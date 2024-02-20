Путин распорядился обеспечить социальную сферу бесплатным ПО

Одним из поручений Президента Путина Правительству по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам стала разработка механизма, благодаря которому в социальной сфере можно будет бесплатно использовать отечественное ПО, размещаемое в интернете.



Поручение Правительству

Президент Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину до 15 марта 2024 г. представить предложения по созданию механизма, благодаря которому в социальной сфере можно будет бесплатно использовать отечественное ПО, размещаемое в интернете.

Поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 г. Перечень поручений утвержден и опубликован на официальном сайте Президента.

«Правительству Российской Федерации: … представить предложения по созданию механизма доступа на безвозмездной основе к размещаемым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отечественным программным решениям, которые могут быть использованы в социальной сфере», — говорится в документе.

Фото: Российская академия наук Правительству поручили заняться вопросом обеспечения бесплатного доступа к отечественному ПО для социальной сферы

Какие именно программные решения имеются в виду, не уточняется.

Другие ИТ-поручения

Президент поручил также создать цифровую платформу «для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов, предусматривающей в том числе механизмы федеральной поддержки субъектов Российской Федерации, образовательные программы для муниципальных служащих и инструменты общественного контроля».

Еще одно поручение из ИТ-сферы касалось повышения производительности труда, эффективности экономики и социальной сферы в том числе путем «автоматизации и роботизации процессов, широкого использования цифровых решений и технологий искусственного интеллекта».

Цифровизация социальной сферы

Стратегию цифровой трансформации России по 13 направлениям, в том числе в социальной сфере, Президиум Правительственной комиссии одобрил в июне 2021 г. Об этом писал CNews.

Стратегия предусматривает использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) и «масштабирование отечественных решений».

Целевые показатели «Цифровой трансформации» перечислены в указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», подписанном Путиным 21 июля 2020 г.

Первым в списке числится «достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления».

Следующий показатель в перечне — это «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%».

Третий показатель звучит как «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%».

Завершает перечень четвертый показатель — «увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 г.».