CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

18 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024».

CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024».

С докладом выступят:

Наталья Осипенко, руководитель Службы методологии бизнес-процессов, НПФ «Благосостояние»;
Дмитрий Николаев, руководитель управления по организации бизнес-процессов, розничная сеть «Магнит»;
Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК;
Константин Маркелов, руководитель Проектного отдела, АКБ «Фора-банк», председатель комитета АРБ;
Ольга Ведерникова, генеральный директор, «Эпсилон Метрикс»;
Алексей Борисов, директор по акселерации, Skolkovo Foundation ;
Ольга Андреева, директор центра компетенций по бизнес-процессам, Tele2;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Представитель компании «Т1»;
Представитель компании «Диасофт».

Основные темы конференции

Low-code и No-code

  • Какие ожидания связывают заказчики с Low-code и No-code?
  • Для создания каких решений лучше всего использовать Low-code и No-code?
  • Какие решения невозможно создать без кастомной разработки?
  • Помогает ли Low-code и No-code решить кадровую проблему?
  • Как создать центр компетенций по Low-code и No-code?
  • Какие Low- и No-code инструменты доступны в облаке?

Технологическая основа

  • Какой должна быть идеальная Low/No-code платформа.
  • Есть ли на рынке зрелые российские Low/No-code платформы.
  • Каковы требования к визуальным компонентам?
  • Можно ли использовать Low-code не только для создания для создания MVP?
  • Какие возможности предоставляет ИИ.

Проекты и решения

  • Опыт создания Low/No-code приложений.
  • Как настраивать приложение при помощи Low/No-code.
  • Как просчитать экономическую эффективность внедрения Low/No-code технологий.
  • Как упростить процессы с помощью визуализации.
  • Как организовать безопасную Low-code разработку.
  • Как не попасть в зависимость от разработчика Low-code платформы?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Власти сэкономят миллиарды на исследованиях перспективных технологий связи

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Гигантский отечественный производитель микроэлектроники погибает из-за чужих миллиардных долгов. Под угрозой срыва гособоронзаказ

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Власти объявили программу поддержки маленьких ИТ-компаний. Раздают по 12 млн рублей

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023