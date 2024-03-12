Госсектор бежит от импортозамещения. Найдена лазейка для массовых закупок иностранной техники. Российские производители в бешенстве

Госкомпании нашли способ легально закупать иностранное оборудование вместо российского и массово пользуются им. Российские производители пытаются найти способ лишить такой возможности и ищут поддержки у Минпромторга. Новая уловка госсектора уже лишила их 10% потенциальной выручки и может подвести их под следствие.

Как избежать импортозамещения

Российские производители электроники в составе консорциума «Вычислительная техника» (в него входят АНО ВТ; «Аквариус», Yadro, Depo и другие вендоры) обратились за помощью к Минпромторгу. Как пишет «Коммерсант», некоторые из них лишились 10% потенциальной выручки от госсектора, поскольку тот нашел полулегальный способ обхода требований по импортозамещению и массово закупает иностранную технику. Если ничего не изменится, к концу 2024 г. этот показатель может вырасти до 30%.

По информации издания, госкомпании начали эксплуатировать лазейку в отечественном законодательстве – они стали проводить тендеры не на закупку оборудования, а исключительно на его установку, но выигравшим подрядчикам ставят задачу по поставке именно иностранной техники.

Активнее всего госсектор пользовался такой возможностью в конце 2023 г. Статистика за первые два полных месяца 2024 г. на момент выхода материала не раскрывалась.

Чем могут помочь власти

На хитрость российского госсектора изданию пожаловались собеседники среди неназванных российских разработчиков электроники. Они сообщили, что консорциум «Вычислительная техника» в настоящее время ведет переговоры с Минпромторгом на тему ужесточения правил госзакупок.

В частности, российские вендоры настаивают на необходимости корректировки правила постановления Правительства России №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России». По словам собеседников издания, в текущей версии документа есть «правовой пробел», который и позволяет госкомпаниям не тратиться на российскую технику и продолжать пользоваться продукцией проверенных брендов, пусть и зарубежных.

Постановление, о котором говорят собеседники «Коммерсанта», действует с лета 2019 г. Оно регулирует правила проведения госзакупок и вводит правило «второй лишний», которое говорит, что при наличии среди участников тендера хотя бы одного российского вендора из реестра Минпромторга организатор закупки обязан отклонить все остальные заявки. Именно это правило и научились обходить госкомпании, начав устраивать тендеры на монтаж оборудования.

Лазейки повсюду

Госсектор, обнаружив возможность закупки иностранного «железа» без негативных для себя последствий, начал делать это массово. Как сообщил изданию директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных (РосСХД) Олег Изумрудов, госкомпании закупают самое разное оборудование – к примеру, до 15% закупок в сегменте серверного и сетевого оборудование проходят именно под видом оказания различных услуг. «Это приводит к уходу от налога на имущество, так как "приобретаемое" оборудование не становится на баланс, это нарушение действующего законодательства», – сказал Олег Изумрудов, подчеркнув, что внесение коррективов в постановление 878 даст шанс на рост темпов развития отечественного производства электроники.

Давняя проблема

Точных данных о том, сколько было заключено контрактов на установку «железа» за неполные пять лет с момента вступления в силу постановления 878, нет. Однако в последние месяцы ситуация явно усугубилась, поскольку российские производители электроники забили тревогу еще осенью 2023 г.

Власти отреагировали на это ответным письмом коллективного авторства – его составили Минцифры, Минстрой, Минпромторг и Минфин России. В нем говорилось, в частности, что «в сфере строительства объектом закупки является работа, из-за чего постановление 878 не применяется».

«Письмо, подписанное перечисленными в запросе ведомствами, относилось к вопросу закупки услуг по реконструкции зданий и строительству, – заявили изданию представители Минцифры. – На практике применяются контрактные режимы, которые не попадают под действие 878 постановления».

Потеря российскими вендорами потенциальной выручки от госсектора – не единственное последсвие хитрости госсектора. По мнению директора по связям с органами госвласти международной светотехнической корпорации «Боос лайтинг групп» Евгения Долина, лазейка с закупкой иностранного оборудования под видом оказания услуг, может обернуться для компаний проблемами с законом. Он сообщил «Коммерсанту», что многие российские компании, у которых есть субсидии на производство электроники под обязательство реализации, рискуют провалить обязательный план по продажам и в результате оказаться под следствием.

Закрутить гайки потуже

Российские власти собираются решить сложившуюся проблему радикально. Как сообщили изданию в Минпромторге, реализовано это будет посредством модификации действующего в России законодательства.

В частности, в феврале 2024 г. в Госдуму поступил законопроект о приоритете отечественной продукции не только непосредственно при закупках отдельными видами юридических лиц, но также при заключении госконтрактов на различные работы и услуги. Но, как пишет «Коммерсант», этот документ «лишь вводит единые правила для введения запретов и ограничений на закупку импорта государством (44-ФЗ) и госкомпаниями (223-ФЗ).