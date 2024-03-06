CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: Image by DCStudio on Freepik |

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

28 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Заказная разработка ПО 2024».

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта.

Регистрация по ссылке

Основные вопросы конференции:

Заказная разработка ПО в России

  • Как развивается рынок заказной разработки ПО в России?
  • Как меняется спрос на заказные решения?
  • Какова роль стартапов в разработке ПО?
  • Государство как заказчик ПО.
  • Господдержка разработки заказного ПО.
  • Кадровые проблемы на рынке заказной разработки.

Инструменты разработки

  • Инструменты заказной разработки.
  • Роль Open Source в заказной разработке.
  • Как обеспечить безопасность заказной разработки?
  • Насколько безопасно использовать OS-платформы разработки?
  • Облачные сервисы для разработки программного обеспечения и совместной работы.

Практический опыт разработки ПО

  • Когда заказное ПО выгоднее готовых продуктов?
  • Водопадный подход или Agile?
  • Как эффективно управлять проектом разработки ПО?
  • Как создать собственную платформу разработки ПО на заказ: делимся опытом?

С докладами выступят:

Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ РСХБ;
Юрий Авилкин, директор по разработке и эксплуатации информационных систем, Ключевые системы и компоненты, группа «Трансмашхолдинг»;
Сергей Костин, CEO, BSL;
Валерий Лобанов, IT бизнес-партнер, МКБ;
Ярослав Шицле, руководитель направления «Разрешение IT & IP споров», «Рустам Курмаев и партнеры»;
Тимофей Минин, менеджер по развитию продуктов облачной и сетевой безопасности, «Лаборатория Касперского»;
Екатерина Шашкова, исполнительный директор, «ИнЭкс»;
Денис Воденеев, руководитель отделения автоматизированного тестирования, IBS;
Артур Галеев, начальник отдела DevOps, IBS;
Сергей Грачев, заместитель директора по кибербезопасности, IBS;
Борис Шелекасов, директор по IT, ВТБ «Лизинг»;
Наталия Оржевская, директор департамента «Центр управления производственными командами», «Диасофт»;
Денис Андриевский, и.о. директора департамента «Производство как продукт», «Диасофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Замглавы Минпромторга в интервью CNews: Внедрение роботов в автопроме окупается за 9 месяцев, на предприятии металлообработки — за 2 года

Использование ИТ станет в Уголовном кодексе отягчающим обстоятельством

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023