Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреляCNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2024» 9 апреля 2024 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2024» 9 апреля 2024 г.
Россия входит в топ-10 стран мира по уровню цифровизации государственных услуг. Сейчас гражданам доступно около 1000 цифровых услуг. Из них 200 — массовые и социально значимые, остальные — региональные услуги. Более 20 услуг оказываются в проактивном режиме. Страна постепенно переходит на электронное голосование. Продолжается процесс импортозамещения.
Крупнейший государственный проект — создание «ГосТех», платформы, где будут размещены государственные информационные системы, созданные по единым правилам. Это позволит решить проблему их переиспользования и таким образом сэкономить значительные средства. Для отечественных разработчиков на платформе создается производственный конвейер и открывается маркетплейс, где будут представлены готовые продукты.
Среди докладчиков на данный момент:
Сергей Кирюшин, независимый эксперт, модератор;
Артем Шейкин, сенатор;
Антон Немкин, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Госдумы;
Артем Булатов, руководитель управления Ситуационного центра, Аналитический центр при Правительстве России ;
Сергей Сергиенко, директор Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных, Минцифры России;
Виктор Журавлев, заместитель директора Департамента цифровой трансформации и стратегического развития, Министерство спорта России;
Геннадий Залаев, заместитель директора - научный руководитель Российского государственного архива научно-технической документации;
Александрова Екатерина, Product Manager, EmplDocs;
Марина Тэн, руководитель команды Планирование производства, «Диасофт»;
Елена Звонарева, советник министра строительства и ЖК РФ, заместитель руководителя по цифровой трансформации строительной отрасли;
Анатолий Ширинкин, руководитель проектов, Министерство информационного развития и связи Пермского края;
Григорий Попов, генеральный директор, «Слайдер Презентации»;
Тимур Алимханов, основатель веб-интегратора StepUp.
Приглашаются для выступления с докладом:
Шадаев Максут, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Баканов Дмитрий, заместитель министра транспорта России;
Татьяна Матвеева, начальник Управления ИКТ, Администрация Президента России;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;
Александр, Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;
Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Дмитрий Разумовский, заместитель Губернатора Калужской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Сергей Чирков, председатель Социального фонда России;
Вячеслав Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства;
Андрей Артемов, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области;
Ирина Раскина, начальник управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт.
Основные темы конференции
- Приоритеты цифровизации в госсекторе.
- Как развивался процесс цифровизации в госсекторе в 2023 г..
- Как изменились государственные затраты на цифровизацию.
- Как решается задача импортозамещения.
- Господдержка ИТ-отрасли.
- Какие ГИС заработали на «ГосТех» .
- Обеспечение безопасности госинформсистем.
Отечественные решения для госсектора
- Отечественные ОС и СУБД.
- Офисное ПО для госсектора.
- Госсектор переходит на ЭДО и МЭДО.
- Российские средства совместной работы.
- Мобильные решения для госуправления.
- Заказные решения для госсектора.
- Облачные технологии в госсекторе.
- Роль больших данных и аналитики в принятии управленческих решений.
- Нужен ли госсектору искусственный интеллект.
- Безопасность федеральных и региональных ИС.
Практический опыт
- Цифровые муниципалитеты.
- Региональные цифровые проекты.
- Цифровизация федерального уровня.
- Как повысить эффективность госуправления.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.