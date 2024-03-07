Российские тюремщики установят себе тысячи ПК на Linux

Российские тюремщики установят себе тысячи ПК на LinuxФедеральная служба исполнения наказаний опубликовала тендер на сумму 205,4 млн. руб. Целью является покупка 2400 шт. ПК на базе ОС Linux.
ФСИН опубликовала тендер на покупку ЭВМ
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает 2400 шт. персональных электронно-вычислительная машин на базе ОС Linux, информацию об этом можно обнаружить на сайте гос. закупок. На закупку выделили 205,4 млн. руб.
Тендер был опубликован 1 марта 2024 г., а заявки на открытый конкурс будут приниматься до 15 марта. Итоги будут подведены 19 марта.
Требования ФСИН к ОС
В техническом задании к контракту указано, что на новых ЭВМ должна быть предустановлена лицензионная ОС Linux с версией ядра не ниже 5.4 и актуальный набор драйверов для совместимости с имеющимся у ФСИН периферийным оборудованием: Принтеры, сканеры, лазерные МФУ. Информация о том, какая именно версия Linux будет установлена, в техническом задании не указана, CNews задал пресс-службе ФСИН вопросы по данной теме и ожидает ответов.
В дополнение к ОС должно быть предустановлено офисное программное обеспечение. Указано, что оно должно соответствовать дополнительным требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесений изменений в правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».
Технические характеристики ЭВМ
В документе описания объекта закупки указаны его точные характеристики, а именно: процессор не менее шести ядер с восемью потоками и частотой более 2.9 ГГц. Поддерживаемая архитектура x86-64 и объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) более 12 мб. Также в процессоре должен быть интегрированный графический контроллер. Скорее всего ФСИН будет закупать процессоры от Intel или AMD, так как российские аналоги не соответствуют указанным в техническом задании характеристикам.
Помимо требований к характеристикам процессора в техническом задании указаны и другие комплектующие. Так скорость ОЗУ (Оперативной памяти) должна быть не менее 2666 МГц, а ее суммарный объем не менее 8 Гб. Объем закупаемых HDD должен быть больше одного терабайта, а материнская плата должна иметь HDMI и DisplayPort выходы.
Кроме внутренних запчастей ПК ФСИН закупает еще и мониторы, размер диагонали которых должен быть не менее 23 дюймов, блоки розеток, клавиатуры QWERTY раскладки и компьютерные мыши.
В документах к контракту ФСИН отсылается на Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства. Что указывает на то, что сборка ЭВМ должна производиться в России.
ФСИН не указали для какой цели проводится закупка и какой процент российских комплектующих будет содержать их ЭВМ. CNews также задал этот вопрос пресс-службе ФСИН и ожидает ответов.
О старых контрактах ФСИН
В январе 2022 г. ФСИН публиковал гос. контракт, где намеревался получить 12 серверов с использованием двух 28-ядерных процессоров стандартной архитектуры х86-64 с тактовой частотой не ниже 2,4 ГГц и четыре системы хранения данных, состоящих из контроллеров и дисковых полок.
Данный контракт был сорван из-за неоднократных нарушений сроков поставки «Ростехом» , который являлся исполнителем данного заказа.