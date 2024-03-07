В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС

Ученые НИУ «МЭИ» разработали радиосистему навигации для беспилотников. При отсутствии доступа к спутниковой навигации разработка может обеспечивать промышленных роботов и БПЛА данными о своем местоположении в двумерном и трехмерном пространстве с дециметровой точностью в режиме реального времени.



Разработка МЭИ

Ученые научно-исследовательского университета «МЭИ» разработали программно-аппаратный комплекс (ПАК) для радионавигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили CNews представители университета.

Навигационную систему можно использовать не только для БПЛА, но и для промышленных, складских роботов, в «пространствах, где отсутствуют сигналы спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС, GPS», говорится в сообщении университета.

«Новый комплекс наших ученых уже сейчас заинтересовал компании, занимающиеся разработкой алгоритмов кооперативной навигации беспилотников (управление роем БПЛА). В данных разработках ПАК может выступить альтернативой ГЛОНАСС и GPS при проведении испытаний в ангаре перед полевыми испытаниями на полигоне», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Это разработка сотрудников кафедры радиотехнических систем под руководством кандидата технических наук Александра Чугунова.

Радионавигация для дронов

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс (ПАК).

Комплекс служит источником точных координат для реализации систем автопилотирования. Он состоит из радиопередатчиков, размещенных по периметру рабочей зоны, и радиометок, которые устанавливаются на беспилотники.

Радиометка с помощью специального интерфейса позволяют дронам получать данные о своем местоположении в режиме реального времени.

Система, включающая четыре опорные точки, позволяет покрыть радионавигационным полем рабочую зону площадью в одну тыс. кв. м.

Фото: НИУ «МЭИ» ПАК состоит из радиопередатчиков и радиометок, которые устанавливаются на беспилотники.

На открытых пространствах, где доступ к системам спутниковой навигации есть, комплекс может использоваться в качестве их альтернативы для более точного определения координат систем автопилотирования.

ПАК обеспечивает определение координат объектов как в двумерном, так и трехмерном пространстве с дециметровой точностью, которая достигается за счет применения сверхширокополосных радиосигналов, обеспечивающих высокую точность оценки задержки распространения в условиях переотражений.

Технологи автономной навигации

Глава НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов сказал в феврале 2023 г. в интервью РИА «Новости», что российская отрасль беспилотных авиационных систем нуждается в таких аэронавигационных технологиях, как системы радионавигации, радиолокации и метеорологии.

В числе мировых лидеров по объему научных исследований и разработок в сфере беспилотников сейчас находятся США, Китай и Германия, писали «Ведомости» в июле 2023 г. со слов эксперта рынка НТИ «Аэронет» Алексея Рабина. Тогда стало известно о подготовленном Минобрнауки паспорте федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем (БАС)».

Направление «Технологии навигации, радионавигации» этого проекта предусматривало работу по созданию новых систем, которые бы обеспечивали полностью автономную навигацию дрона в любое время и при отсутствии сигнала со спутника или связи с наземными пунктами управления. На это до 2030 г. закладывалось 6,7 млрд руб.

В октябре 2023 г. ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» заявили о разработке своей альтернативы спутниковым системам — оптической системы навигации для беспилотников.

«Мы разработали систему оптической навигации, с помощью которой беспилотник может ориентироваться на местности. Для построения карты ей необходимы лишь объекты, находящиеся на территории работы беспилотника. Дополнительную информацию беспилотник может получить, считывая на местности специальные метки. При этом сами метки могут быть различными — например, QR-коды или метки AprilTag», — приводятся на сайте университета слова аспиранта кафедры вычислительной техники Руслана Гатауллина.