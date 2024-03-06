Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей

Затраты федерального бюджета на подключение социально-значимых объектов (органов власти и правопорядка, школ, фельдшерско-акушерских пунктов) к интернету в 2019-2022 гг. составят 102 млрд руб. Большую часть данных средств получит «Ростелеком». В то же время по ряда направлений власти сэкономили, в частности, на обеспечение школ инфраструктурой для доступа в интернет по Wi-Fi было выделено в пять раз изначально запланированной суммы.

Затраты на подключение социально-значимых объектов к интернету

Расходы федерального бюджета на подключение социально-значимых объектов (СЗО к интернету в 2019-2024 гг. составят 102 млрд руб.

Такие подсчеты сделал CNews на основе обновленной редакции федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» (документ есть в распоряжении редакции).

К СЗО отнесены органы государственной и муниципальной власти, школы, фельдшерско-акушерские пункты, территориальные избирательные комиссии, подразделения Росгвардии, пожарные части и полицейские участки. Проект их подключения к интернету стартовал в 2019 г.

Для каждого региона Минцифры провел аукцион по выбору оператора, которые подключит все находящиеся на его территории СЗО по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). В 44 регионах аукционы на подключение СЗО по ВОЛС (волоконно-оптические сети) выиграл «Ростелеком». В пяти регионах победил «Эр-Телеком».

Также «Ростелеком» был назначен единым исполнителем по подключению СЗО по беспроводным каналам связи. Для этого «Ростелекому» были выделены частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, на которых оператор может строить сеть четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Также «Ростелеком» для подключения СЗО использует сети LTE в диапазоне 450 МГЦ – соответствующие частоты принадлежат компании «Скай Линк», которая через «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) принадлежит «Ростелекому».

Непосредственно затраты федерального бюджета на подключение СЗО к интернету составили 63,6 млрд руб. в 2019-2024 гг. В то же время базовые станции для подключения СЗО по беспроводным каналам устанавливаются на объектах «Российской телевизионной и радовещательной сети» (РТРС). В 2019-2022 гг. «Ростелеком» дополнительно получил из федерального бюджета 7 млрд руб. на подключение объектов РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть). Общие расходы федерального бюджета на подключение СЗО в 2019-2024 гг. составят 63,6 млрд руб.

Кроме того, «Ростелеком» стал единым исполнителем по предоставлению услуг передачи данных и доступ в интернет с использованием Единой сети передачи данных (ЕСПД) для организаций общего и профессионального образования и территориальных избирательных комиссий.

Общие расходы федерального бюджета на соответствующие мероприятия в 2019-2024 гг. составят 23,7 млрд руб. Операторы связи, обслуживающие СЗО, должны подключить свои сети к узлам ЕСПД для защиты информации и ограничения доступа к запрещенной информации и информации, наносящей вред и здоровью детей.

Изначально в федпроекте «Информационная инфраструктура» было заложено 1,1 млрд руб. на создание автоматизированной системы контроля качества доступа в интернет для СЗО. Но затем от этого мероприятия было решено отказаться, в 2019 г. расходы на создание данной системы составили 400 млн руб. Таким образом, общие затраты государства на обеспечение СЗО доступом в интернет в 2019-2024 гг. составят 102 млрд руб.

Кратное сокращение расходов на обеспечение школ инфраструктурой для Wi-Fi

В развитие вопроса подключения школ к интернету, в федпроект «Информационная инфраструктура» были заложены расходы в размере 40 млрд руб. за период 2021-2024 гг. на обеспечение ИТ-инфраструктурой государственных образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Речь шла об оборудовании Wi-Fi, которое должно обеспечить безопасный доступ к государственным и муниципальным информационными система в рамках утвержденного стандарта.

Однако финансирование работ по оснащению школ инфраструктурой для Wi-Fi-доступа была остановлено в 2022 г. по договоренности с Минфином, рассказывал министр цифрового развития Максут Шадаев. К тому моменту 9 тыс. школ получили доступ по Wi-Fi.

В конце 2023 г. замминистра цифрового развития Олег Качанов говорил о достижении договоренности по возобновлению финансирования данного проекта в 2024 г. В то же время федеральный бюджет на 2024-2026 гг. соответствующей строки не содержит. В федеральном проекте «Информационная инфраструктура» расходы на обеспечение школ инфраструктурой для Wi-Fi составляют 7,6 млрд руб. – более чем в пять раз меньше ранее запланированной суммы. В абсолютных значения сокращение затрат составило 32,4 млрд руб. Пресс-служба Минцифры не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Что удалось сделать в рамках обеспечения школ инфраструктурой для Wi-Fi

Первоначально предполагалось, что в 2022 г. школы будут обеспечены инфраструктурой для Wi-Fi на территории 16 российских регионов, в 2023 г. – на территории 23 регионов, в 2024 г. – на территории всех 85 регионов (без учета «новых регионов»).

В 2021 г. Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем работ по данному мероприятия. Кроме того, «Ростелеком» стал единым исполнителем работ по другому федеральному проекту – «Цифровая образовательная среда», а именно оснащение зданий школ оборудованием для осуществления видеонаблюдения, и предоставление образовательным организациям ресурсов ЦОД (центры обработки данных).

Контракт с «Ростелекомом» был заключен на 2021-2022 гг. В начале 2022 г. компания реализовала первую часть проекта, обеспечив оборудованием для Wi-Fi и видеонаблюдения 21, тыс. школ в 16 региона. В начале 2023 г. был завершен второй этап проекта, тогда компания обеспечила оборудованием 6,8 тыс. школ на территории 24 регионов.

То есть всего «Ростелеком» обеспечил оборудованием для Wi-Fi и видеонаблюдения 9,15 тыс. школ на территории 24 регионов. Было закуплено 149 тыс. точек доступа Wi-Fi, 31 тыс. камер видеонаблюдения и 9 тыс. видеорегистраторов. Скорость передачи данных составляет не менее 100 Мбит/с в городских школах и не менее 50 Мбит/c – в малых населенных пунктах.