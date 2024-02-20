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Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС

Руководитель НЦИ Константин Солодухин написал в Следственный комитет и военную прокуратуру заявление с просьбой проверить правомерность действий директора департамента ИТ и связи МЧС Дениса Кормакова других лиц, участвовавших в оценке госконтракта НЦИ на НИОКР. НЦИ через суд пришлось добиваться признания работ на сумму 171,31 млн руб. по госконтракту выполненными.

Заявление в СК и ГВП

Руководитель ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ, «дочки» «Ростеха») Константин Солодухин написал в Следственный комитет (СК) и в Главную военную прокуратуру (ГВП) заявление. Солодухин попросил проверить действия заместителя директора департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса Кормакова и еще нескольких лиц на предмет неправомерности и причинения ущерба государству в размере более 670 млн руб., сообщил РБК.

В обращении фигурируют также эксперт НИИ «Восход» Алексей Бабанин, сотрудник Центральной базы измерительной техники МЧС (ЦБИТ) Дмитрий Белоконев и «иные причастные лица» из числа сотрудников указанных организаций.

Солодухин просит проверить действия Кормакова, Бабанина и Белоконева по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 327 УК (подделка документов).

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Фото: «Ростех»
Константин Солодухин просит следователей определить, не было ли мошенничеством непризнание работы НЦИ по госконтракту выполненной

Обращение касается участия всех троих в оценке госконтракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений АПК «Безопасный город».

Контракт был заключен между НЦИ и ФКУ «Центральная база измерительной техники МЧС» в октябре 2020 г.

Конфликт МЧС и НЦИ

О конфликте МЧС и НЦИ CNews писал в январе 2023 г. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов тогда в письме главе МЧС Александру Куренкову пожаловался на задержку со стороны министерства оплаты 171,31 млн руб. за финальный этап НИОКР «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"».

НИОКР «Ростеха» представляет собой начальную стадию проекта по модернизации «Безопасного города», и за это время МЧС уже приняла четыре этапа работ по разработке стандартов. 9 декабря 2022 г. на стадии приемки финального этапа у МЧС возникли претензии, и ведомство отказалось подписывать акт выполненных работ.

Эксперт Бабанин, известный своим участием в делах о хищениях на крупных ИТ-проектах государственного значения, в своем заключении заявил, что поставленных контрактом задач работы не решили: «О получении опытного образца АПК (государственной информационной системы – ГИС) "Безопасный город" вообще не идет речи. Результатом является некий набор технических решений по предметной области».

В «Ростехе» с ключевыми претензиями эксперта не согласились и указали на то, что техзадание не предусматривало создание государственной информационной системы — имелась в виду разработка единых стандартов, прогнозно-аналитических моделей и сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации. Квалификацию и независимость Бабанина в НЦИ поставили под сомнение.

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Фото: Официальный портал города Сочи
Спор МЧС и «дочки» «Ростеха» возник из-за работ по модернизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

«Ростех» пытался урегулировать спор в досудебном порядке. По данным РБК деньги по контракту позднее все же были перечислены с участием судебных приставов.

Дочка «Ростеха»

Национальный Центр Информатизации (НЦИ) — интегратор комплексных высокотехнологичных решений для цифровой экономики. Основная деятельность НЦИ связана с реализацией комплексных инфраструктурных проектов в гражданской сфере, автоматизацией процессов в госуправлении, промышленных и социальных отраслях, разработкой и поддержкой различных видов программного обеспечения.

НЦИ с первоначальным названием «РТ-электронные услуги» был создан в структуре «Ростеха» в апреле 2014 г., в качестве «дочки» входящей в госкоропорацию компании «РТ-развитие бизнеса».

Переход НЦИ под прямое управление «Ростеха» произошел в 2016 г. А в 2018 г. госкорпорация передала Центр информатизации в управление своего же дочернего концерна «Автоматика».

Весной 2023 г. CNews стало известно, что НЦИ решил выйти из бизнеса ИТ-компании «Эдельвейс», у которой крайне сложная репутацией. Один из источников, близкий к «Эдельвейсу», утверждал, что недолгое сотрудничество сторон прервалось после публикации CNews сведений о 540-миллионном иске к «Эдельвейсу» со стороны научно-производственного предприятия «Исток» им. А. И. Шокина, которое также входит в «Ростех».

Анна Любавина

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