыл срок, к которому был приговорен во время следствия и суда.

Приговор

27 марта 2024 г. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о хищении 603 млн руб. по данным пресс-службы столичных судов. Однако, из-за того, что он был арестован в 2020 г., его сразу отпустили на свободу по причине того, что он уже отбыл срок во время следствия и суда. Дополнительно ему запросили штраф в 500 млн руб., лишили государственных наград, а также лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 14,5 лет.

Помимо этого гражданский иск Министерства энергетики России был удовлетворен и с экс-чиновника было взыскано в пользу государства 271,8 млн руб.



Ранее, в марте 2024 г., гособвинение запросило наказание для экс-замминистра энергетики, замешанного в махинациях с ГИС ТЭК (Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса России) Анатолия Тихонова в виде штрафа в 0,5 млрд руб. и лишения свободы на пять лет и четыре месяца с лишением госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение 15 лет.

Помимо бывшего чиновника в деле фигурируют два вице-президента «Ланита» Владимир Макаров и Виктор Серебряков, теневой бухгалтер преступной группы (по мнению следствия) Елена Головко, гражданская супруга экс-замминистра Валерия Коваленко, советник замминистра Роман Рыжков и исполнительный директор компании «Эндевел» Игорь Удинцев. Прокурор просила назначить им наказание в виде условных сроков и штрафов.

Выходцы из «Ланита» Владимир Макаров и Виктор Серебряков получили по семь лет условного лишения свободы, первый был оштрафован на 90 млн руб., а второй на 45 млн руб. Исполнительный директор компании «Эндевел» Игорь Удинцев получил 7,5 лет условного срока и штраф в размере 77 млн руб.

Елена Головко, которая является теневым бухгалтером преступной группы по мнению следствия, приговорена к 7,5 годам условного лишения свободы со штрафом в размере 80 млн руб. Аналогичное наказание получили советник экс-замминистра Роман Рыжков и супруга чиновника Валерия Коваленко. Владимир Макаров, Виктор Серебряков и Роман Рыжков ждали решения суда под стражей, Игорю Удинцеву был назначен запрет определенных действий, а Елена Головко и Валерия Коваленко находились под домашним арестом.

Все меры пресечения (от запрета определенных действий до заключения под стражу) были отменены в зале суда.



Представители ГК «Ланит» сообщили CNews, что с самого начала компания активно сотрудничала со следствием, предоставляла ему все материалы, а также организовала тщательную внутреннюю проверку работоспособности ГИС ТЭК и документации по ней. «С момента дела ГИС ТЭК компания разработала и утвердила комплекс мер по противодействию взяточничеству и коррупции, а также был создан комитет по внутреннему аудиту», - сказал представитель компании.

Версия следствия

Следствие считает, что в 2014-2018 гг., когда Анатолий Тихонов возглавлял Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго России, были совершены махинации при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики», которые предусматривали финансирование разработки ГИС ТЭК.

Следователи утверждают, что при заключении контрактов на поставку оборудования (система хранения данных, сервера, коммутационное оборудование и другое) для этой госсистемы было похищено около 96,8 млн руб.

Также был подписан договор о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые по бумагам велись в самом РЭА. К концу 2015 г., Тихонов утвердил документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась неработоспособной.

Экс-замминистра обвиняют в получении двух взяток в $580 тыс. (53,7 млн руб. на момент выхода материала) и 77 млн руб., а также в растрате 270 млн руб. государственных средств. Ущерб Минэнерго составил 272 млн руб.

При этом, бывший директор проекта ГИС ТЭК Роман Щербов заключил сделку со следствием и рассказал обвинению о взятках Анатолия Тихонова, в результате чего стал главным свидетелем обвинения и был осужден в особом порядке.

История создания ГИС ТЭК

ГИС ТЭК задумывался как система для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны.

Ее создание было утверждено Правительством в апреле 2013 г. В общей сложности Минэнерго выделило субсидий на 968 млн руб., а обязанность по реализации этого проекта была возложено на вышеупомянутое РЭА Минэнерго.

В октябре 2014 г. был объявлен конкурс на создание системы, а победителем в нем стал «Ланит», который предложил почти наименьшую сумму (за исключением R-Style с их предложением в 590 млн руб., но они проиграли тендер из-за низкой оценки опыта компании комиссией) в 607 млн руб.

Изначально срок сдачи проекта был установлен на 1 октября 2015 г., однако в ноябре того же года стало известно, что запуск ГИС затягивается. Тогда директор проекта ГИС ТЭК в РЭА Роман Щербов рассказал, что система проходит опытную эксплуатацию, а агентство планирует принять ее в декабре 2015 г.

В январе 2017 г. РЭА и «Ланит» подали в суд друг на друга по причине срыва сроков контракта, а уже в мае 2017 г. Счетная палата России в ходе повторной проверки обвинила РЭА в расходовании бюджетных средств с нарушением законодательства и срыве проекта.

Замена ГИС ТЭК на Национальную энергетическую платформу

В октябре 2021 г. CNews рассказал о планах Минэнерго разработать новую перспективную платформу. В начале 2021 г. ведомство обратилось в подведомственный Минцифры научно-исследовательский институт «Восход» с просьбой провести экспертизу функционирующей ГИС ТЭК. В ходе аудита было принято решение о нецелесообразности развития системы на базе существующих проектных и технических решений ГИС ТЭК.

Результаты этой экспертизы были одобрены комиссией по созданию и вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК. Она же решила закончить работы по созданию ГИС и создать «Национальную энергетическую платформу». (НЭП) По их мнению, текущая архитектура ГИС ТЭК и применяемые технические решения должны быть пересмотрены при формировании концепции новой платформы.

Разработка «Национальной энергетической платформы» должна учитывать опыт внедрения и экспулатации ГИС ТЭК. НЭП должен выполнять те же функции, что и ГИС ТЭК.