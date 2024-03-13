Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО

Для бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова гособвинение запросило наказание в виде пяти лет и четырех месяцев колонии общего режима, которые он уже отсидел в СИЗО, и штрафа в полмиллиарда рублей. Дело связано с махинациями при разработке программы инфосистемы для ТЭК, которую Тихонов курировал в Минэнерго.

Предложение обвинения

Для бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова гособвинитель Екатерина Фролова запросила наказание в виде пяти лет и четырех месяцев колонии общего режима со штрафом в размере более 500 млн руб., лишением госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение 15 лет. Об этом сообщили «Ведомости».

Учитывая время, проведенное Тихоновым в СИЗО, запрошенный срок Фролова попросила считать отбытым и освободить подсудимого в зале суда.

Тихонов был арестован в сентябре 2020 г.

По версии следствия, в 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В 2016 г. подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн руб. были перечислены ИT-компании «Ланит», но работы были выполнены не в полном объеме, а выделенные средства были похищены.

Изначально Следственный комитет инкриминировал Тихонову особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). Впоследствии ему утвердили обвинение по двум эпизодам особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК) и получение двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК). Подсудимый вину в этих преступлениях не признает.

Мнения сторон

Представитель признанного потерпевшей стороной Минэнерго, действующий заместитель главы ведомства Эдуард Шереметцев, по данным «Коммерсанта», сказал, что согласен с квалификацией содеянного, и добавил, что ГИС ТЭК, при создании которой были похищены средства, не является уникальной, она не была представлена полностью, ее пришлось дорабатывать, а потому ущерб с Тихонова надо взыскать в полном объеме.

В окружении Тихонова заявили изданию, что он был возмущен доводами обвинения, что прокуратура не предоставила доказательств вины фигурантов, не вызвала в суд экспертов, отказалась от допроса почти всех свидетелей и т. д.

«Запрошенное наказание можно лишь с натяжкой назвать "лайтовым", так как для многих оно является непосильным по сумме выплат, которые негде взять, а уклонение от выплаты может по закону превратиться в реальное заключение», — добавили собеседники издания.

В счет возмещения причиненного материального ущерба и «исполнения наказания в виде штрафа» прокурор предложила оставить арест, наложенный на имущество Тихонова. Среди него оказались 43,6 млн евро на счетах связанной с его сыном Артемом компании из Монако и один млн евро на его личном счете.

Другие фигуранты

На скамье подсудимых находятся также гражданская супруга Анатолия Тихонова Валерия Коваленко, числившаяся исполнительным директором ООО «Фонтекс»; предприниматель Елена Головко, которую обвинение считает одним из теневых бухгалтеров преступной группы; экс-советник замминистра Роман Рыжков; вице-президенты компании «Ланит» Виктор Серебряков и Владимир Макаров; исполнительный директор компании «Эндевел» Игорь Удинцев.

Прокурор попросила приговорить их к условным срокам и штрафам.

Бывший директор проекта ГИС ТЭК Роман Щербов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, рассказав о взятках Анатолия Тихонова. В результате он стал главным свидетелем обвинения и был осужден в особом порядке.

Дело о растрате

Анатолий Тихонов в 2014-2019 гг. возглавлял ФГБУ РЭА Минэнерго. Заместителем министра энергетики он был назначен в июле 2019 г.

По версии следствия, махинации были совершены в 2014–2018 гг. при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 гг., предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ РЭА, как писал «Коммерсант».

Следователи считают, что, при заключении контрактов на поставку для ГИС ТЭК программного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системы хранения данных, коммутационного оборудования и серверов резервного копирования было похищено около 96,8 млн руб.

Также злоумышленники организовали подписание договора на 607 млн руб. на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые на деле якобы велись в самом РЭА. К концу 2015 г. по распоряжению Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной.

Тихонова обвиняют в получении двух взяток в $580 тыс. и 77 млн руб. и растрате на 270 млн руб.

Ущерб Минэнерго, откуда Тихонов был уволен сразу после ареста, составил, по версии следствия, 272 млн руб. Вторым потерпевшим в деле признано ФГБУ РЭА.

Информационная система для ТЭК

Создание ГИС ТЭК было сильно задержано еще на этапе подготовки проекта, как писал CNews.

Эксплуатация ГИС должна была начаться еще 1 октября 2015 г., однако на этапе приемки работ по главному 600-миллионному контракту процесс застопорился. В ноябре 2015 г. в РЭА заверили CNews, что рассчитывают полностью принять систему уже в декабре 2015 г.

ГИС ТЭК подразумевает собой систему для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны.

Создание ГИС ТЭК регламентируется федеральным законом от 3 декабря 2011 г., вступившим в силу 1 января 2012 г. В соответствии с его положениями система предназначена для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса России.