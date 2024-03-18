Государство избавит российских геологов от иностранного ПО

Два проекта по импортозамещению ПО, реализуемые «Росгеологией», получили поддержку от государства и гранты от РФРИТ на общую сумму 121 млн руб. Экспортный потенциал данных решений составляет 500 млн руб. в год.

Импортозамещение ПО в сфере геологоразведки

Государственный холдинг «Росгеология» («Росгео») сформировал четыре проекта по импортозамещению ПО. Это следует из дорожной карты «Новое индустриальное ПО» (НИПО), подготовленной госкорпорациями «Ростех» и «Росатом» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качестве жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Данные проекты в ИЦК (Индустриальном центре компетенций) «Геологоразведка. Недропользование», курируемым Министерством природных ресурсов. Два из этих проектов получили статус особо значимых (ОЗП), благодаря чему они получают поддержку от Минцифры и Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Общая стоимость реализации данных проектов составляет 209 млн руб., из которых 121 млн руб. предоставит РФРИТ.

Как объяснял CNews в ходе демодня ИЦК «Геологоразведка. Недропользование» ИТ-директор «Росгео» Павел Соловьев, корпорация поставила задачу не просто осуществить импортозамещение ушедших иностранных продуктов и создать набор изолированных решений, а организовать комплексную платформу - ИТ-ландшафт, на который будут «нанизываться» различные модули. В результате должны быть цифровизированы все бизнес-процессы – от сбора информации в поле до передачи данных в Росгеофонд.

По мнению замминистра природных ресурсов Константина Цыганова, разрабатываемые в рамках ИЦК «Геологоразведка. Недропользование» ИТ-продукты имеют экспортный потенциал в объеме 500 млн руб. в год. Их можно экспортировать в страны ближнего зарубежья, Азии и Африки.

Платформа проектирования месторождений от «Геомикс»

Первый проект, получивший статус ОЗП – это доработка платформы проектирования месторождений. Исполнителем является компания «Геомикс». Стоимость реализации проекта составляет 81 млн руб., из которых 47 млн руб. были предоставлены в качестве гранта от РФРИТ.

Задачей является импортозамещения программных продуктов компании Micromine. Как поясняет гендиректор компании «Геомикс» Гимирон Утенов, изначально продукт компании был направлен на эксплуатацию полезных ископаемых. После же доработки продукта под заказ «Росгео» он будет использоваться в геологоразведки, иметь широкий круг потенциальных клиентов в сфере недропользования и перспективы на рынках стран СНГ.

Продукт должен будет обеспечивать: введение результатов разведочного бурения; введение данных геологического опробования; построение пространственных геологических объектов; построение и актуализацию ресурсных моделей подсчет геологических запасов; формирование геологической документации.

Платформа сбора и документирования геологических данных от «АГР-Софтвер»

Второй проект, получивший статус ОЗП – это доработка платформы сбора и документирования геологических данных. Разработчиком является компания «АГР-Софтвер». Стоимость проекта составляет 128 млн руб., из которых 74 млн руб. были предоставлены в качества гранта от РФРИТ.

Как пояснил CNews гендиректор «АГР-Софтвер» Ростилав Белик, первоначально продукт компании создавался для электронного документирования горных выработок. Проект с «Росгео» подразумевает глубокую доработку с целью превращения его в шину по объединению данных из различных источников: телеметрия, буровые установки, внутренние системы, лабораторные системы, системы геолого-математического моделирования и др. В результате получится продукт для эффективного оборота геологической информации внутри крупных компаний.

Исторически геологи обрабатывали информацию на бумажных носителях, что делало весьма трудоемким процесс 3D-моделирования соответствующих данных. Процесс могут затягиваться до 6 месяцев, объясняет Белик. Внедрение продукта от «АГР-Софтвер» предполагает оснащение геологов планшета и компьютерами. В результате данные сразу сохраняются в цифровом виде, а задержки в их обработки обусловлены только доступностью каналов связи на месторождении. Получаемые данные обрабатываются автоматически по единым стандартам. Соответственно, в режиме онлайн можно строить модели и корректировать задачи.

Также возможно ведение цифрового бурового журнала для обеспечения точного хронометража в работ через планшет или компьютер с передачей данных на сервера. Это позволяет менеджерам буровых работ в режиме онлайн следить за ними. В рамках доработки продукта необходимо выпустить мобильное приложение для Android, приложения для российских операционных систем Astra Linux и «Аврора», также должна быть произведена интеграция с СУБД PostgreSQL, Федеральным фондом геологической информации, системой управления проектами Smart office, с буровыми станками 3БО, «Геомаш» и Drillgeo.

По расчетам Белика, продукт «АГР-Софтвер», за счет повышения производительности и избавление геологов от выполнения рутинных задач, обеспечивает экономию в размере 5 млн руб. для 10 погонных километров керна. Для одного геологоразведочного проекта экономия составляет 10 – 50 млн руб.

Платформы геологического моделирования и обработки сейсмических данных

Дорожная карта НИПО содержит еще два проекта от «Росгео». Один из них – это доработка платформы комплексной интерпретации и геологического моделирования. Предполагается доработать модуль динамической интерпретации данных сейсморазведки, способный предоставить качественную оценку динамическим характеристикам в сложных геолого-геофизических условиях.

Также в рамках доработки продукта запланировано: осуществление развития блока комплексирования сейсмических, промысловых и несейсмических данных, позволяющего стандартизировать рабочие процессы в сфере разведки и добычи и принимать обоснованные решения с четким пониманием возможностей и рисков; создать отсутствующий блок для построения и поддержки 2D/3D геологических моделей на основе данных интерпретации сейсморазведки, каротажа, керна и промысловых исследований; реализовать расширенный функционал, позволяющий создавать простые и сложные модели недр, выполнять расчет геологических запасов, строить карты, хранить и совместно использовать рабочие процессы внутри организации, а также управлять неопределенностью на протяжении всего жизненного цикла резервуара и ресурса.

Еще один проект, упомянутый в дорожной карте НИПО, это доработка платформы обработки сейсмических данных, предполагающий внедрение новых решений по обработке данных сейсморазведки.