Пентагон внезапно раздумал давать миллиарды долларов на «секретный завод» Intel

Пентагон не даст Intel денег на чипы для «военки»

Пентагон отказался от планов по выдаче корпорации Intel гранта в размере $2,5 млрд на развертывание «секретного» производства интегральных микросхем для оборонных нужд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

С чем связано это решение оборонного ведомства, не уточняется. Возможно, военные США изменили свой выбор в пользу другого кандидата из числа производителей полупроводниковой продукции или у них появились более приоритетные проекты, требующие срочного финансирования.

В начале марта 2024 г. агентство сообщило, что власти США готовы выделить Intel $3,5 млрд на создание так называемого безопасного анклава (Secure Enclave). Под этим термином подразумевается отдельная производственная линия, которая размещается на территории одного из уже существующих предприятий чипмейкера и представляет собой режимный объект, выпускающий передовые чипы для Пентагона.

Фото: Intel Пентагон не даст Intel $2,5 млрд на запуск производства нужных ему чипов

В качестве одного из кандидатов на запуск такого анклава рассматривался кампус Intel в штате Аризона, который корпорация планировала расширять.

Пакеты поддержки на сумму более $10 млрд

Ожидалось, что $1 млрд из заявленных $3,5 млрд будет предоставлен в рамках распределения финансирования по закону CHIPS Act. Еще $2,5 млрд Intel рассчитывала получить от Министерства обороны в США, в чьих интересах и собиралась реализовывать проект безопасного анклава.

Теперь же, согласно данным источников агентства, компенсировать Intel недополученные «оборонные» $2,5 млрд придется Министерству торговли США из средств фонда CHIPS, функция распределения которых возложена на ведомство. Это значит, что другим претендентам на получение государственных субсидий может не хватить денег вовсе или достанется меньшая сумма, нежели та, на которую они рассчитывали.

CHIPS and Science Act был подписан президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) в августе 2022 г. В части, касающейся национальной полупроводниковой отрасли, закон предусматривает выделение $39 млрд на развертывание производственных мощностей по выпуску интегральных микросхем на территории США, а также $13 млрд на проведение НИОКР и подготовку квалифицированных специалистов в сфере полупроводников.

Инициатива нацелена на усиление надежности цепочек поставок чипов и также рассматривается властями США как симметричный ответ Китаю, который в последние годы вкладывает значительные средства в развитие национальной полупроводниковой отрасли.

Помимо денег на оборонный проект, Intel претендует на свою долю от «пирога», распределяемого в рамках CHIPS, которая в совокупности превышает $10 млрд. В эту сумму входят как прямые субсидии, так и дешевые займы.

Имеется ли альтернатива услугам Intel

Intel наверняка была хотя и основным, но все не единственным претендентом на роль поставщика чипов для американских военных.

Так, GlobalFoundries, имеющая головной офис в Нью-Йорке, прекратила попытки довести до ума свою 7-нанометровую технологию еще в 2018 г. и с тех пор сосредоточилась на выпуске чипов по зрелым техпроцессам. Продукция компании находит применения в сфере радиокоммуникаций, автомобильной промышленности, устройствах интернета вещей, а также востребована военными. Именно поэтому в 2023 г. Пентагон уже заключил с компанией 10-летний контракт на сумму в $3,1 млрд, согласно которому GlobalFoundries будет поставлять микросхемы для аэрокосмической и военной промышленности.

Наконец, военные могли бы рассмотреть в качестве исполнителя оборонного заказа дружественных контрактных производителей чипов – тайваньскую TSMC и южнокорейскую Samsung Electronics. Обе компании как раз ведут строительство предприятий в Аризоне и Техасе соответственно. Однако можно предположить, что из троицы чипмейкеров, способных производить передовые чипы – TSMC, Samsung и Intel – именно последняя выглядит для властей США наиболее предпочтительной ввиду нахождения компании в американской юрисдикции.

Intel сохраняет преференции в торговле с Huawei

Ранее стало известно, что власти США приняли решение не отзывать у Intel лицензию на поставку процессоров Huawei, которая уже несколько лет находится под суровыми американскими санкциями. На этом настаивали AMD и антикитайски настроенные «ястребы» из Конгресса США.

Разрешение, выданное в период пребывания на посту президента США Дональда Трампа (Donald Trump), предотвратило вынужденный уход китайского гиганта с рынка ноутбуков и лишило AMD изрядной доли выручки.

Срок действия лицензии истекает в конце 2024 г. и шансов на его продление мало, считают эксперты.