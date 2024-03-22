Минцифры хочет обязать госкомпании перейти на облачные сервисы

В Минцифры обсуждают введение для госкомпаний требования по частичному использованию облачных сервисов и инфраструктуры коммерческих ЦОД, чтобы сэкономить бюджет. Из-за киберрисков такого решения министерству придется создать классификацию сервисов и провайдеров по критериям надежности, доступности и безопасности.



Вопрос обсуждается

Минцифры обсуждает вопрос введения для госкомпаний требований по частичному использованию облачных сервисов и инфраструктуры коммерческих центров обработки данных (ЦОД), выяснил РБК.

Предполагается, что объем использования таких сервисов будет определяться как часть всех затрат компании на ИТ-инфраструктуру, сказал изданию замглавы Минцифры Евгений Филатов.

Вопрос обсуждается в рамках разработки нацпроекта «Экономика данных».

Когда состоится переход

Замминистра отметил, что целевые показатели по переходу в облака и частные ЦОДы будут определены позднее.

Фото: rawpixel.com на Freepik Госкомпании могут обязать частично использовать облачные сервисы и коммерческие ЦОДы.

Сначала нужно прописать понятие «облачные сервисы» в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сказал он.

«Также необходимо определить, кто считается владельцем информационной системы, использующей облачные сервисы, поскольку сейчас владельцем системы считается владелец оборудования, на котором она развернута. В случае с облачным сервисом владелец системы «железом» не владеет. Когда эти вопросы будут решены, мы можем начать формулировать условия по возможности использования облачных услуг в различных отраслях», — сказал Филатов.

Плюсы подхода

Источник издания в госкомпаний считает, что инициатива связана с необходимостью оптимизации расходов госучреждений на ИТ-инфраструктуру: «Размещение данных в облаке сокращает подобные расходы и обеспечит более высокую надежность хранения данных».

И замминистра говорил о целях оптимизации: «Коммерческие компании уже делают это и получают выгоду, часть госкомпаний тоже идут по этому пути, таким образом, они это требование уже выполняют. При этом некоторые предпочитают сами закупать все оборудование, что далеко не всегда экономически выгодно. Так действовать нельзя, придется оптимизироваться».

Такое решение может стать также выходом из ситуации острого дефицита «железа» для строительства вычислительной инфраструктуры в ЦОДах, полагает независимый эксперт ИТ-рынка Алексей Богомолов. Коммерческие компании могут закупать его в том числе по серым схемам, но госсектор не может себе этого позволить.

Директор по развитию разработчика софта для госсектора «СиСофт Девелопмент» Вадим Ушаков считает, что предложение Минцифры может быть связано со стремлением повысить эффективность и скорость обработки данных, которые постоянно увеличиваются в цифровых моделях.

Еще одной причиной перевода части сервисов госкомпаний в облака является стимулирование развития этих отраслей и их поддержка, добавил руководитель направления IoT/IIoT МТС Антон Салов.

Риски

Ушаков видит в таком подходе риски высокой вероятности взлома облаков. Источник РБК в одной из госкомпаний, тоже считает, что на данный момент облачные сервисы еще не соответствуют требованиям защиты информации.

Богомолов отметил, что появилась необходимость ввести классификацию облачных сервисов и провайдеров по критериям надежности, доступности и безопасности.

По его словам, Минцифры поддерживает эту позицию и планирует в перспективе проработать вопрос классификации.

