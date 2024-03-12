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Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля

2 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая трансформация 2024».

2 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая трансформация 2024».

С докладом выступят:

Денис Сологуб, заместитель генерального директора - директор по информационным технологиям и цифровой трансформации, УК ТМ;
Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia;
Павел Посылкин, генеральный директор, abgroup.tech;
Ксения Позднякова, директор по ИТ, ГК «Самолет»;
Алексей Малинский, директор Департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования, ГМК «Норильский никель»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Екатерина Ремизова, директор по качеству ИТ-компании SimbirSoft;
Марина Горелова, руководитель направления аккаунтинга ИТ-компании SimbirSoft;
Сергей Пашинский, директор ИТ систем управления производством, Аэропорт Шереметьево;
Алексей Коряков, начальник управления цифровой трансформации и развития, РЭС;
Иван Иванов, директор по цифровой трансформации, «Альфа-Банк»;
Юлия Власова, директор по инновациям, ФГ «БКС»;
Виталий Копысов, директор по инновациям, банк «Синара»;
Алексей Тестин, директор Центра развития цифровых технологий, «Норникель»;
Светлана Соловьева, директор по цифровой трансформации «Юнилевер Русь»;
Татьяна Коваленко, заместитель генерального директора по технологиям, НПФ «Благосостояние» ;
Алексей Панин, эксперт по архитектуре, Газпромбанк;
представитель компании R-Style SoftLab;
представитель компании «Диджитал Улей»;
представитель компании «Цифрум».

Основные темы конференции

Цифровая трансформация в России

  • Как развивалась цифровая трансформация в 2023 г.?
  • Как сказались на темпах ее развития санкции и уход иностранных вендоров?
  • Готов ли бизнес инвестировать в цифровую трансформацию?
  • Лидеры цифровой трансформации — кто они?
  • Какие цифровые проекты в приоритете?
  • Какой экономический эффект приносит цифровая трансформация?
  • Государство стимулирует цифровые преобразования.

Технологии и решения

  • Что предлагают российские вендоры?
  • Где взять оборудование для внедрения новых цифровых решений?
  • Импортонезависимое ПО: достоинства и недостатки.
  • Как рассчитать эффективность цифрового проекта?
  • Где найти надежного поставщика ИТ-решений?

Практический опыт

  • Цифровая трансформация госуправления.
  • Организационные сложности цифровой трансформации.
  • Какие крупные проекты реализованы в России?
  • Какие меры поддержки нужны предприятиям?
  • Как справиться с дефицитом кадров?
  • Как убедить сотрудников в пользе цифровой трансформации?
  • Типичные проблемы цифровой трансформации — делимся опытом.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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