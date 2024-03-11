Московский инфраструктурный гигант закупает «операционную систему специального назначения»

Московские «Россети» продлят лицензии софта от «Лаборатории Касперского», Positive Technologies и других. Будет закуплена «операционная система специального назначения» от «Астры».

Противодействие кибератакам за 290 млн рублей

Как выяснил CNews, «Россети Московский регион» закупят программное обеспечение (ПО) систем информационной безопасности (ИБ) почти на 290 млн руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 6 марта 2024 г. Участники могут подать заявки до 22 марта 2024 г. 10 апреля 2024 г. будет определен победитель торгов.

Одной из основных закупаемых позиций станет «ОС специального назначения» от «Астры».

Участник должен иметь лицензию ФСБ России, а поставляемый софт должен быть в реестре Минцифры. Помимо этого, юридическое лицо должно будет предоставить справку о цепочке собственников со всеми подтверждающими документами, справку об аффилированности и подтверждающие документы из ЕГРЮЛ.

В документе указан перечень передаваемых прав на использование конкретного ПО «Россетями». На момент публикации материала в нем присутствует софт от «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, «Киберпротект», «РусБИТех-Астра» и других.

CNews задал вопросы о закупке компании «Россети Московский регион» и ожидает ответа.

Операционная система специального назначения

В тендерных документах сказано буквально, что закупят «операционную систему специального назначения» Astra Linux Special Edition и службу каталога для Linux ALD Pro от «Астры». К покупке планируется четыре бессрочных лицензии, но уточнено, что ALD Pro будет развернут на одном устройстве, а ОС на восьми устройствах.

Решение находится в реестре Минцифры, а в июне 2023 г. CNews рассказывал об этом ПО и его коммерческом успехе.

Вендор заявляет о синхронизации с Microsoft Active Directory и последующей миграции данных из домена американского софта, автоматизированной установке ОС и ПО на компьютеры в домене, удаленном доступе и прочих преимуществах.

По словам производителя, ALD Pro предназначен для безболезненного перехода с Windows на Linux и дальнейшего импортозамещения продукции Microsoft.



Основное ПО для безопасности инфраструктуры

Перечень в техзадании начинается с российской системы резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов «Кибер Бэкап» от компании «Киберпротект». Указано, что приобретут шесть бессрочных лицензий в «расширенной редакции для платформы виртуализации».

«Кибер Бэкап» совместим с ОС Windows, Astra Linux, «Ред ОС», Basealt и Rosa Linux.

Два продукта «Лаборатории Касперского» вошли в перечень «Россетей». Специализированная промышленная XDR-платформа (Extended Detection and Response -- Расширенное обнаружение и реагирование) для комплексной защиты предприятий различных индустрий Kaspersky Industrial CyberSecurity. Решение работает на OC Windows и Linux.

На сайте вендора сказано, что «Россети Северо-Запад» уже используют эту систему.

По словам производителя, этот софт отвечает за мониторинг и обнаружение вторжений в промышленной сети и защиту промышленных рабочих мест. Эта система лицензирована и ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.

В документе сказано, что планируется продлить 43 лицензии на два года.

Также в техзадании указана другая XDR-платформа от «Лаборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack. ПО имеет лицензию четвертого класса защиты от ФСТЭК, а также классы АП и Д от ФСБ. Российский инфраструктурный оператор планирует продлить одну лицензию на два года.

Самой частой упоминаемой в перечне стала система выявления инцидентов ИБ MaxPatrol Security Information and Event Management от Positive Technologies. Решение лицензировано ФСТЭК России и Минобороны. «Россети Московский регион» планируют закупить 14 двухлетних лицензий.