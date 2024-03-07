CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе
|

Использование ИТ станет в Уголовном кодексе отягчающим обстоятельством

К отягчающим обстоятельствам в УК России добавят использование информационных технологий. ИТ помогают преступникам скрываться и осложняют работу следствия. Количество таких преступлений и размер нанесенного ущерба растет.

Применение ИТ отягчает преступление

К отягчающим обстоятельствам в Уголовном кодексе (УК) России отнесут преступления, совершенные с помощью ИT-технологий, пишут «Известия».

Такое поручение глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев дал Следственному комитету, МВД России и иным заинтересованным ведомствам.

Рекомендуется дополнить 16.1. Статьи 63 УК новым отягчающим обстоятельством «совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий», говорится документе.

А статьи № 104.1, № 5 и № 115 УК предлагается дополнить положениями, закрепляющими возможность конфискации цифровой валюты, признанной имуществом.

hooded-with-700.jpg

Фото: master1305 на Freepik
Применение ИТ будет отягощать участь преступников в России

О результатах работы по этому поручению необходимо проинформировать правительственную комиссию до 1 декабря 2024 г.

Чем такие преступления хуже

В феврале 2024 г. CNews писал о том, что правительственная комиссии под председательством Колокольцева уже поручила Минцифры, МВД и Роскомнадзору заняться вопросами правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк) в целях недопущения ее использования в противоправных целях.

Расследование преступлений, совершенных с применением высоких технологий представляет особую сложность. Дополнительные трудности возникают не только в определении личности преступника, но даже при попытке установить место совершения преступления.

Мошеннические технологии совершенствуются очень быстро. Правда и попытки их выявления развиваются. Разработчики вовсю работают над способами облегчения этой задачи с помощью ИИ.

Количество ИТ-преступлений в России

В 2023 г. зарегистрированы рекордные 677 тыс. ИT-преступлений, говорится в данных МВД, с которыми ознакомились «Известия» в феврале 2024 г. В 2022 г. этот показатель был на треть меньше.

Больше всего в абсолютном выражении за год выросло количество правонарушений с использованием интернета — с 381,1 тыс. до 526,7 тыс. На втором и третьем местах оказались мошенничества, совершенные с применением средств мобильной связи и пластиковых карт. Также участились правонарушения с использованием компьютерной техники, программных средств и фиктивных электронных платежей.

Российские компании теряют от кибератак в среднем 20 млн руб. в год. Количество атак и размер ущерба растет.

В 2023 г. 35% промышленных организаций в России отметили увеличение числа внешних атак, 60% столкнулись с утечкой информации. Такие данные предоставили CNews Эксперты «СерчИнформ».

В результате только одного инцидента в 2024 г. в сеть утекло 500 млн. записей о россиянах. Это больше, чем за весь 2023 г., когда было скомпрометировано 300 млн строк данных российских пользователей.

Объем утечек данных в 2024 г. начал расти уже в первые дни нового года. Рост во время новогодних выходных составил 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности

В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023