Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

16 апреля 2024 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2024».

С докладами выступят:

Андрей Голомысов, руководитель контакт-центра, ГК «Самолет»;

Ольга Цыплакова, заместитель генерального директора по операционному сопровождению, «Страховой дом ВСК»;

Ирина Королева, операционный директор, «Международный медицинский центр Он Клиник»;

Кристине Бейрис, руководитель Службы обучения и управления качеством управления развития контактного центра, ВТБ;

Яна Строганова, заместитель начальника управления развитие контактного центра - руководитель центра дистанционного обслуживания, ВТБ;

Представитель компании «Тинькофф»;

Представитель компании «Аурус».



Основные вопросы к обсуждению:

Рынок контакт-центров

Как развивался российский рынок контакт-центров в 2023 г.?

Насколько успешно происходит переход на отечественные решения?

Информационная безопасность решений для контакт-центров.

Как контролировать работу операторов?

Готовы ли клиенты общаться с роботами?

Контакт-центр для органов государственной власти.

Контакт-центр крупной компании.

Аутсорсинговый контакт-центр.

Технологии для контакт-центров

Критерии выбора платформы для контакт-центра.

Какие технологии востребованы пользователями.

Унификация инструментов для облегчения работы операторов.

Сокращение клиентских усилий при взаимодействии.

Системы управления знаниями.

Омниканальность как основа современного контакт-центра.

Речевая аналитика.

Чат-боты.

Low- и no-code инструменты создания новых сценариев.

Облачный контакт-центр.

Проекты и кейсы

Как оценить эффективность цифровых преобразований?

Способен ли контакт-центр выйти на самоокупаемость?

Искусственный интеллект в контакт-центре — затраты и эффективность.

Довольный клиент контакт-центра — кто он?

На какие вопросы может отвечать чат-бот?

GPT в контакт-центре — опыт внедрения.

Как привлечь и удержать операторов?

Продажи с помощью контакт-центров.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.