Стоимость «пробива» на черном рынке информации о гражданах России за год выросла в 2,5 раза

Средняя стоимость услуг «пробива» на черном рынке выросла за 2023 г. в 2,5 раза, а за семь лет этот показатель вырос в 18,5 раз. Цены растут, потому что добывать информацию инсайдерам становится сложнее.



«Пробить» человека стоит дороже

Средняя стоимость услуг «пробива» на черном рынке выросла за 2023 г. в 2,5 раза по сравнению с 2022 г., а за семь лет этот показатель вырос в 18,5 раз. О проведенном исследовании CNews сообщили в российском сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).

Под «пробивом» имеется в виду информация, незаконным путем полученная работниками компании. Это могут быть, например, сотрудники банка, решившие немного подзаработать и предоставить третьим лицам историю транзакций одного или нескольких клиентов, или же работники оператора связи. Они могут передать заказчику ФИО и контакты абонента, а также всю информацию о его переговорах.

В рамках ежегодного исследования специалисты DLBI проанализировали предложения более 80 посредников, осуществляющих торговлю такого рода незаконными услугами, размещенные на теневых форумах в интернете, даркнете и телеграм-каналах.

Причины роста цен

Наиболее вероятной причиной роста эксперты DLBI называют изменение способа незаконного получения данных. И детализация, и такие услуги как «вспышка» (определение местоположения абонента) в последнее время декларируются посредниками как выполняемые через инсайдеров в государственных структурах (так называемый «запрос через органы»), чем они и объясняют резкий рост цен.

Фото: freepik Сливать информацию о гражданах инсайдерам становится сложнее

Принятие организациями мер по защите данных усложняет инсайдерам им «черное» дело. Сложность добычи информации повышается, растут и цены.

Рост цен свидетельствует о постепенном исправлении ситуации, как минимум, с инсайдерскими утечками данных, сказал основатель DLBI Ашот Оганесян.

У кого защита лучше

«Лидируют в этом коммерческие структуры — в первую очередь, операторы связи, большинству из которых удалось побороть сначала массовые выгрузки данных, а затем практически прекратить и пробив через своих сотрудников. За ними подтягиваются и банки, многие из которых также смогли справиться с этой проблемой», — отметил Оганесян.

«Мобильный пробив» подорожал больше других — в 3,3 раза. Он стал дороже банковского и стоит в районе 90 тыс. руб. за ежемесячную детализацию звонков и сообщений.

Лидерами по стоимости стали «Мегафон» и Tele2. Цена на «пробив» их абонентов колеблется в районе 100 тыс. руб. В 2022 г., когда цены на «пробив» выросли на 22%, сведения об абонентах операторов связи стоили в среднем 27 тыс. руб.

Стоимость «пробива» клиентов банков в 2023 г. выросла на 51%. По Сбербанку, например, предлагают такую «услугу» по цене примерно в 38–40 тыс. руб. за месячную выписку.

Стоимость «госпробива», эталоном которой выступает возможность получения информации о собственнике транспортного средства из ГИБДД, передвижения человека из системы «Розыск-Магистраль» и данные по всем выданным паспортам из АС «Российский паспорт», также выросла на 40%, но продолжает оставаться самой низкой на черном рынке и составляет всего около двух тыс. руб.

«Государственные структуры, как обычно, на последнем месте, однако рост цен на "запрос через органы" свидетельствует о том, что и там проблема решается», — считает Оганесян.

Количество продавцов нелегальной информации

По данным исследования DLBI за 2023 г., приведенным на сайте сервиса, всего на различных теневых форумах активно работает 81 посредник. 71 из них занимается «госпробивом», 61 посредник предоставляет «мобильный пробив» и существенно меньше (22) — «банковский пробив».

Общее количество активных посредников в сравнении с отчетом за 2022 г. выросло незначительно — было 77, стало 81.

Число тех, кто занимается «банковским пробивом» практически не изменилось — было 21, стало 22. Посредников по «госпробиву» стало больше на 22%.

Количество посредников по лидеру повышения цен — «мобильному пробиву» — выросло на 17%. А это не намного меньше, чем у госсектора.

Анализ данных за период с 2017 г., вероятно, говорит о том, что до 2021 г., когда рост цен был небольшой, на них в основном влияла только инфляция. Начиная с 2021 г., скорее всего, начали оказывают влияние некоторые меры, которые организации предпринимают для борьбы с инсайдерами, занимающимися незаконной торговлей информацией. Искоренить «пробив», как явление полностью не удается, но сложность добычи информации повышается и цены у посредников тоже растут.